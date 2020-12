Baar «Meine Lebensaufgabe und Herzenssache»: Der Sozialabteilungsleiter Clemens Eisenhut geht nach 40 Jahren in Pension Der gebürtige Appenzeller Clemens Eisenhut verbrachte fast sein ganzes Leben damit, dem Wohle der Menschen zu dienen. Auf Ende Jahr geht der Leiter der Sozialabteilung Baar in den Ruhestand. Tijana Nikolic 21.12.2020, 17.00 Uhr

In der heutigen schnelllebigen Zeit scheint es etabliert zu sein, den Job regelmässig zu wechseln. Schliesslich will man die Möglichkeiten ausschöpfen und Abwechslung erleben. Da scheint Beständigkeit im Job, fast schon ein rares Gut zu sein. Aber es geht auch anders: Clemens Eisenhut beispielsweise arbeitete 42 Jahre seines Lebens für die Einwohnergemeinde Baar. Für den gebürtigen Appenzeller war das nie nur ein Beruf: «Es war meine Berufung, meine Lebensaufgabe und eine Herzenssache.» Am 31. Dezember geht der Leiter der Sozialabteilung Baar in die vorzeitige Pension und wird von seiner Nachfolgerin Simone Daepp, die bereits im Juli vom Gemeinderat gewählt wurde, abgelöst.

Der Leiter vom Sozialamt Clemens Eisenhut geht Ende Jahr nach über 40 Jahren in Pension. Ohne Jacke, wie hier vor dem Rathaus, war er stets bei allen Temperaturen unterwegs und doch nicht einen einzigen Tag krank in all den Jahren.

Bilder: Matthias Jurt (Baar, 16. Dezember 2020)

Rückblickend auf seine Arbeit kann er zwei wichtige Erfolge benennen. «Die 29-jährige Zusammenarbeit mit dem heutigen Hünenberger Gemeinderat und ehemaligem Leiter des Sozialdienstes Baar Hubert Schuler war sehr wertvoll für mich», sagt Eisenhut. Ausserdem war er 23 Jahre lang Vormundschaftssekretär und konnte so ein Netz von privaten Beiständen und Vormündern aufbauen, die er in ihren Aufgaben begleitete. «Diese Arbeit ergab viele wertvolle jahrzehntelange Vertrauensverhältnisse, die so mit einem Amtsvormund, der bereits 100 Mandate führt und kaum Zeit für alle hat, nie möglich gewesen wären», sagt Eisenhut begeistert. Mittlerweile sei der Vormundschaftsbereich in der Zuständigkeit des Kinder- und Erwachsenenschutzrechts (Kesb).

Schicksale der Klienten nahmen ihn mit

Natürlich hätte es auch schwierige Situationen in all den Jahren gegeben. «Ich hatte Dossiers im Vormundschaftswesen von Leuten, die so sehr in der Not waren, dass es mich spürbar mitnahm», erinnert sich Eisenhut. Diese wütenden und verzweifelten Menschen konnten laut werden und drohen. Auch dies gehörte zu seinem Alltag, genauso wie die Ruhe in solchen Situationen zu bewahren. Die vielseitige Klientenarbeit jedoch war mitunter ein Grund, warum er den Job nie leid wurde.

«Mein Vorteil war, dass ich gut geerdet bin und einen starken Glauben habe», verrät der dreifache Vater und fünffache Grossvater. Dies, gemischt mit seiner ausserordentlichen Gesundheit – er war keinen einzigen Tag krank in seiner ganzen Karriere –, sei der Schlüssel zu seinem stetigen Erfolg gewesen. «Für ausserordentlich schwierige Situationen hatte ich jedoch mein Notfallset in Form vom Neuen Testament und einem Flachmann mit Appenzeller Alpenbitter in der Schreibtischschublade parat», scherzt er.

Nach dem Lehrabschluss vom Appenzell nach Baar gezogen

Bereits mit 18,5 Jahren sei er nach Baar gezogen und hat vier Jahre auf der Einwohnerkontrolle gearbeitet. «Nach meiner abgeschlossenen Verwaltungslehre im Appenzellerland sah ich die Stelle in Baar im Stellenanzeiger ausgeschrieben. Die Stelle bei der Einwohnerkontrolle hörte sich spannend an und ich wollte sowieso in eine grössere Gemeinde», erinnert sich Eisenhut zurück. Nach vier Jahren im Dienst folgten zweieinhalb Jahre, in denen er im Welschland und im Ausland auf Reisen ging. Dann verschlug es ihn wieder nach Baar, wo er die letzten 38 Jahre auf der Sozialabteilung tätig war.

Clemens Eisenhut, der Leiter vom Sozialamt Baar, geht per 31.12. nach 40 Jahren in Pension.

Baar sei ein guter Arbeitgeber gewesen. «In all den Jahren habe ich mich nur zwei Mal wegen einer anderen Stelle umgeschaut. Die Vorteile in Baar überwogen aber immer», verrät Clemens Eisenhut. Das wäre zum Beispiel der Arbeitsweg von drei Minuten mit dem Velo, wodurch er am Mittag jeweils nach Hause zu seiner Familie konnte: «Das ist für mich Lebensqualität.» Zum Ausgleich verbrachte er mit seiner Familie nie die Ferien in Baar, sondern verreiste.

«Ich war nie ein Gestalter oder Entwickler mit grossen Visionen. Mein Ziel war es immer, den Menschen zu dienen.»

Seinen Ruhestand möchte er geniessen, es sei ihm aber auch wichtig, weiterhin eine Aufgabe im Leben zu haben. «Ich und meine Frau haben vor, Freiwilligenarbeit zu leisten und für humanitäre Organisationen tätig zu sein.» Ebenfalls wolle er viel Zeit in der Natur und den Bergen verbringen sowie mit seinen Kindern und Enkelkindern, die in Luzern, Bern und Amerika verstreut leben.

Mit der Wahl seiner Nachfolgerin Simone Daepp, die seit zwei Jahren Leiterin des Sozialdienstes Baar ist, sei er sehr zufrieden und meint bescheiden: «Ich werde keine grosse Lücke hinterlassen, denn ich habe nichts Grosses bewirkt. Ich war nie ein Gestalter oder Entwickler mit grossen Visionen. Mein Ziel war es immer, den Menschen zu dienen.» Wichtig sei, für eine solche Position, sich stets weiterzubilden und mit dem Wissen über die Sozialarbeit auf dem neusten Stand zu sein. Dies habe er unter anderem mit seiner 12-jährigen Tätigkeit als externer Prüfungsexperte an der Hochschule Luzern für Soziale Arbeit gemacht.