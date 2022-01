800 Zuger Kinder zwischen 5 und 11 Jahren haben einen Impftermin

Corona 800 Impfanmeldungen für Zuger Kinder zwischen 5 und 11 Jahren Die Omikron-Variante führt auch im Kanton Zug zu steigenden Corona-Fallzahlen. Aktuell erkranken immer mehr Kinder und Jugendliche. Das Interesse an einer Impfung für 5- bis 11-Jährige ist deshalb bei den Eltern hoch. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit dem 31. Dezember 2021 können Eltern ihre Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren im Kanton Zug impfen lassen. Das Bedürfnis danach besteht offenbar. «Bisher haben sind knapp 800 Anmeldungen für Kinderimpfungen eingegangen, das entspricht gut 8 Prozent der Bevölkerungsgruppe zwischen 5 und 11 Jahren», sagt Gesundheitsdirektor Martin Pfister.

Einem 9-jährigen Knaben wird im Referenz-Impfzentrum des Kantons Zürich eine Covid-19-Impfung verabreicht. Bild: Michael Buholzer / Keystone (4. Januar 2022)

Ebenfalls «nach wie vor sehr hoch» sei das Interesse für die Auffrischimpfungen. «Rund 70 Prozent der impfberechtigten Personen haben sich bereits angemeldet», so Pfister.

Impfung unter Aufsicht von Kinderärzten

Kinder von 5 bis 11 Jahren, die eine Impfung erhalten, werden im kantonalen Impfzentrum in Baar geimpft. Diese Impfungen «werden unter Aufsicht von Kinderärztinnen und Kinderärzten am Impfzentrum vorgenommen.» Zudem müssen Kinder zwingend durch eine erziehungsberechtigte Person begleitet werden. Es stünde zudem den Kinderärztinnen und Kinderärzten grundsätzlich frei, in ihren Praxen zu impfen. «Im Impfzentrum bestehen bereits breite Erfahrungen mit dem Coronaimpfstoff und auch die entsprechende Infrastruktur ist dort vorhanden», erklärt Marin Pfister. «Zudem ist es uns weiterhin ein Anliegen, dass möglichst der ganze vorhandene Impfstoff verbraucht werden kann und keine Restdosen entsorgt werden müssen.» Das sei durch die zentrale Impfung an einem Ort einfacher zu erreichen.

Für die Kinderimpfungen wird ein von Pfizer/Biontech speziell hergestellter Impfstoff verwendet. «In der Schweiz», so der Gesundheitsdirektor, «ist aktuell nur der Impfstoff von Pfizer/Biontech zugelassen.» Anmeldungen sind zwingend nötig – sei es via der Webseite

www.corona-impfung-zug.ch oder Telefon 041 531 48 00.

Booster für Kinder ab 12 Jahren noch nicht verfügbar

Während in der Schweiz und in Zug die Impfung für Kinder von 5 bis 11 Jahren anläuft, gibt es in anderen Länder für Kinder ab 12 die Möglichkeit einer Auffrischungsimpfung, wie unsere Zeitung meldet. So werden in den USA und in Österreich bereits solche Booster verabreicht. Wann diese auch in der Schweiz möglich werden, ist noch nicht bekannt. Der Präsident der Eidgenössischen Impfkommission, Kinderarzt Christoph Berger, bestätigt gegenüber unserer Zeitung, dass die Kommission diese Frage sehr bald diskutieren werde. Wie schnell eine solche Auffrischimpfung für Kinder zwischen 12 und 15 Jahren allerdings eingeführt wird, ist unklar. Weder Pfizer/Biontech noch Moderna haben bislang bei Swissmedic einen entsprechenden Antrag gestellt. Auffrischungsimpfungen mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech sind ab 16, solche mit dem Moderna-Impfstoff ab 18 Jahren zugelassen.

Formular kann für Verwirrung sorgen

Personen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten, müssen ein Formular unterzeichnen. Es handelt sich hierbei nicht um ein Formular, das Personen unterschreiben müssen, die sich bereits vier Monate nach der zweiten Impfung boostern lassen. Alle Personen, egal ob ihnen die erste, zweite oder dritte Dosis verabreicht wird, müssen das. «Es handelt sich bei diesem Formular um die Einverständniserklärung, das seit Beginn des Impfprogramms bei jeder Coronaimpfung unterzeichnet werden muss», erklärt Martin Pfister. Mit diesem Dokument werde sichergestellt, dass «die zu impfende Person alle relevanten Informationen kennt und auch das Impfzentrum über den allgemeinen Gesundheitszustand der Person informiert ist».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen