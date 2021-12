Unterhaltung Zuger Ex-Bachelorette Chanelle Wyrsch ist auch in der Küche top Am Samstag wurde die Kochkunst der Schlagersängerin Chanelle Wyrsch in der Kochsendung «Swissdinner» unter Beweis gestellt. Die Zugerin meisterte das Dinner mit Bravour. Caila Schilling 12.12.2021, 16.15 Uhr

Patric Haziri, Eric Haemmerli (links) Erkan Akyol und Rafael Beutl (rechts) am Tisch von Chanelle Wyrsch (Mitte).

Sie waren bekannt für romantische Dates, tiefgründige Gespräche und die nervenraubende Nacht der Rosen. Doch wie schlagen sich die begehrtesten Junggesellen und die begehrteste Junggesellin der Schweiz in der Küche? Zur diesjährigen Jubiläumsstaffel der 3+- Sendung «Der Bachelor» wagen sich der derzeitige Bachelor Erkan Akyol und seine Vorgänger Rafael Beutl und Patric Haziri sowie Ex-Bachelorette Chanelle Wyrsch in der Sendung «Swiss Dinner» an den Herd. In dieser treten jeweils vier Kandidaten und Kandidatinnen gegeneinander an und kochen um die Wette. Jeder Teilnehmer reicht sein Lieblingsmenü ein, jedoch entscheidet im Anschluss das Los, wer welches Gericht zubereiten soll.

Nicole Himmelreich, Leiterin Unterhaltungssendungen CH Media: «Mit dieser Spezialausgabe von Swissdinner ist grosse Unterhaltung garantiert. Ich bin gespannt, ob die prominenten Hobbyköchinnen- und Köche auch hinter dem Herd genauso unwiderstehlich sind wie als Bachelorette und Bachelor.»

In der zweiten Folge von «Swissdinner» ging es am Samstagabend zur Zugerin Chanelle nach Hünenberg. Die 25-Jährige verteilte in der 6. Staffel von Bachelorette zahlreiche Rosen und verdrehte so einigen Männern den Kopf. Sie ist derzeit als Schlagersängerin und in der Landschaftsgärtnerei ihrer Familie tätig. «Ob ich eine gute Köchin bin, kann ich selbst nicht wirklich beurteilen. Auf jeden Fall wurde immer gegessen, was ich bis jetzt aufgetischt habe und es ist noch keiner vom Stuhl gefallen», erzählt Chanelle mit einem Schmunzeln. Für sie ist die Teilnahme bei «Swissdinner» wieder einmal eine witzige Herausforderung und ist «einmal etwas anders als Schlager zu singen oder Rosen zu verteilen».

Kunstvoll angerichtetes Meringue überzeugte

Beim «Swissdinner» entschied das Los, welches Gericht von Chanelle zubereitet werden sollte. Zur Vorspeise gab einen Kopfsalat mit Pilzen und Ei, zum Hauptgang Pouletbrüstli, Gemüse und Bratkartoffeln und zuletzt noch Meringue mit Crème double und Himbeeren zum Dessert. Es handelte sich dabei um das Lieblingsmenü von Ex-Bachelor Patric. Die Ex-Bachelorette schlug sich tapfer hinter dem Herd und zauberte den 3-Gänger ohne grosse Mühe auf den Tisch. Das Feedback der Ex-Bachelors und des Gastrounternehmers Erik Haemmerli war deshalb auch dementsprechend positiv und begeistert.

Von Gemüsespiessli bis Meringue wurde alles von der Zugerin selbst gemacht und kunstvoll angerichtet. Sie koche gerne simple Gerichte, halte es so einfach wie möglich. Trotzdem bereite sie gerne alles selbst zu beim Kochen, sei es beim Dessert oder einer Pizza. Der deutliche Favorit des Dinners war klarerweise das Dessert, welches bei Chanelles Mitstreitern zahlreiches Lob erfuhr. In der Folge gesteht Chanelle:

«In meiner Zeit als Bachelorette konnte ich noch gar nicht kochen, aber durch die Corona-Zeit begann ich zu kochen und bin mittlerweile gar nicht mal so schlecht.»

Sie sei jedoch generell in der Küche eher der Apéro- oder Backtyp. Ob es bei Ex-Bachelorette Chanelle Wyrsch für den Sieg gereicht hat, wird sich jedoch noch zeigen. Die Kochamateure stehen sich während vier Folgen auf Tele Züri und den verbundenen regionalen TV-Sendern TeleBärn, Tele M1, TVO und Tele 1 im knallharten Kochduell gegenüber.

Quelle: Tele 1