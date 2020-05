Cham: Zwei Männer wegen Hausfriedensbruch verurteilt Einsatzkräfte der Zuger Polizei konnten zwei Männer beobachten, die sich widerrechtlich in zwei privaten Sammelgaragen aufhielten. Sie wurden wegen Hausfriedensbruch verurteilt und mussten die Schweiz verlassen. 13.05.2020, 09.42 Uhr

(haz) Am letzten Freitagmittag, 8. Mai, stellte ein Polizist in der Gemeinde Cham ein verdächtiges Geländefahrzeug mit serbischen Kontrollschildern fest. Im Auto sassen gemäss Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden zwei Männer und warteten vor einer privaten Sammelgarage bis ein Anwohner die Garage verliess und nutzte dann die Möglichkeit in diese Garage zu fahren. Dieses Vorgehen wiederholte sich kurze Zeit später bei einer weiteren Sammelgarage. Unverrichteter Dinge verliessen die Männer den Ort des Geschehens und fuhren mit dem Fahrzeug davon.