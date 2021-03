Cham Zwei verletzte Bewohner und hoher Sachschaden nach Balkonbrand Auf dem Balkon einer Wohnung an der Sinserstrasse entwickelte sich ein Feuer. Die Bewohner wurden verletzt ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 100'000 Franken. 27.03.2021, 12.29 Uhr

(jus) Die Feuerwehr erhielt am Freitagabend um 20:30 Uhr die Nachricht, dass es auf einem Balkon an der Sinserstrasse in Cham brenne. Umgehend rückten Angehörige der Feuerwehr Cham und der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) aus und bekämpften den Brand, schreiben die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung.