Restaurant im Hertizentrum reduziert seine Öffnungszeiten

Corona Das «Sandi» im Hertizentrum kürzt die Öffnungszeiten – mit einer ehrlichen Aussage Das Hertizentrum im Westen der Stadt Zug ist seit Mitte Oktober 2020 nach einer umfassenden Renovation wieder geöffnet. Das einzige Restaurant im Einkaufszentrum weist seit kurzem darauf hin, dass wegen des schleppenden Geschäftsgangs die ausgeschriebenen Öffnungszeiten nicht mehr zu halten seien. Marco Morosoli 27.01.2022, 05.00 Uhr

Es gibt das geflügelte Wort: «Ehrlich währt am längsten.» Die Redewendung ist so zu verstehen, dass ein jeder mit der Wahrheit im Leben am weitesten kommt. Der Betreiber des Restaurants Sandi im Hertizentrum klebte einen Zettel an die Eingangstüre seines Lokals: «Wegen der akuten Lage der Coronakrise sind wir gezwungen, unsere Öffnungszeiten einzuschränken.» So schliesst das Sandi jeweils am Montag und am Dienstag bereits um 14.30 Uhr statt erst um 23 Uhr, wie es auf der Restaurantwebsite angezeigt wird.

Das Restaurant Sandi fährt wegen Corona seine Öffnungszeiten herunter. Bild: Matthias Jurt (Zug, 26. Januar 2022)

Die Begründung für diesen Schritt folgt umgehend und klingt in der aktuellen Lage eigentlich wenig überraschend. Hervorzuheben ist allerdings, dass das, was viele Gastronomen denken, schwarz auf weiss zu lesen ist: «Die Arbeit ist massiv zurückgegangen, und wir haben zu wenig Verdienst eingebracht, um weitere zusätzliche Personalkosten und die Betriebskosten decken zu können.» Erschwerend komme hinzu, dass das Personal am Coronavirus erkrankt sei und dadurch nicht zur Arbeit kommen könne. Das Regime der reduzierten Öffnungszeiten in den Morgen- wie auch in den Abendstunden soll vorerst bis März befristet sein. Es ist nur eine Momentaufnahme, aber am vergangenen Dienstag, 25. Januar 2022, befanden sich gerade mal drei Senioren im Lokal. Wie einige Kundinnen und Kunden des Hertizentrums versichern, würden sie selten mehr Personen im Innern des neuen «Sandi» sehen. Das ist womöglich auch der Coronapandemie geschuldet.

Das «Sandi» ist das einzige Restaurant im Zuger Hertizentrum. Bild: Matthias Jurt (Zug, 26. Januar 2022)

Migros trotz Coronapandemie mit Geschäftsgang zufrieden

Lisa Savenberg, Unternehmenskommunikation der Genossenschaft Migros Luzern, sagt: «Natürlich ist es aufgrund der Coronavirus-Pandemie schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt ein umfassendes Fazit zu ziehen. Wir sind zufrieden mit der Entwicklung des Einkaufszentrums Herti.» Savenberg ergänzt dazu: «Die Kundinnen und Kunden schätzen die zeitgemässe Infrastruktur und generell die attraktiven Versorgungsmöglichkeiten in einem aufstrebenden Quartier.» Ferner punkte das Hertizentrum insofern, als dass auf «einer Etage alles geboten wird, was den täglichen Bedarf ausmacht». Andere Hertizentrum-Gänger streichen vor allem die Verfügbarkeit von Parkplätzen und die kurzen Wege hervor. Im Gegensatz zu vielen anderen Stadtzuger Quartieren, wo es keine Einkaufsmöglichkeiten gibt, gilt das Hertiquartier in vielerlei Hinsicht als privilegiert. Im Weiteren dürfte dieses Gebiet in naher Zukunft noch an Attraktivität gewinnen, sind doch weitere Bauten in unmittelbarer Nähe des Hertizentrums angedacht. Das Projekt kann auf www.hertizentrum.ch eingesehen werden.

Die Migros steckte 30 Millionen in den Umbau des Hertizentrums

Auf dieser digitalen Plattform heisst es unter anderem: «In den nächsten Jahren wandelt sich das 1983 fertiggestellte Hertizentrum vom Vorstadtzentrum zum städtischen Lebensraum. Die Verdichtung wird ein Gewinn für die heutigen Bewohner und alle Nutzer. Die heutigen Qualitäten bleiben erhalten. Statt Abstandsgrün und Parkplätze im Freien gibt es nutzbare Aussenräume und attraktive Höfe und zusätzliche erschwingliche Wohnungen.» Das im Oktober 2020 neu eröffnete Hertizentrum ist mehr oder weniger das Herz der geplanten Umgestaltung dieses Quartiers im Westen der Stadt Zug. Die Migros hat sich die Renovation ihres Einkaufszentrums, welches sie 2014 kaufte, 30 Millionen Franken kosten lassen. Zum Zentrum gehören auch 170 Parkplätze. Insgesamt befinden sich 17 verschiedene Geschäfte im Hertizentrum. Darin enthalten ist die zweite Poststelle in der Stadt Zug.