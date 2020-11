Chef ausgenommen: Junge Zugerin nutzt Kreditkarte ihres Arbeitgebers 569 Mal für sich selber Eine junge Zugerin geht mit der Kreditkarte ihres Chefs auf Shoppingtour, bucht Ferien, geniesst das Leben. Am Ende liegt der Schaden bei fast 75000 Franken. Es sind nicht ihre ersten krummen Geschäfte. Kilian Küttel 19.11.2020, 05.00 Uhr

Die «Wildlife Warriors» kämpfen für nichts weniger als für den Erhalt der Tierwelt. «Jede Spende hilft uns, Leben zu retten. Spenden Sie, um uns mit unserer Mission zu helfen», schreibt die Naturschutzorganisation aus der australischen Kleinstadt Beerwah im Bundesstaat Queensland. Die «Wildlife Warriors» brauchen Geld. Und sie kriegen es. Aus Australien, den Vereinigten Staaten, Europa, auch aus der Schweiz, auch aus Zug; wenn auch nicht viel: Am 13. Januar dieses Jahres überweist eine junge Frau 55 Franken an die Organisation, die «Crocodile Hunter» Steve Irwin vier Jahre vor seinem Tod 2006 gegründet hat.

Was die Tierschützer in Australien nicht wissen können: Das Geld aus der Schweiz ist gestohlen. Denn die 55-Franken-Zuwendung wird nicht nur publikumswirksam auf dem Facebook-Profil der Spenderin vermerkt, sondern einige Monate später auch in einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zug.

Die Strafverfolger verurteilen die heute 25-jährige Zugerin zu 150 Tagessätzen à 140 Franken bedingter Geldstrafe sowie zu 8200 Franken Busse. Wegen mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung.

Neun Monate, 569 Transaktionen, 75000 Franken Schaden

Mit 150 Tagessätzen geht die Staatsanwaltschaft an die obere Grenze des Strafmasses, das für eine Geldstrafe bei 180 Tagessätzen liegt. 15 Seiten lang ist der Strafbefehl vom 21. August. Alleine 12,5 Seiten nimmt die Aufstellung aller Transaktionen ein, welche die junge Frau mit einer Kreditkarte ausgelöst hatte, die ihr Chef ihr für Geschäftszwecke anvertraut hatte.

Doch von Juli 2019 bis April 2020 verwendete sie die Geschäftskreditkarte ganze 569 Mal für private Angelegenheiten. 74377.95 Franken Schadenssumme stehen nach neun Monaten zu Buche, in denen die Frau über die Karte verfügt. Wahrscheinlich fliegt sie so lange nicht auf, weil es ihre Aufgabe ist, die Kreditkartenraten vom Geschäftskonto aus zu begleichen.

3905 Franken für Ferien, 1323 Franken für Zalando

In den neun Monaten unterstützt die damalige «Team-Assistentin» einer Stiftung zur «Pflege und Verwaltung moderner Technologien (...) in den Bereich von neuen cryptographisch-betriebenen (...) Software-Protokollen» nicht nur die «Wildlife Warriors». Sie lässt es sich auch sich selber gutgehen.

So verbucht etwa am 19. November 2019 das Hotel Chedi in Andermatt einen Betrag über 530 Franken. Über eine Zahlung von 3905 Franken darf sich der Luxus-Ferienanbieter Voyage Privé freuen.

Und kaum hat der Bundesrat die Schweiz am 16. März in den Lockdown geschickt, geht beim Onlinehändler Zalando eine Bestellung über 1323 Franken ein. Zwei Tage später erhält auch die Konkurrenz von About you eine Order über 1103.50 Franken. Wie aus dem Strafbefehl hervorgeht, hat die Frau die Forderung ihres Ex-Arbeitgebers anerkannt. Sie bestreitet ihre Rückzahlungspflicht also nicht.

Bereits früher hatte die Aussicht auf schnelles Geld die junge Frau gelockt. Mindestens bis 2016 war sie bei einem Ostschweizer Lifestyle-Unternehmen aus dem Multi-Level-Marketing-Bereich involviert, das sich dem Vorwurf ausgesetzt sah, ein illegales Schneeballsystem zu betreiben. Und auch in jüngster Zeit machte die 25-Jährige Geschäfte mit Personen, die einen zweifelhaften Ruf geniessen.

Nach Ende bei Stiftung Anfang bei «Mein Arzt»

Nachdem ihre Anstellung bei der Zuger Stiftung geendet hat, heuert sie bei «Mein Arzt» an. Das Praxislabel gehört dem österreichischen Unternehmers Christian Neuschitzer, der sich dieser Tage mit Betrugsvorwürfen und Ermittlungen der Zürcher Staatsanwaltschaft konfrontiert sieht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Mit «Mein Arzt» hatte der Österreicher gut 30 Hausarztpraxen übernommen, darunter eine in Hünenberg und eine in Oberägeri. Allerdings kam Verdacht an Neuschitzers Geschäftsführung auf. Lieferanten klagten über unbezahlte Rechnungen, Mitarbeiter warteten auf ihre Löhne. Mittlerweile ist Neuschitzers Praxisgruppe zusammengebrochen, etliche Firmen sind in Konkurs, so auch die «Mein Arzt im Ägerital GmbH».

Zugerin will fast 13000 Franken zurück

Wie ein Zahlungsbefehl des Betreibungsamtes Opfikon zeigt, fordert auch die 25-jährige Zugerin Geld von Neuschitzer: 12854.70 Franken wegen «ausstehender Lohnzahlungen» für die Monate Juli und August.

In den sozialen Medien gibt sie an, bis diesen Sommer Administrationsleiterin von «Mein Arzt» gewesen zu sein. So habe sie die Geschäftsleitung unterstützt und sei in der Immobilienbetreuung tätig gewesen.

Jetzt aber sei sie offen für eine neue Erfahrung.