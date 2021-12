Katholiken in Cham und Hünenberg unterstützen Bauprojekte

Cham/Hünenberg Katholische Kirchgemeinde plant Bau eines Pavillons Die Versammlung gibt grünes Licht zu diesem und weiteren Vorhaben. Überdies hat sie einen neuen Ratspräsidenten gewählt. 05.12.2021, 10.58 Uhr

Die katholische Kirchgemeindeversammlung Cham-Hünenberg hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Sowohl in Cham als auch in Hünenberg sind «wegweisende Bauprojekte» geplant, geht aus einer Mitteilung hervor.

In Cham ist auf dem Areal Kirchbühl zwischen Bänihaus und Pfarreiheim ein Pavillon geplant. Dieser beinhaltet einen Saal für rund 30 bis 50 Personen. Mit dem Neubau biete man den zahlreichen Freiwilligengruppierungen der Pfarreien Platz. Der Pavillon ersetze das Kolpinglokal an der Bahnhofstrasse 3. Dort wurde «die Geschäftsstelle der Kirchgemeinde den heutigen Bedürfnissen an Arbeitsplätzen angepasst und ein Sitzungsraum eingerichtet». Der Pavillon wird mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet.

Bistro in Hünenberg nimmt Gestalt an

Zugestimmt hat die Kirchgemeindeversammlung auch der Erneuerung der Disponibelräume sowie der Technik und der Küche im Untergeschoss im benachbarten Pfarreiheim in Cham. «Die Elektrotechnik ist bereits fast 50 Jahre alt und muss zwingend zeitnah erneuert werden.» Auch für diese Räume soll künftig Strom aus der Fotovoltaikanlage des benachbarten Pavillons verwendet werden können.

In Hünenberg geht die Kirchgemeinde in die Schlussphase der Überbauung Maihölzli. Hierzu hat die Versammlung kürzlich einen Kredit für die Umgebungsgestaltung der Kirche und den Ausbaukredit für das Bistro Maihölzli gesprochen. Vom Bistro im Erdgeschoss des neuen Wohnhauses soll laut Mitteilung «das ganze Quartier profitieren». Es soll «den Austausch und das Zusammenkommen fördern» und hat deshalb beispielsweise auch am Sonntagmorgen nach der Messe in der nahen Kirche geöffnet. Ab Oktober 2022 sei der Bau mit Bistro und sieben Wohnungen bezugsbereit.

Verabschiedung langjähriger Kirchenräte

Am Schluss der Kirchgemeindeversammlung wurde der krankheitshalber abwesende Präsident Alfons Heggli vom Vizepräsidenten Tobias Eberle verabschiedet. Heggli war 16 Jahre Mitglied des Kirchenrates wovon zwölf Jahre als Präsident. Sein Nachfolger wird Daniel Frischkopf aus Cham.

Auch Beda von Reding, der die letzten Jahre die Finanzen der Kirchgemeinde verantwortet hat, wurde nach zwölf Jahren Kirchenratstätigkeit würdig verabschiedet. Neue Leiterin des Finanzressorts wird Tamara Bucher aus Hünenberg. (bier)