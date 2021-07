Cham Frau beim Entsorgen von Karton von Auto angefahren Bei der Entsorgungsstelle Furrenmatt hat sich eine Streifkollision zwischen einer Frau und einem Auto ereignet. Die Frau wurde dabei verletzt. Da sich die Aussagen der beteiligten nicht decken, sucht die Zuger Polizei Zeugen. 13.07.2021, 08.28 Uhr

Am Montag gegen 13:30 Uhr ereignete sich bei der Entsorgungsstelle Furrenmatt in Lindencham ein Unfall. Wie die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung vom Dienstag schildert, ist eine Frau beim Ausladen von Kartons von einem Auto touchiert worden, das gerade die Entsorgungsstelle verliess. Die 55-Jährige stürzte und das Auto fuhr über ihren Fuss.