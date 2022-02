Rebecca Dellapina schneidet erstmals wieder ohne Maske Haare

Corona Coiffeuse Rebecca Dellapina schneidet zum ersten Mal seit fast zwei Jahren ohne Mundschutz Haare – «eine mega Erleichterung» Die Erleichterung im Kanton Zug ist gross, seit der Bundesrat fast alle Massnahmen aufhob – auch die Maskenpflicht im Coiffeur-Salon. Ein Besuch in Unterägeri. Fabian Gubser Jetzt kommentieren 17.02.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der erste Kunde ohne Mundschutz seit zwei Jahren: Coiffeuse Rebecca Dellapina von «Ägeri Hairstyle» frisiert unseren Reporter. Bild: Matthias Jurt (Unterägeri, 17. Februar 2022)

Plötzlich hält sie inne und reicht eine Dose mit fein duftendem Haarwachs: «Ohne Mundschutz können meine Kunden wieder richtig riechen, wenn ich ihnen ein neues Produkt zeige!», freut sich Rebecca Dellapina. Die Coiffeuse betreibt seit fünf Jahren ihren eigenen Salon «Ägeri Hairstyle» an der Zugerstrasse 41 in Unterägeri. Oft vertraut ihr ihre Kundschaft ihre Sorgen und Freuden an. Heute ist es umgekehrt: Als erster Kunde ohne Maske lässt sich unser Reporter im Salon von Rebecca Dellapina die Haare schneiden. Fast zwei Jahre lang musste sie wie alle anderen im Gewerbe jeden Tag mit Mundschutz arbeiten. Diese Zeiten sind – zumindest vorübergehend – vorbei.