Klimastraiek fordert Kanton Zug zum Handeln auf

CO2-Gesetz Klimastreik fordert Kanton Zug zum Handeln auf Der Klimastreik Zug ist enttäuscht über die Ablehnung des CO 2 -Gesetzes. Nun brauche es neue Lösungen. Deshalb fordert der Zuger Klimastreik den Kanton auf, einen sozialverträglichen Plan für Netto-Null 2030 im Sinne des Pariser Klimaabkommens aufzustellen. 18.06.2021, 09.02 Uhr

(fae) Auch im Kanton Zug war das Ergebnis eindeutig: Gerade mal drei von elf Zuger Gemeinden stimmten dem CO 2 -Gesetz zu. Das zeige, dass die Bevölkerung nicht an die Sozialverträglichkeit des Gesetzes geglaubt hat, schreibt der Klimastreik Zug in einer Mitteilung. Unabhängig vom Abstimmungsergebnis des CO 2 -Gesetzes ist das Ziel «Netto-Null bis 2030» noch in weiter Ferne. «Die politischen Parteien sind scheinbar nicht in der Lage, wirkungsvoll auf die Klimakrise zu reagieren. Auch dann nicht, wenn bereits erste Auswirkungen auch in der Schweiz deutlich sichtbar werden», wird die 20-jährige Vera Steinmann aus Cham in der Mitteilung zitiert. Deshalb sei es für den Zuger Klimastreik klar, dass der Kampf für eine ökologische Zukunft umso intensiver weitergeht.

Kanton Zug in der Pflicht

Eine effiziente nationale Lösung scheint nun in weiter Ferne, schreibt der Klimastreik Zug weiter. Die nationalen politischen Kräfte würden nun damit beschäftigt sein, die Scherben zusammenzuwischen und sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Deshalb sieht der Klimastreik Zug nun Kantone und Gemeinden in der Pflicht, ihren Beitrag zum Erreichen der Ziele des Pariser Klimaabkommens beizutragen.

«Wir fordern daher den Kanton Zug dazu auf, einen sozialverträglichen Plan für Netto-Null bis 2030 zu erstellen», schreiben die Verantwortlichen in ihrer Mitteilung weiter. «Als eines der reichsten Länder der Welt, einer der reichsten Kantone der Schweiz und mit einem der grössten ökologischen Fussabdrücken pro Person, ist das im Sinn der Klimagerechtigkeit nichts anderes als unsere Pflicht.» Zusätzlich sei der Kanton Zug dazu aufgefordert, vermehrt Bildungs- und Aufklärungsarbeit in Bezug auf die Klimakrise zu leisten. Im Sinne einer demokratischen Klimapolitik sei es unabdingbar, dass die Bevölkerung über die Folgen der Klimakrise, des Nichthandelns und über die Dringlichkeit der Klimapolitik Bescheid weiss.

«Nicht zu handeln ist keine Option. Eine tiefgreifende und soziale Klimapolitik wird benötigt, und sie wird jetzt benötigt», schliesst der 21-jährige Lars Müller aus Zug Fazit.