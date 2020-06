Corona: Der schnelle Rückfall in die alten Muster in Sachen Steuerfuss

(haz) Neben der Steuergesetzrevision beriet der Kantonsrat am Donnerstag, 25. Juni, weitere Massnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Coronapandemie in erster Lesung. An den Regierungsrat zur Überarbeitung zurückgewiesen wurde das Ansinnen, einen Pandemiefonds zu schaffen. Der regierungsrätliche Bericht sei als Entscheidungsgrundlage zu dürftig, der Fokus, einseitig auf die Bewältigung einer Pandemie gelegt, zu eng.

In erster Lesung beraten und genehmigt wurden die Kantonsratsbeschlüsse bezüglich Genehmigung vorgezogener Budgetkredite 2021 bis 2023 für die individuelle Prämienbewilligung.

Ebenso genehmigt wurde die Kreditausfallsgarantie zu Gunsten der Zuger Kantonalbank. Vor der Genehmigung zu reden gab eine Bürgschaft zur Sicherung von Bankkrediten für qualifizierte Start-ups. Wobei das Wort «qualifiziert» für Diskussionen sorgte. Wer bestimmt, was «qualifiziert» bedeutet? Laut Regierungsrat Heinz Tännler wacht darüber ein Expertengremium, den Entscheid für eine Bürgschaft aber fällten andere Fachleute.

Mit einer substanziellen Kürzung, weil sich abzeichnet, dass der volle Betrag nicht gebraucht wird, von 21 auf 3 Millionen Franken genehmigt wurde ein Nachtragskredit für den kantonalen Stützungsfonds. Vorliegend ist nur eine Lesung notwendig.