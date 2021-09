Im Kanton Zug gibt es kaum mehr Termine für Covid-Tests

Corona Nach Engpässen: Testcenter fahren Kapazitäten wieder hoch Ab dem kommenden Montag gilt in vielen Bereichen die Zertifikatspflicht. Wer sich das Zertifikat über einen Covid-19-Test holen will, muss mit langen Wartezeiten rechnen – oder doch nicht? Oliver Julier Jetzt kommentieren 10.09.2021, 17.57 Uhr

Im Corona-Testcenter in der Andreas-Klinik sind bereits wieder neue Termine freigeschaltet. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 26. Februar 2021)

«Es ist ein Skandal.» Am Freitagmorgen erreicht unsere Zeitung die Nachricht eines Lesers. Mit Schrecken habe er festgestellt, dass aktuell sämtliche Termine für Coronatests im Kanton Zug ausgebucht seien – bis und mit Montag. Im Corona-Testcenter des Kantonsspitals Zug sucht man den nächsten freien Termin sogar noch länger: Am 19. September ist der nächste freie Slot. So der Stand am Freitagmorgen.

Testcenter reagieren

Die Nachfrage nach Coronatests für Personen ohne Symptome sei nach dem Entscheid des Bundesrats zur Zertifikatspflicht in die Höhe geschnellt, teilt Sonja Metzger, Leiterin Marketing des Kantonsspitals Zug, auf Anfrage mit. Personen, die ein Zertifikat über den Test erhalten wollen, können trotzdem durchatmen. Sonja Metzger ergänzt:

«Der Ausbau der Testkapazität befindet sich bereits in der Umsetzung.»

So wurden vom Kantonsspital Zug bereits am Nachmittag wieder zahlreiche Termine für Coronatests für Personen ohne Symptome freigeschaltet. Dasselbe gilt auch für das Testcenter der Andreas-Klinik in Cham. Das Kantonsspital biete laufend neue Termine an, sobald der Buchungsstand hoch ist, erklärt Metzger. Sie empfiehlt «nach einigen Stunden oder am Folgetag erneut auf der Website betreffend möglichen Testterminen nachzuschauen».

Apotheken haben Mühe



Die beiden Apotheken Moll in Steinhausen und Amavita in Zug, die beiden einzigen Apotheken, die Coronatests durchführen, können nicht so schnell reagieren. Freie Termine sind dort noch immer Mangelware. Vor dem Wochenende sieht es beispielsweise auch in zwei Wochen noch düster aus. Martin Affentranger, Präsident des Vereins Zuger Apotheken, beurteilt die Situation ähnlich wie der eingangs erwähnte Leser. Erst kürzlich habe er im Testcenter und Apotheken einen Termin für einen Kunden gesucht, fündig geworden sei er nicht.

Bereits vor dem Entscheid des Bundesrates habe er «die Fühler nach Möglichkeiten ausgestreckt», die «Spielregeln», wie es Affentranger formuliert, seien aber zu unklar gewesen. Die Zuger Apotheken seien sich des Problems also mehr als bewusst – nun müssten «die Möglichkeiten geprüft werden». Affentranger erklärt:

«In den Apotheken gibt es noch Hürden, die wir überwinden müssen. Gemeinsam mit dem Kanton müssen wir nun schauen, was die beste Lösung für das aktuelle Problem der wenigen freien Termine ist.»

Walk-in-Impfungen nicht nur im Impfzentrum

Auch in Bezug auf das Impfen geht Affentranger schwer von einem Ansturm aus. Bereits jetzt erhält er dazu viele Anfragen. Seit dem 20. August ist es jeweils am Freitagnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr möglich, sich ohne Voranmeldung in zehn Zuger Apotheken impfen zu lassen. Das Angebot werde in nächster Zeit sicher weiterhin auf grosses Interesse stossen, meint Affentranger.

Der Ansturm auf die Impfung ist auch an anderen Orten zu spüren. Gemäss Sonja Metzger vom Kantonsspital verzeichnet das Impfzentrum in Baar seit Mittwochabend deutlich mehr Personen, die sich die erste Impfdosis verabreichen lassen. Ein Termin ist dort – wie am Freitagnachmittag in den Apotheken – nach wie vor nicht zwingend notwendig.

Für den Leser hat sich die Situation doch noch zum Guten gewendet. Noch am Freitagmorgen erhielt er nämlich einen spontanen Termin für einen Coronatest. Auch in Zukunft könne das Zuger Kantonsspital innert etwa einer Woche die Kapazität wieder auf mehr als 800 Tests pro Tag erhöhen, teilt Sonja Metzger abschliessend mit.