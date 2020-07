Schwerpunkt Die Bewältigung der Coronakrise kostet den Kanton Zug viel weniger als gedacht Der Regierungsrat des Kantons Zug hat schnell reagiert und grosszügige finanzielle Hilfe für Corona-Betroffene bereitgestellt. Mittlerweile zeigt sich, die Programme des Bundes greifen, es sind sogar schon vom Kanton bezahlte Unterstützungsbeiträge zurückgezahlt worden. Harry Ziegler 13.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nachdem der Bundesrat auf die Bremse gestanden war und den Lockdown für weite Teile der Schweiz und somit auch der Wirtschaft verordnet hatte, äufnete der Regierungsrat des Kantons Zug einen Fonds zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft. 20 Millionen Franken haben sich darin befunden. Geschnürt wurden auch weitere Hilfspakete, wie beispielsweise eine auf drei Jahre befristete Steuerfusssenkung, eine Erhöhung der persönlichen Abzüge in der Steuererklärung sowie eine Erhöhung des Mieterabzugs. Zudem wurde der Betrag, der zur individuellen Prämienverbilligung zur Verfügung steht, um je 10 Millionen Franken für die kommenden drei Jahre erhöht.



Die Wirtschaft im Kanton – hier ein Blick über die Stadt Zug nach Cham – liegt offenkundig nicht darnieder.

Bild: Maria Schmid (Zug, 14. April 2020)

Nun zeigt sich: Die Beträge, die über den Stützungsfonds bereitgestellt wurden, werden bei weitem nicht benötigt. Der Kantonsrat hat in seiner Sitzung von Ende Juni, in der er den entsprechenden Nachtragskredit für den Stützungsfonds hätte billigen sollen, die beantragten 20 Millionen Franken auf total 3 Millionen zusammengekürzt – 2 Millionen für den eigentlichen Stützungsfonds, 1 Million für die kantonale Verwaltung und die Gerichte. Dies auch, weil Finanzdirektor Heinz Tännler in der Debatte darauf hingewiesen hatte, dass der Fonds nicht in der beantragten Höhe dotiert werden müsse.

Zuger Wirtschaft trotzt der Krise

«So wie es per Ende Juni aussieht, werden wir nicht einmal die bewilligten 3 Millionen Franken brauchen», sagt Tännler nun. Das ist ein gutes Zeichen. «Es zeigt, dass die Zuger Wirtschaft nicht darniederliegt.» Hinzu komme, dass der Bund seine Hilfsprogramme laufend nachgebessert habe, womit die Kantone entlastet worden seien. Die Hilfe des Kantons Zug gilt subsidiär, also nur dort, wo der Bund keine oder ungenügende Hilfe bietet. Deshalb hätte der Kanton Zug bereits Rückzahlungen erhalten. Es seien laut Heinz Tännler etwa zehn Selbstständigerwerbende gewesen, die, nachdem sie Geld vom Bund erhalten hatten, dem Kanton Zug korrekterweise die gewährten Zahlungen zurückerstattet hätten.

Bis zum 30. Juni wurden laut Tännler 84 Gesuche zu Lasten des Stützungsfonds bewilligt und Leistungen in der Höhe von total 271'261 Franken ausbezahlt. Vom Kredit für die Verwaltung und Gerichte wurden per Ende Juni Rechnungen im Betrag von 527'667,56 Franken bezahlt. Insgesamt also 798'928,56 Franken.

Der Kanton Zug hat aber auch zusammen mit dem Bund Start-up-Bürgschaften übernommen. Wobei der Bund 65 Prozent trägt, der Standortkanton 35 Prozent. Der Bund hat dafür 100 Millionen Franken vorgesehen. Der Regierungsrat hat in Zug dafür 5 Millionen Franken bereitgestellt. Bewilligt wurden bis zum 30. Juni acht Bürgschaftsanträge in der Höhe von 2'963'013 Franken.

Keine Zahlungen an Kultur und Landwirtschaft

Gemäss Auskunft des kantonalen Finanzdepartements wurden bis Ende Juni keine Beiträge an Kulturinstitutionen oder Kulturschaffende ausbezahlt. Zahlungen sind allerdings für den laufenden Monat vorgesehen. An Kulturschaffende (18 bewilligte Anträge) werden 86'000 Franken, an Kulturinstitutionen (12 bewilligte Gesuche) 258'701 Franken ausgerichtet. An die Landwirtschaft wurden per Ende Juni ebenfalls keine Beiträge ausbezahlt.

Der Regierungsrat hat die Zahlungsfrist für Steuerforderungen bis Ende Juni verlängert. Das hat zu zusätzlichen Steuerausständen in der Grössenordnung von 423 Millionen Franken (im Vergleich zu 2019) geführt. Zudem vergrösserte sich die Zahl der Zahlungsvereinbarungen (Ratenzahlung) im Vergleich zu 2019 um 3158 Stück. Im Sinne einer sofortigen Stützungsmassnahme hat der Kanton Zug von Mitte März bis Ende Juni Kreditorenrechnungen in der Höhe von gut 171 Millionen Franken sofort bezahlt. Zudem wurde bis Ende Juni auf den Versand von durchschnittlich 1000 Mahnungen pro Monat ausgesetzt.

Steuersenkung und Abzüge belasten die Rechnung

Die kantonale Finanzdirektion rechnet, sollte der Kantonsrat die Steuerfusssenkung für die Jahre 2021 bis 2023 von 82 auf 80 Prozent in zweiter Lesung bewilligen, mit entsprechenden Spuren in der Rechnung. Diese seien laut Finanzdirektor Heinz Tännler aber absolut verkraftbar. Für das Jahr 2021 wird bei Kanton mit Mindereinnahmen von 12 Millionen und bei den Gemeinden mit 0 Franken gerechnet. Die Erhöhung der persönlichen Abzüge und der erhöhte Mieterabzug werden 2021 keine Mindereinnahmen verursachen. 2022 und 2023 dürften Mindereinnahmen von total je 40 Millionen (20 Millionen Steuerfuss, 14 Millionen persönliche Abzüge, 6 Millionen Mieterabzug) für den Kanton resultieren.

Für die Gemeinden wird für die Jahre 2022 bis 2024 mit einem Ausfall von total 15 Millionen Franken (10,5 Millionen persönliche Abzüge, 4,5 Millionen Mieterabzug) gerechnet. Die Auswirkungen der Steuerfusssenkung und der Abzüge werden für Kanton und Gemeinden bis mindestens ins Jahr 2024 spürbar sein. Allenfalls noch länger darüber hinaus sollte der Kantonsrat den Mieterabzug wie beantragt nicht befristen.

Steuersenkung wird kritisiert

Kritik an der befristeten Steuerfusssenkung wurde in der Parlamentsdebatte im Juni laut. Vor allem von linker Seite wurde gewarnt, dass da allenfalls eine dauerhafte Steuersenkung über die Hintertüre zu gewärtigen sei. «Das ist Unsinn», sagt Finanzdirektor Tännler.

Heinz Tännler. Bild: PD

Im Gesetz ist klar festgelegt, dass die Senkung befristet sei, nach Ablauf der Frist also wieder ohne Diskussion auf 82 Prozent steige. Er führt aus:

«Natürlich kann nach Ablauf mittels eines parlamentarischen Vorstosses dieser Steuerfuss dauerhaft gemacht werden. Oder im Budgetprozess für jeweils ein weiteres Jahr angepasst werden. Aber das ist dann ein ganz anderes Geschäft.»

Er gehe jedenfalls momentan nicht davon aus, dass der Regierungsrat mit einem derartigen Antrag in den Kantonsrat kommen werde.