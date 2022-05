Spannende Einblicke: Zentrum Schönau in Cham öffnet seine Türen

Cham Wissensvermittlung vor Ort: Ausbildungszentrum Schönau öffnet seine Türen Spannende Einblicke, Neues lernen und sich aktiv einbringen – kurzweilig und unterhaltsam: Zahlreich kamen Interessierte und Neugierige in die Schönau, um von reichhaltiger Wissensvermittlung zu profitieren. Caila Schilling 15.05.2022, 18.30 Uhr

Mathilda versucht sich am Feuerlöscher. Der Tag in der Schönau war lehrreich und lud zum Mitmachen. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022)

Der Tag der offenen Tür des Ausbildungszentrums Schönau startete um 10 Uhr mit einer Begrüssung durch Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Beat Villiger. Den Besucherinnen und Besuchern stand es anschliessend frei, das Ausbildungszentrum auf eigene Faust bei einem Rundgang zu erkunden. Ob Anschauen des Einsatzmaterials des Zivilschutzes, Lösen eines Falls bei der Polizei, Auslöschen eines Brandes bei der Feuerwehr oder Besichtigen eines Rettungsdienstwagens – das vielfältige Programm lud zum Mitmachen und Ausprobieren ein.

Auskünfte und interessante Fakten wurden von den Angehörigen der Partnerorganisationen vor Ort vermittelt. Die Informationen wurden den Kindern spielerisch, den Erwachsenen eher sachlich vermittelt. Gross und Klein zeigte sich begeistert und war bestens unterhalten. Im Aussenbereich gab es ein reiches Verpflegungsangebot.

Die heute als Ausbildungszentrum Schönau bekannte Anlage wurde im Jahre 1982/83 für Kaderkurse des Zivilschutzes gebaut. Anschliessend wurde die Anlage aufgewertet und als Ausbildungs- und Einsatzort für die Zivilschutzorganisation umfunktioniert und intensiv genutzt. Damit die Schönau jedoch weiter ihren Zweck erfüllen konnte, musste das Zentrum den aktuellen Anforderungen bezüglich Nutzung, Betrieb und Energiestand angepasst werden. Daraufhin wurde das Ausbildungszentrum über zwei Jahre hinweg saniert und war Anfang 2021 einzugsbereit. Seit rund einem Jahr wird die Anlage wieder aktiv genutzt.

Ein Ausbildungszentrum – fünf Zuger Partnerorganisationen

Betreiberin des Ausbildungszentrums ist das Amt für Zivilschutz und Militär des Kantons Zug, wobei die Zivilschutzorganisation dort ihren Sitz hat und gleichzeitig Hauptnutzerin ist. Die Gebäudeversicherung Zug ist ebenfalls für einen Teil des Übungsgeländes zuständig und bewirtschaftet eigene Infrastrukturen. Am Tag der offenen Tür präsentierten sich aus dem Verbundsystem des Bevölkerungsschutzes die Zivilschutzorganisation des Kantons Zug, die Zuger Polizei, der Rettungsdienst Zug, die Gebäudeversicherung Zug sowie die Feuerwehr Zug. Den Partnerorganisationen steht es frei, die Anlage bei Bedarf für ihre Zwecke zu nutzen.

Im Ausbildungszentrum Schönau bei Cham liessen sich die Zuger Polizei, der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie die Zivilschutzorganisation und Gebäudeversicherung «über die Schulter» schauen. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022) Regierungsrat Beat Villiger eröffnet den Tag der offenen Tür mit einer kurzen Ansprache hinter dem Gebäude. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022) Bat Kdt Benno Blattmann begrüsst die Anwesenden auf dem Areal. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022) Den Brand erfolgreich gelöscht? Zur Belohnung gab es für die Familie Frey eine fliegende Schoko-Überraschung. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022) Der Grillstand war sehr beliebt, und der eine oder andere gönnte sich bei Philipp Karrer eine zweite Wurst. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022) Wie sieht eigentlich ein Wagen vom Rettungsdienst von innen aus? Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022) Aufschlussreiche Einblicke allenthalben. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022) Angela Sidler und Franziska Matter erklären einer Familie und Besuchern die Abläufe am Posten der Zuger Polizei. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022) Zentrumswart Robin Ebenstreit freute sich über das herrliche Wetter. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022) Im Untergrund erklärt Mathei Rukavin den Besuchern das Lüftungs- und Wassersystem. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022) Kevin Meyer und Sohn Juri inspizieren die Zivilschutzanlage. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022) Für das Militär stellt Christian Muche die Rekrutierung vor. Hier im Gespräch mit Besucher Alfred Haab. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022) Ein Erinnerungsbild mit der Fotobox für Alois Rogenmoser mit Frau Pia und Sohn Michael. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 14. Mai 2022)

Zudem steht auch Dritten die Nutzung des Zentrums offen, beispielsweise anderen Zivilschutzorganisationen oder auch Handwerksleute, welche etwa die Absturzsicherung üben möchten oder Ähnliches. In der Anlagennutzung durch die fünf Zuger Partnerorganisationen sieht Urs Marti, Leiter Amt für Zivilschutz und Militär, einen grossen Vorteil. Er sagt:

«Das Ausbildungszentrum kann in diesem Rahmen optimal genutzt werden.»

Denn gerade bei gewissen Verbundsaufgaben, wo eng zusammengearbeitet werden müsse, sei es von Vorteil, die Leute bereits ein wenig zu kennen.

Der Tag der offenen Tür in der Schönau war ein voller Erfolg und lockte zahlreiche Interessierte von Jung bis Alt an. «Durch den Besuchstag konnte auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheit des Kantons gefördert werden», so Urs Marti.