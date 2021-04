CORONA Eine positiv getestete Zuger Familie «adoptiert» ein infiziertes Kind auf Zeit Familie Dierbach aus Steinhausen nimmt die Freundin ihrer Tochter für drei Tage zu sich, damit das Mädchen nicht allein in Quarantäne sitzen muss. Die angereicherte Familie hat trotz Corona viel Spass. Cornelia Bisch 22.04.2021, 05.00 Uhr

Familie Dierbach (von links: Nicki, Ella, Eric und Pascaline) kümmerte sich um Yael Aeberhard (Mitte), während alle Fünf sich von Corona erholten. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 20. April 2021)

«Schön, cool, lustig», beschreibt Yael Aeberhard aus Steinhausen ihre Zeit bei Familie Dierbach, die nun drei Wochen zurückliegt. Begonnen hatte ihre Krankheit jedoch nicht eben amüsant. Als Einzige ihrer vierköpfigen Familie hatte sich die Zwölfjährige vermutlich in der Schule mit Corona angesteckt und war während vier Tagen in ihrem Kinderzimmer in Quarantäne gewesen.

«Meine Eltern stellten mir das Essen auf einem Tablett vors Zimmer.»

Um ihre Tochter doch ein wenig bei sich zu haben, unterhielt sich die vierköpfige Familie mit ihr während der Mahlzeiten über Teams und ein Walkie-Talkie. «Es war eine schwierige und merkwürdige Zeit für uns», erklärt ihre Mutter Simone Aeberhard.

«Aber was blieb uns denn anderes übrig, als unsere Tochter zu isolieren.»

Die Eltern seien zwischen schlechtem Gewissen, Sorge und Pflichtgefühl hin- und hergerissen gewesen. Ihre jüngere Tochter Siri sollte bald ihre Erstkommunion feiern. Da wäre eine weitere Quarantäne oder Erkrankung sehr ungelegen gekommen. «Das hat uns zusätzlich Druck gemacht. Wir versuchten, es Yael so angenehm wie möglich zu machen. Trotzdem war sie rund um die Uhr allein.» Es ging der Sechstklässlerin nicht sonderlich schlecht mit der Krankheit. «Ich war einfach müder als sonst», sagt sie. Beschwerden habe sie jedoch keine gehabt und deshalb auch am Unterricht über Teams teilnehmen können.

An den Werktagen war sie also untertags beschäftigt. Die Eltern fragten sich aber, wie das Wochenende für ihre Tochter sein würde, so alleine im Zimmer.

Der rettende Anruf von Freunden

Der Zufall wollte es, dass gleichzeitig fast die gesamte Familie Dierbach, mit Ausnahme des neunjährigen Sohns Eric, positiv getestet worden war. Yael besucht mit deren Tochter Ella die gleiche Klasse und ist seit fünf Jahren eng mit ihr befreundet.«Wir wussten natürlich von Yaels Krankheit und dachten uns, sie könnte doch ebenso gut das Wochenende bei uns verbringen», erzählt Vater Nicki Dierbach. Ihm, seiner Frau Pascaline und der zwölfjährigen Ella ging es so weit ganz gut:

«Man merkt schon, dass es anders ist als bei einem gewöhnlichen Infekt. Aber wir waren nie bettlägerig und sind wohl glimpflich davongekommen.»

Also rief er die befreundete Familie an und bot eine Adoption der kranken Tochter auf Zeit an. «Wir freuten uns sehr über das grosszügige Angebot und fanden es eine super Idee», erzählt Simone Aeberhard. Zur Sicherheit rief sie beim Contact-Tracing an und bekam den Segen der dortigen Fachleute. Doch als es so weit war, regten sich in ihr erneut widersprüchliche Gefühle. «Es fühlte sich an, als würden wir unsere Tochter abschieben. Aber wir waren auch sehr erleichtert darüber, für das einsame Wochenende eine so gute Lösung gefunden zu haben.» Schliesslich siegten Vernunft und Freude. «Yael hat ja schon oft bei ihrer Freundin übernachtet und umgekehrt. Die Mädchen verstehen sich wirklich sehr gut.»

Zu fünft im Haus eingesperrt, beschäftigten sich Familie Dierbach und Gast Yael Aeberhard mit allerhand Projekten. Von links: Nicki, Pascaline Eric und Ella Dierbach sowie Yael Aeberhard. Bild: Maria Schmid, (Steinhausen, 20. April 2021)

Auch für die Schule gearbeitet

Also packte die Schülerin ihre Tasche, zog von zu Hause aus und bei den Dierbachs ein. «Wir haben für die Schule gearbeitet», erzählt sie mit gebührendem Ernst auf die Frage, wie sich die beiden Freundinnen die Zeit vertrieben hätten. Ihre Freundin Ella kichert und räumt ein:

«Wir haben auch viel gespielt und ferngesehen.»

Die Zeit sei jedenfalls wie im Flug vergangen, sodass sie kaum Gelegenheit gehabt habe, Heimweh zu bekommen, berichtet Yael. «Natürlich vermisste ich meine Familie, aber ich hatte auch viel Spass mit den Dierbachs.»

«Für Kinder kann es eine unheimliche Erfahrung sein, diese Krankheit im Haus zu haben», stellt Pascaline Dierbach fest. «Gerade deshalb ist es besonders wichtig, kreative Lösungen zu finden und den normalen Alltag aufrechtzuerhalten.» Auch ihr Mann zieht ein positives Fazit.

«Es zeigt uns wieder einmal, dass man fast jeder schwierigen Situation auch etwas Gutes abgewinnen kann.»