Corona «Freudentag» und grosse Erleichterung: Das sagen die Betroffenen in Zug zum Bundesratsentscheid Das Echo auf die Beschlüsse aus Bern ist fast nur positiv. Der Gesundheitsdirektor plant keine strengeren Regeln. Fabian Gubser 02.02.2022, 19.33 Uhr

Ist ab Donnerstag nur noch Empfehlung statt Pflicht: Homeoffice. Bild: Gaetan Bally / Keystone (12. November 2020)

Der Bundesrat hebt die Quarantänepflicht ab Donnerstag auf. Zudem wandelt er die Homeoffice-Pflicht in eine Empfehlung um. Dies gab er am Mittwoch bekannt. Ausserdem schickt er zwei Öffnungsvorschläge an die Kantone in die Vernehmlassung. Die erste Variante sieht ab dem 17. Februar eine Aufhebung von fast allen Massnahmen vor. Mit der zweiten Variante würden die Aufhebungen in zwei Schritten erfolgen. Bereits im ersten Schritt würde unter anderem die Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen, Freizeit- und Kulturbetriebe fallen.

Was hält man davon in Zug? «Ich begrüsse die Entscheidungen des Bundesrates», sagt Gesundheitsdirektor Martin Pfister. Die epidemiologische Lage lasse dies zu. «Die Quarantäne hat jetzt – angesichts der hohen Fallzahlen – nicht mehr die Wirkung, die sie einst hatte.» Im Kanton Zug seien überdies keine strengeren Vorschriften vorgesehen. Zu den kantonalen Regelungen im Schulbereich und in den Gesundheitseinrichtungen informiere der Regierungsrat am Donnerstag. Wie dem Bundesrat ist es auch Pfister wichtig zu unterstreichen, dass die Pandemie nun nicht vorbei sei. «Gerade gestern hatten wir im Kanton Zug die höchste tägliche Fallzahl seit Beginn der Pandemie: knapp 650», gibt der Gesundheitsdirektor zu Bedenken.

Die Wirtschaft zeigt sich zufrieden

«Wir begrüssen die Lockerungen. Sie sind in unserem Sinne», sagt Daniel Abt, Vorstandsmitglied des Gewerbeverbands Zug. Die Öffnungen sollten mit Bedacht erfolgen. «Vor allem sind wir froh, dass die Quarantänepflicht wegfällt», betont er. Allerdings wünscht sich Abt ein Ende der Massentests an den Zuger Schulen. Denn bei positiv getesteten Kindern bleibt ein Elternteil aufgrund der Isolationspflicht zu Hause – und kann so nicht zur Arbeit kommen. «Das stellt uns speziell in der Industrie und Produktion weiterhin vor Herausforderungen», sagt der Inhaber eines Holzbau-Geschäfts. «Das ist ein Freudentag für uns!», teilt Barbara Schneider vom Branchenverband Gastro Zug mit.

«Ich bin völlig erleichtert – unabhängig davon, für welche Variante sich der Bundesrat schliesslich entscheiden wird.»

Die Lockerungen Mitte Februar kämen für sie ausserdem pünktlich zur Fasnacht. «Das ist für mich ein wahnsinnig wichtiges Geschäft», sagt Schneider, die das Gasthaus zum Rössli in Oberägeri führt. Viel mehr Gäste erwartet sie durch die sofortige Aufhebung der Quarantänepflicht allerdings nicht.

Lidija Bonic ist Geschäftsführerin der Body Worx Fitness Company AG und führt vier Fitnesszentren in Zug. Sie freut sich erwartungsgemäss ebenfalls über die geplanten Lockerungen: «Die Kommunikation mit unserer Kundschaft wird ohne Zertifikatspflicht einfacher.» Als sie der Journalist anruft, ist sie gerade damit beschäftigt, die Zertifikate von Kundinnen und Kunden zu aktualisieren. Und: «Ich glaube, wir haben alle Freude, wenn man die Maske nicht mehr anhaben muss im Training.» Durch die Aufhebung der Homeoffice-Pflicht erhofft sie sich wieder mehr Mitglieder, die nach der Arbeit ihre Fitnesszentren besuchen.

Die Kulturbetriebe hoffen

«Stand jetzt werden wir die «L&G» ab dem März wieder öffnen», sagt Philipp Waldis, Inhaber des Zuger Clubs Lounge & Gallery. Sein Club in Luzern, das «Vegas», sei aufgrund einer anderen Ausgangssituation bereits seit längerem wieder offen: Während das «Vegas» ein grösseres Einzugsgebiet hat, lebe die «L&G» eher von den regionalen Gästen. Er sei vorsichtig optimistisch, auch aufgrund von den bisherigen Erfahrungen.

«Wenn die Zertifikatspflicht fällt, wird das eine Erleichterung für uns sein»,

sagt Miriam Wismer, Kommunikationsverantwortliche für das Museum Burg Zug. Beim Empfang habe es gerade am Anfang der Zertifikatspflicht ab und an Diskussionen gegeben. «Das war nicht immer einfach für die Kolleginnen.» Ausserdem seien die geplanten Lockerungen eine Chance für mehr Besucherinnen und Besucher. Die nächste Ausstellung beginnt wie geplant im April – diesmal wohl mit Vernissage. Die beiden Vorschläge des Bundesrates gehen nun zur Konsultation an die Kantone. Sie erhalten zwei Wochen Zeit für ihre Stellungnahme. Am 16. Februar will der Bundesrat definitiv entscheiden.

