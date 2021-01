Corona Die Zahl der Toten im Kanton Zug hat sich innerhalb eines Monats verdoppelt Seit dem Winterbeginn weist die Statistik der Zuger Gesundheitsdirektion fast täglich mehr Menschen aus, die im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben sind. Der Kantonsarzt nennt den Grund dafür. Raphael Biermayr 06.01.2021, 05.00 Uhr

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ist im Kanton Zug jüngst stark gestiegen. Waren in der Statistik der Gesundheitsdirektion am 1. Dezember noch 34 Gestorbene erfasst, waren es am 1. Januar exakt doppelt so viele, 68. Bis zum Dienstagmorgen stieg die Zahl auf 75.

Woran liegt das? «Während der zweiten Welle wurden deutlich mehr Heimbewohner angesteckt als während des Lockdowns in der ersten Welle und im Sommer», schreibt der Kantonsarzt Rudolf Hauri auf Anfrage unserer Zeitung. Und er führt aus:

«Das hat wohl damit zu tun, dass es ohne Lockdown und flächendeckende Besuchsverbote zu mehr Kontakten kommt, womit die Übertragungswahrscheinlichkeit ansteigt.»

Der Anteil der Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen an den Coronatoten 2020 beträgt laut Hauri 63 Prozent. Die Verantwortlichen der Heime befinden sich seit dem Ausbruch der Pandemie im Dauerspagat zwischen Abschottung zwecks Schutzes und Ermöglichen von Kontakten zwecks Freude. Nach der Verschärfung der Massnahmen durch den Bundesrat per 22. Dezember haben vereinzelte Heime im Kanton zusätzliche Vorschriften erlassen.

So gilt etwa im Zuger Alterszentrum Herti seit dem 29. Dezember ein Besuchsverbot für Angehörige innerhalb des gesamten Hauses. Auch zu den Baarer Altersheimen Bahnmatt und Martinspark haben Besucher derzeit keinen Zugang. Im Büel in Cham dürfen Bewohner nur noch einzelne Besucher im Restaurant empfangen. Dies alles hat zum Ziel, die traurige Todesfallstatistik nicht weiter zu nähren.

Das Wort «Corona» erscheint auch in Nachrufen

Jene sorgt seit langem für Kontroversen. Längst nicht nur in Internetforen und im kleinen Kreis wird auf Einzelschicksale und auf die verhältnismässig geringe Zahl der Toten verwiesen. Im Kanton Zug leben nach Stand vom Dienstag knapp 1,5 Prozent der Infizierten nicht mehr. Die Diskussion hat sich dahingehend entwickelt, ob jemand «am» oder «mit dem» Virus starb. Das geht so weit, dass in manchen Todesanzeigen oder Nachrufen ausdrücklich auf eine Infektion hingewiesen wird – oder aber auf die Verschonung davor. Fakt ist: Die Kriterien, wessen Ableben in den Zusammenhang mit Covid-19 gerückt wird, hängt gemäss Rudolf Hauri seit Beginn der Pandemie von der ärztlichen Meldung ab. Gemäss den Begriffsdefinitionen auf der Website der Zuger Gesundheitsdirektion wird dort nur als Todesfall aufgeführt, wer «mit einer aktiven Covid-19-Diagnose» verstorben ist.

Auch die sogenannte Übersterblichkeit wurde angesichts der vielen Coronatoten zum Thema, also die Abweichung von der statistisch erwartbaren Zahl der Todesfälle. Wie die NZZ mit Berufung auf das Bundesamt für Statistik (BFS) kürzlich schrieb, seien 2020 in der Schweiz sowohl bei der gesundheitlichen Risikogruppe der 65-Jährigen und Älteren als auch im Gesamten auffällig mehr Menschen gestorben.

Mehr Tote im Vergleich zu den Vorjahren

Wie sieht es im Kanton Zug aus? Das BFS hat am Dienstag die Zahl der Toten bis zum 27. Dezember veröffentlicht und weist darauf hin, dass es sich noch um provisorische Werte handeln würde. Diese zeigen: Im vergangenen Jahr starben 843 Zugerinnen und Zuger. Das sind – abgesehen von 2018 (816) – auch im Verhältnis zur steigenden Bevölkerungszahl deutlich mehr als im vergleichbaren Zeitraum der Vorjahre bis 2015. Auffällig ist, dass in den vier Dezemberwochen ausnahmslos mehr und mitunter doppelt so viele Tote gezählt wurden als in den Vorjahren. Ein Zusammenhang mit der Pandemie liegt nah.