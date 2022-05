Regio-Fussball Ein Charaktertest für Spieler von Zug 94 Sowohl Buochs wie auch Zug 94 werden Ende Saison in die 2.-Liga inter absteigen. Für die anstehende Partie vom Samstag ist trotzdem Spannung zu erwarten. Martin Mühlebach 13.05.2022, 05.00 Uhr

Die Enttäuschung bei Zug 94 war nach dem Spiel gegen den FC Langenthal gross. Bild: Roger Zbinden (Zug, 7. Mai 2022)

Punktemässig spielt es keine Rolle mehr, wie die 1.-Liga-Partie zwischen Buochs und Zug 94 (Samstag, 17 Uhr, Seefeld) ausgehen wird. Seit dem vergangenen Wochenende steht fest, dass diese beiden Teams am Ende der Saison in die 2.-Liga inter absteigen werden. So bedeutungslos wie das Kräftemessen zwischen Buochs und Zug 94 auf den ersten Blick zu scheinen vermag, ist es nicht. Zumindest aus der Sicht der Zuger und ihres Trainers Thomas Jent.

Nachdem der Abstieg definitiv feststand, betonte er: «Wir müssen ausmisten. Spieler, die unsere Farben nicht mit Freude, Stolz und Herzblut tragen, sind bei uns fehl am Platz.» Diese Worte weisen darauf hin, dass Thomas Jent in den zwei noch ausstehenden Meisterschaftspartien gegen Buochs und Bassecourt genau hinsehen wird, welche Spieler seinen Ansprüchen entsprechen. Jeder Spieler, der in den letzten Meisterschaftspartien zum Einsatz gelangt, hat somit einen Charaktertest zu bestehen.