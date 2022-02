Die Zuger Tourismus-Branche schätzt Aussichten vorsichtig ein

Schluss mit der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und beim Einkaufen, weg mit der 3G-Regel für Einreisen in die Schweiz und auch die Zertifikatspflicht auf nationaler Ebene soll verschwinden. Die Regierung des Kantons Zug will praktisch alle derzeit geltenden Coronamassnahmen in einem einzigen Schritt aufheben. Und zwar wie vom Bundesrat vorgeschlagen am Donnerstag.

Wie die Zuger Regierung in ihrer Vernehmlassungsantwort zudem schreibt, wünscht sich der Kanton Zug, dass die Maskentragpflicht in Gesundheitseinrichtungen bestehen bleibt. Wer sich mit dem Coronavirus ansteckt, soll sich auch weiterhin in Isolation begeben. Auch soll der Bundesrat schnell reagieren können, sollte sich die epidemiologische Lage wieder zuspitzen. Sollten neue Massnahmen also nötig werden, soll der Bundesrat handeln können.

Der Bundesrat entscheidet am Mittwoch. (PilatusToday)