Corona Bundesfeier nur für Zertifizierte in Zug – das ruft Massnahmenkritiker auf den Plan Die Stadt Zug veranstaltet eine 1.-August-Feier auf dem Landsgemeindeplatz. Um daran teilnehmen zu können, muss man jedoch ein Covid-Zertifikat vorweisen. Nicht allen passt das. Cornelia Bisch 28.07.2021, 17.00 Uhr

Zutritt zum Bühnenbereich erhalte nur, wer mit einem Covid-Zertifikat und gültigem Ausweis ausgestattet sei, heisst es in der Einladung der Stadt Zug zur diesjährigen Bundesfeier auf dem Landsgemeindeplatz. Also all jene, die nachweislich geimpft, getestet oder von Covid-19 genesen sind.

Der Zugang zum Zuger Landsgemeindeplatz ist dieses Jahr – im Gegensatz zu 2019 im Bild – nur Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten vorbehalten. Bild: Maria Schmid, (Zug, 1. August 2019)

Entsetzt über diese Massnahme ist Nicolas A. Rimoldi, Co-Präsident des Vereins Mass-voll, wie die Gratiszeitung «20 Minuten» berichtete. Der Verein hat bereits mit mehreren Aktionen gegen Covid-19-Massnahmen in Luzern von sich reden gemacht.

«Die Stadt Zug diskriminiert Menschen ohne Covid-Zertifikat. Das ist illegal und moralisch verwerflich»,

twitterte Rimoldi und tönte an, dass eine Grossdemo gegen «diese staatliche Diskriminierung» am 1. August in Zug denkbar wäre.

Ob diese tatsächlich durchgeführt wird, darüber entscheidet der Verein in diesen Tagen. «Es findet bereits am 31. Juli eine riesige Demo in Luzern statt», kündigt Rimoldi an.

«Wir sind noch am Planen, ob am 1. August bereits eine weitere in Zug realisiert wird.»

Alternativen: Verzicht oder begrenzte Personenzahl

Die 1.-August-Feier auf dem Landsgemeindeplatz wird von Zug Tourismus im Auftrag der Stadt Zug und in Absprache mit der Zuger Polizei organisiert. Anders als in anderen Jahren findet sie am Nachmittag statt, wartet mit zwei Festrednern – dem Korpskommandanten Thomas Süssli und der Zuger Politikerin Monika Mathers – auf und endet bereits um 18 Uhr. Auf eine Festwirtschaft wird verzichtet.

«Die Sicherheitsvorkehrungen wurden anlässlich einer Sitzung mit Vertretern der Zuger Polizei zur Kenntnis genommen», stellt Dieter Müller, Leiter Kommunikation der Stadt Zug, klar. «Sie müssen von der Veranstalterin so umgesetzt werden. Bewilligungsbehörde ist die Zuger Polizei.» Letztendlich habe es für die Stadt Zug drei Möglichkeiten gegeben: die Teilnehmerzahl zu beschränken, die Zertifikationspflicht durchzusetzen oder auf den Anlass zu verzichten. Müller sagt:

«Jede Variante hat Nachteile. Da für die Stadt Zug eine Absage der Feier nicht in Frage kam, entschied man sich für die Variante Zertifikat: genesen, getestet, geimpft.»

In allen sicherheitsrelevanten Fragen sei die Stadt Zug im Austausch mit der Zuger Polizei, auch was eine mögliche Demonstration betreffe. Bis Mittwochabend, 28. Juli, ist bei dieser noch kein entsprechendes Gesuch eingegangen, wie Judith Aklin, Kommunikationsverantwortliche der Zuger Polizei, auf Anfrage bekanntgibt.

Ganz unschweizerisch

«Offenbar wird ein solches Vorgehen mittlerweile akzeptiert, das lässt man einfach passieren. Es ist normal geworden, dass Leute aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden»,

empört sich Nicolas A. Rimoldi. Das sei ganz und gar unschweizerisch und inakzeptabel.

«Ein Staat wie die Schweiz sollte Menschen auch nicht wegen ihrer Hautfarbe, Religion oder Sexualität diskriminieren. Das geht einfach nicht.» Den Einwand, die Hautfarbe lasse sich nicht ändern, ein Covid-Zertifikat jedoch sei leicht zu beschaffen, lässt der Massnahmenkritiker nicht gelten. «Diskriminierung ist es, Menschen nicht gleichzubehandeln. Verfassungsmässige Grundrechte stehen allen Menschen zu, egal ob sie geimpft sind oder nicht. Leute auszuschliessen, ist demnach illegal und führt zu einer Zweiklassengesellschaft.»

Die Sicherheitsfrage sei keine gültige Legitimation, Menschen zu diskriminieren.

«Es ist ein Albtraum, wenn wir in der Schweiz nicht mehr frei und selbstbestimmt leben können.»

Gerade am Nationalfeiertag, an dem die Schweizer Werte zelebriert würden, trete man diese mit Füssen. «Schlimmer könnte es nicht sein.» Brisant sei ausserdem die Wahl eines der Festredner. «Mit dem Armeechef als Festredner bringt auch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) seine Legitimation der Zweiklassengesellschaft zum Ausdruck», ist Rimoldi überzeugt.