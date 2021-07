Corona-Demo in Zug Deshalb hat die Zuger Polizei den «Izzy»-Moderator weggewiesen Wer auf Youtube geschützte Musik hochlädt, dessen Video wird schnell gelöscht. Dies wollte sich «Izzy»-Moderator Cedric Schild für eine Aktion an einer bewilligten Corona-Demo in Zug nutzen. «Verschwörungs-Sprachrohr» Daniel Stricker kam ihm auf die Schliche. 06.07.2021, 16.26 Uhr

Der Journalist Cedric Schild wurde in Zug an einer Corona-Demo als praktisch einziger Maskenträger weggewiesen. Screenshot Video

Am 13. Juni, dem Tag, an dem die Schweiz Ja zum Covid-Gesetz sagte, treffen sich rund 3000 Massnahmen-Skeptiker in der Stadt Zug, um gegen die Massnahmen zu demonstrieren, welche kurz danach grösstenteils aufgehoben werden sollen.