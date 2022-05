Corona Bundesrat kassiert in Sachen Krisenmanagement einen Rüffel – verteilt hat diesen auch ein Zuger Ständerat Matthias Michel (FDP) präsidiert die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Ständerats. Diese und die GPK des Nationalrats kritisieren den Bundesrat scharf. Michel erklärt, wie der Bericht zu Stande kam. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 31.05.2022, 11.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Geschäftsprüfungskommissionen der beiden Räte (GPK) haben sich mit der Krisenorganisation befasst, die der Bundesrat zur Bewältigung der Coronapandemie einsetzte. Konkret ging es um die Tätigkeiten sowie die Koordination der Covid-19-Taskforce des Bundesamts für Gesundheit (BAG), des Bundesstabs Bevölkerungsschutz (BSTB) und des Krisenstabs des Bundesrats Corona (KSBC). Sie alle hatten die Aufgabe, den Bundesrat zu unterstützen.

Der Zuger Ständerat Matthias Michel spricht während der Medienkonferenz der Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat zum Bericht über die Krisenorganisation des Bundes im Umgang mit der Covid-19-Pandemie. Bild: Peter Klaunzer / Keystone (Bern, 24. Mai 2022)

Die Kommissionen ziehen eine durchzogene Bilanz. Ausserdem haben sie elf Empfehlungen ausgearbeitet. Zu diesen wie auch zum Bericht soll der Bundesrat bis Ende September Stellung beziehen. Der Zuger FDP-Ständerat Matthias Michel präsidiert die ständerätliche GPK. Er erklärt, wie die Berichte zu Stande gekommen sind.

Matthias Michel, die GPK des Stände- und jene des Nationalrats formulieren deutlich, wo es in der Pandemiebewältigung haperte. Veröffentlicht ihr immer einen gemeinsamen Bericht zu jedem Geschäft, oder war das nur hier der Fall?

In aller Regel hat eine der beiden Kommissionen den Lead. Entsprechend erarbeitet die GPK des Nationalrats oder des Ständerats einen Bericht. Beim gewichtigen und umfassenden Thema der Krisenorganisation haben zwei Subkommissionen der ständerätlichen GPK und eine Subkommission der nationalrätlichen GPK zusammengearbeitet, weshalb ein Gesamtbericht der GPK entstanden ist.

Wie sieht in einem solchen Fall die Zusammenarbeit aus?

Es gab drei Phasen: Zuerst haben die drei Subkommissionen separat je einen Teil erarbeitet: über die Krisenorganisation im Departement des Innern und Bundesamt für Gesundheit, über die Rolle des Bundesstabes Bevölkerungsschutz und über den Krisenstab des Bundesrats. Dann haben wir die drei Berichte zu einem kohärenten Ganzen zusammengeführt und in der GPK des National- bzw. des Ständerats beraten. Schliesslich erfolgte die Beschlussfassung an einer gemeinsamen Sitzung beider Kommissionen.

War die Untersuchung des Departement des Innern und insbesondere des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) eine Angelegenheit der Gesamtkommissionen beider Räte oder wurde in diesem Fall eine Delegation aus beiden Räten gebildet?

Die Untersuchungen fanden wie üblich in unseren Subkommissionen statt, die für die jeweils betroffenen Departemente zuständig sind. In diesem Fall waren drei Einheiten der Bundesverwaltung involviert, nämlich das Departement des Innern, das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport und die Bundeskanzlei.

Wie lange hat das Ausarbeiten des recht umfangreichen Berichts gedauert?

Mit allen unseren GPK-Arbeiten zur Covid-19-Krise starteten wir im Mai 2020; somit haben die Untersuchungen zur Krisenorganisation bis zur Veröffentlichung zwei Jahre gedauert. Die ersten Berichte zu anderen Aspekten der Krise, beispielsweise Massnahmen an der Grenze oder Impfstoffbeschaffung wurden schon früher veröffentlicht.

Worin bestehen die Herausforderungen derartiger Untersuchungen an die GPK?

Komplexität und Dauer solcher Untersuchungen zeigen auch die Herausforderungen an ein Milizparlament: Aus Gründen der zeitlichen Ressourcen müssen wir uns fokussieren. Deshalb haben wir die insgesamt ursprünglich 27 Untersuchungen zu Covid-19 zum Teil zusammengeführt, zum Teil haben wir auf weiterführende Arbeiten verzichtet. Diese Verwesentlichung unserer Arbeit gehört zu meinen Führungsaufgaben: Effizienzsteigerung und hohe Transparenz habe ich mir als Präsident auf die Fahne geschrieben. So habe ich eine Übersicht über alle unsere Covid-19-Untersuchungen auf der GPK-Website vorgeschlagen, die nun der Orientierung und Rechenschaftsablage dient. Mein präsidialer Leitgedanke für die GPK ist: Wir arbeiten so, wie wir es von dem von uns Beaufsichtigten, dem Bundesrat und der Bundesverwaltung, erwarten: effizient und transparent.

Gab es bei den Visitationen Probleme seitens Departement oder GPK?

Nein. Wir haben die notwendigen Unterlagen erhalten und Befragungen durchführen können. Die Bundesverwaltung weiss auch, dass die GPK in ihrer Rolle zur Wahrnehmung der parlamentarischen Aufsicht weitgehende Rechte hat, so die Befragung aller erwünschten Personen innerhalb- und ausserhalb der Bundesverwaltung. Die Ausübung dieser Rechte ist bekannt und eingeübt.

Es werden elf Empfehlungen abgegeben. Wie/Wann erfolgt eine Kontrolle?

In der Regel werden unsere Empfehlungen nach zwei Jahren einer Nachkontrolle unterzogen. Üblich ist auch, dass der Bundesrat einige Monate Zeit hat, um zu unseren Empfehlungen Stellung zu nehmen, hier bis im September 2022. Natürlich ist die Entwicklung nicht statisch. Der Bundesrat beginnt richtigerweise nicht erst nach unserem Bericht zu arbeiten, vielmehr hat er schon begonnen, und zwar durch eigene Evaluationen. Auch während der Krise gab es bereits laufende Anpassungen an der Krisenorganisation. Nach dem Motto: «Auch die Bundesverwaltung muss eine lernende Organisation sein.» Dasselbe gilt übrigens für das Parlament, das sich selber auch in die Pflicht nehmen und in Krisenfällen handlungsfähiger werden muss.

Gibt es weitere Erkenntnisse aus der bisherigen Arbeit als GPK-Präsident?

Als GPK überprüfen wir die Rechtmässigkeit, die Zweckmässigkeit und die Wirksamkeit der Tätigkeiten von Bundesrat und Bundesverwaltung. Es liegt in der Natur solcher Überprüfungen, dass wir kritisch hinschauen und Verbesserungen empfehlen. Es ist aber auch wichtig zu sagen, was gut funktioniert, und auch die Sichtweise der von uns überprüften Bundesstellen darzulegen. Für diese Fairness im Umgang mit den beaufsichtigten Stellen und der Berichterstattung setze ich mich ein – sie hilft, dass unsere Berichte und Empfehlungen akzeptiert und respektiert werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen