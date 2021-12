Corona Frust in der Zuger Gastrobranche: Es mangelt an Gästen und immer noch an qualifiziertem Personal Die Zuger Wirte sind frustriert und verunsichert, versuchen aber immer wieder, das Beste aus der gerade aktuellen Corona-Situation zu machen. Manchmal heisst das, eine temporäre Schliessung oder Kurzarbeit in Kauf zu nehmen. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 05.12.2021, 17.00 Uhr

Wiederum ist es die Gastrobranche, die unter dem Anstieg der Fallzahlen und den Massnahmen stark leidet. Das Restaurant Aesch in Walchwil, in dem gut bürgerliche Gerichte serviert werden, reduziert während der ersten beiden Monate des neuen Jahres seinen Betrieb. «Wir werden nur den Bankettbetrieb aufrechterhalten», erklärt Eigentümer Daniel Hürlimann, welcher das Lokal in der vierten Generation führt. Grund dafür ist die personelle Situation: Es fehlt ein qualifizierter Küchenchef.

Die gesamte Branche leidet unter akutem Personalmangel. Die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt: Nach lang anhaltenden Phasen von Kurzarbeit oder gar Kündigungen sattelten viele Arbeitnehmer des Gastrogewerbes auf andere Branchen um. Aus Sicht des Aesch-Wirts ist jedoch nicht nur das Coronavirus für den Notstand im Personalbereich verantwortlich. «In der ganzen Schweiz fehlen die Berufsleute, weil viele Jugendliche statt einer Lehre ein Studium absolvieren.» Dabei biete eine Lehre, beispielsweise als Koch, sehr viele Möglichkeiten. Hürlimann hofft, bis März die personelle Lücke schliessen zu können. «Wir sind positiv eingestellt und schauen nach vorne. Frustration nützt ja nichts.»

Businessgäste und Touristen fehlen

Gerüchte, wonach die Pächter der beiden Stadtzuger Restaurants Widder am Landsgemeindeplatz und Zugertor an der Baarerstrasse ihre Betriebe wegen Personalmangels schliessen müssten, dementieren die beiden Wirte. «Uns mangelt es nicht an Personal, aber an Gästen», berichtigt Jérôme Ladure, welcher seit 2017 das Restaurant Zugertor führt und mittags vor allem Geschäftsgäste mit französischer und italienischer Küche verwöhnt.

«Viele Geschäftsleute arbeiten zu Hause und kommen nicht mehr zum Mittagessen her.»

Die Einbussen bewegten sich im Bereich von 30 bis 40 Prozent. Auch gebuchte Bankette und Weihnachtsanlässe würden nun laufend abgesagt werden. In Ladures Betrieb herrscht deshalb Kurzarbeit.

«Die Situation ist frustrierend, wir gehen zwei Schritte vorwärts und drei zurück. Irgendwann gehts nicht mehr weiter, und wir stehen an der Wand.»

Vor allem die Mutationen des Virus machen ihm Sorgen. «Dennoch hoffe und glaube ich, dass es auch wieder besser kommen wird. Wir werden siebenmal stürzen und achtmal wieder aufstehen», schliesst er positiv.

«Nein, nein, wir schliessen sicher nicht», betont auch Angelo Finelli, Pächter des mediterranen Restaurants Widder. «Wir sind immer noch recht zufrieden mit dem Geschäftsgang.» Das Lokal am Landsgemeindeplatz spürt jedoch ebenfalls den Rückgang an Gästen. Die Einbussen liegen bei zirka 20 Prozent. «Uns fehlen vor allem die internationalen Gäste, Touristen und Geschäftsreisende», sagt Finelli. Trotzdem hat er nicht vor, sein siebenköpfiges Team in nächster Zeit zu reduzieren. «Das ist auf jeden das letzte Mittel», stellt er klar.

Mehrarbeit und reduzierte Öffnungszeiten

Die Botschaft von Barbara Schneider, Präsidentin von Gastro Zug, ist klar und einfach:

«Die Leute sollen sich nun endlich am Riemen reissen und sich impfen lassen. Das hilft am schnellsten und schützt uns alle am besten.»

Sie macht sich vor allem Sorgen um die Bar- und Clubbetreiber, von denen viele dem Verband angehören. «Nachdem nun die Sitzpflicht wieder eingeführt wurde, können viele von ihnen vermutlich nicht mehr rentabel wirtschaften.»

Der Präsidentin ist nichts darüber bekannt, dass Verbandsmitglieder den Betrieb wegen Personalmangels dauerhaft einstellen müssten. «Dass es sehr schwierig ist, qualifiziertes Personal zu finden, höre ich jedoch oft.» Vor allem Küchenchefs und Köche würden fehlen.

«Die momentane Unsicherheit ist ganz schlimm. Wir haben keine Ahnung, was noch auf uns zukommt.»

Dennoch versuche jeder, sein Bestes zu geben und positiv zu bleiben. «Wenn die Gäste kommen, sollen sie abschalten dürfen.»

In Barbara Schneiders eigenem Familienbetrieb, dem Gasthaus Zum Rössli in Oberägeri, nimmt man Mehrarbeit in Kauf. «Wir sind zu dritt und beschäftigen zusätzlich zwei Aushilfen auf Abruf.» Auf diese Weise komme der Betrieb über die Runden. «Kapazitäten umnutzen, mehr arbeiten oder die Öffnungszeiten ändern, das sind Massnahmen, die kurzfristig greifen. In diesen Zeiten haben die Gäste Verständnis für Änderungen.»

Sämtliche Befragten winden der Finanzdirektion des Kantons Zug ein Kränzchen. «Es wurde uns rasch, unkompliziert und grosszügig geholfen», bringt es Jérôme Ladure auf den Punkt. «Wir richten ein grosses Dankeschön an die Finanzdirektion», ergänzt Barbara Schneider.

