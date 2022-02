Wirtewechsel in Restaurant Schiess in Cham

Cham Wirtschaft Schiess: Zwei erfahrene Gastronomen tischen zum letzten Mal auf Claudia und Roman Buchle-Barbara nehmen nach sechs Jahren im Chamer Traditionshaus Schiess per Ende April den Hut und gönnen sich eine lange Auszeit. Der Betrieb wird jedoch weitergeführt. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 17.02.2022, 11.30 Uhr

Das Wirtepaar Claudia und Roman Buchle-Barbara (Mitte) verabschiedet sich nach sechs Jahren aus dem Restaurant Schiess in Cham. Von seinen langjährigen Mitarbeiterinnen Birgit Rogenmoser (Service, links) und Ramona Roth (Koch) wurden sie in dieser Zeit tatkräftig unterstützt. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 15. Februar 2022)

Bereits morgens um zehn Uhr entweichen Roman Buchles Küche in der Chamer Wirtschaft Schiess, einem der ältesten Gebäude im Kanton Zug, verlockende Düfte. Es köchelt die Tagessuppe auf dem Herd, während der Küchenchef frisches Gemüse hackt. Er schaut kurz auf, ein knapper, freundlicher Gruss, dann richtet der Profi sein Augenmerk wieder aufs Schneidebrett.

Heimelig wie in Grossmutters Stube ist es im Traditionshaus Schiess. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 15. Februar 2022)

Die Wirtschaft Schiess ist eines der ältesten Gebäude im Kanton Zug. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 15. Februar 2022)

Seit 45 Jahren steht er am Herd, seit 26 Jahren sind er und seine Frau Claudia ein eingespieltes Team in verschiedenen Chamer Restaurants. Ende April bewirten sie ihre Gäste zum letzten Mal. Anschliessend nehmen sich die beiden eine längere Auszeit und bereisen gemeinsam Europa, soweit das die Pandemie zulässt. Die Wirtschaft Schiess wird jedoch fortbestehen. Nachfolger sind bereits bestimmt.

Variantenreiche Küche

«Als wir 1996 im Leue in Hagendorn begannen, war ich die jüngste Wirtin im Kanton Zug», erzählt Claudia Buchle. Kennen gelernt haben sich die Servicefachfrau und der Koch ebenfalls in einem Restaurant, in dem sie beide angestellt waren. Daraus erwuchs eine lebenslange, erfolgreiche geschäftliche und private Partnerschaft.

Sie ist Wirtin aus Leidenschaft: Claudia Buchle-Barbara. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 15. Februar 2022)

Ihre zweite Station in Cham war das Hotel Lorze, die dritte schliesslich die Wirtschaft Schiess, wo die beiden viele Stammgäste und Laufkundschaft während der vergangenen sechs Jahre mit variantenreicher, gutbürgerlicher Küche verwöhnten. «Wichtig ist, dass man eine klare Linie hat», betont Buchle. Bei Buchles bedeutet das hohe Ansprüche an Qualität, Kreativität und Komposition. «Das Gemüse und weitere Produkte beziehen wir aus der Region, das Rindfleisch vom Schweizer Unternehmer Dieter Meier.» Dieser produziert in Argentinien im grossen Stil Bio-Rindfleisch. «Sein Konzept gefällt uns. Er ist auch im Alter von 76 Jahren noch sehr innovativ.» Ein Foto des Wirtepaars und ihres Fleischlieferanten, das bei einem seiner Besuche im «Schiess» aufgenommen wurde, ziert die Wand im Eingang.

Interessante Kombinationen

Täglich stehen diverse Mittags- und Abendmenus auf dem Programm, mit Fleisch, mit Fisch und vegetarische. Daneben gibt es die fixe Speisekarte mit Fleischspezialitäten und aussergewöhnlichen Fleisch-Fisch-Kombinationen, wie beispielsweise gebratene Kalbsmilken mit Tintenfisch oder Rindsentrecôte mit Hummerschwanz. Beliebt ist auch die lange fast vergessene Spezialität aus Gotthelfs Zeiten, der Rindsmarkknochen. «Solche Gerichte kocht man zu Hause eher nicht. Sie sind äusserst beliebt», erzählt Claudia Buchle. Gemüsebeilagen bestehen aus bis zu zehn verschiedenen, teils wenig bekannten, frischen Sorten, welche das mit Liebe zum Detail zubereitete Menu mit einer Vielzahl an Geschmacksnoten bereichern. Roman Buchle pflegt eine Kochtradition nach alter Schule, bei der jede Sauce von Grund auf selbst gemacht und nicht mit Pasten und Pülverchen angerührt wird.

Profikoch Roman Buchle steht seit 45 Jahren am Herd. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 15. Februar 2022)

Weil das Auge mitisst, legt der Küchenchef zudem Wert auf eine anmutig kreative Präsentation der Speisen auf dem Teller. «Unsere Gäste mögen das Aussergewöhnliche. Mein Mann und unsere Köchin ... sind wahre Küchenkünstler.» Dafür seien die Besucher auch bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen.

«Viele von ihnen kommen immer wieder und sind teilweise zu Freunden geworden.»

Ihre grosse Wertschätzung ist es denn auch, welche die Freude des Wirtepaars an seiner täglichen Aufgabe über all die Jahre genährt hat. «Es ist so schön, den Leuten Freude zu bereiten. Man bekommt viel zurück. Dafür sind wir sehr dankbar.» Auch ihren Angestellten windet die Wirtin ein Kränzchen. «Sie leisten enorm viel, sind kreativ und zuverlässig. Ohne sie ginge es nicht.»

Mit Kreativität und Stil deckt Birgit Rogenmoser die Tische in der Wirtschaft Schiess. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 15. Februar 2022)

Die Zukunft ist noch ungewiss

Mit 55 und 62 Jahren will sich das Wirtepaar noch nicht zur Ruhe setzen. Einen eigenen Betrieb möchte es jedoch nicht mehr führen. «Wir haben schon Ideen, was wir nach der Rückkehr von unserer Reise machen möchten. Aber spruchreif ist noch nichts», so Buchle. Noch aber sind sie und ihr Mann im «Schiess» und leisten an fünf Tagen die Woche vollen Einsatz für ihre Gäste.

«Wir machen uns keinen Stress mit dem Abschied. Das kommt dann schon gut. Und wir freuen uns auf die Auszeit.»

