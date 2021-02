Corona-FinanzHilfe Ein Chamer Unternehmer ist bitter enttäuscht von Bund und Kanton Die zweite behördlich verordnete Ladenschliessung birgt für die Inhaber eine Menge Frustpotenzial, wie das Beispiel von Hanspeter Bieri zeigt. Raphael Biermayr 04.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hanspeter Bieri darf keine Kunden in seinem Eckbank-Center empfangen. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 1. Februar 2021)

Hanspeter Bieri (57) ist ein Spezialist für Eckbänke. Dieser Einrichtungsgegenstand aus einer scheinbar vergangenen Zeit erfreue sich heute grosser Beliebtheit. «Während der Pandemie sind viele häufiger zu Hause und denken über ihre Einrichtung nach – von September bis November liefen die Geschäfte sehr gut», sagt Bieri. Umso mehr ärgere es ihn, dass seit dem 18. Januar auch sein Eckbank-Center im Chamer Industriegebiet geschlossen haben muss.

Auf den 500 Quadratmetern stehen zahlreiche Eckbankgruppen. Sie kosten je nach Ausführung von 7'500 bis zu 15'000 Franken. Bieri dürfte sie auf Vorbestellung und Abholung verkaufen. Doch in diesem Preissegment gebe es kein Onlinegeschäft, sagt er.

«Die Leute wollen die Möbel sehen, anfassen und darauf Platz nehmen.»

Mit den Massnahmen gegen die Ausbreitung der Coronapandemie hat er sich notgedrungen abgefunden. Dass andere Geschäfte abgesehen von der Lebensmittelbranche offen haben dürfen, störe ihn nicht, vielmehr freue er sich für deren Inhaber.

Die Worte von Ueli Maurer im Gedächtnis

Was ihn jedoch umtreibt, ist der negative Bescheid auf seinen Härtefallantrag seitens der Zuger Finanzdirektion. «Aufgrund der erzielten Gewinne in den Jahren 2018 und 2019 sowie der Umsatzsteigerung im Coronajahr ist auch für das Geschäftsjahr 2020 ein Gewinn zu erwarten. Mit diesem Hintergrund kann auch für das Jahr 2021 nicht von einem Härtefall ausgegangen werden», steht darin. Und weiter: Weitere Auskünfte zu seinem Fall oder eine Rekursmöglichkeit gibt es nicht. Sollte der Lockdown verlängert werden, könne er ein neues Gesuch einreichen. Der bitter enttäuschte Eckbank-Enthusiast sagt:

«Ueli Maurer hat deutlich gesagt, dass Geschäfte, die der Bund schliesst, unkomplizierte Hilfe erwarten können. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht.»

Vor allem störe ihn, dass «jeder Kanton ein eigenes ‹Zügli›» fahren könne. Und dass der reiche Kanton Zug sich im Vergleich zu Nachbarkantonen geizig zeige.

Hundegebell durchdringt den Raum. Es ist der Klingelton von Hanspeter Bieris Handy. Eine potenzielle Kundin aus dem Bündnerland ist am Apparat. «Ich bin morgen zufälligerweise gerade in Chur, kann ich bei Ihnen vorbeikommen zum Vermessen? Die Zeit spielt keine Rolle.» Bieri setzt sich wieder an den Tisch. «Auf Kundenbesuch darf ich wenigstens noch», sagt er, bevor er erzählt, dass ihn das Ausfüllen des Härtefallantrags dreieinhalb Stunden gekostet hätte. «Ich war mir so sicher, eine Entschädigung zu erhalten.»

Als Selbstständiger sei die Situation schwieriger

Während des ersten Lockdowns im Frühling 2020 sei auf Ueli Maurers Worte Verlass gewesen. Hanspeter Bieri und seine zur Hälfte an der Firma beteiligte Frau hätten vom Kanton innerhalb von zwei Tagen Geld für die geltend gemachte Umsatzeinbusse erhalten. Ebenso kurz dauerte es, bis der binnen fünf Jahre rückzahlbare Covid-Kredit auf dem Konto war. Diesen sparten sie sich als allerletzte Reserve auf. Die sechs Wochen Schliessung bis zum 28. Februar bedeuteten einen Umsatzverlust von bis zu 70000 Franken. Bieri sieht selbstständige Unternehmer in der aktuellen Phase der Coronakrisenbewältigung als besonders Leidtragende in der Wirtschaft.

«Bund und Kanton wollen einfach nicht mehr zahlen.»

Durch hohe Hürden werde man dazu animiert, privates Geld in die Firma einzuschiessen, ist er überzeugt. «Aber das kann es nicht sein, ich muss davon ja unter anderem auch meine Pension finanzieren», zeigt Bieri auf. An der Corona-Hotline des Kantons sei ihm der «Zivilschützer» keine Hilfe gewesen. «Er las einfach herunter, was auf dem Blatt vor ihm stand. Aber ich war ihm nicht böse, er war sehr anständig und wusste es einfach nicht besser.»

Hanspeter Bieri geht davon aus, dass es wenigstens mit der Auszahlung der Entschädigung aus der Erwerbsersatzordnung (EO) als Lohn klappen und die Situation auf privater Seite so ein bisschen entschärft wird. Er sagt:

«Die EO ist eine Versicherung. In die zahlt man in normalen Zeiten ein und hat in der Not Anspruch auf Leistung.»