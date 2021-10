Drei Zuger Betriebe kassieren 6 Prozent aller Coronagelder

CORONAPANDEMIE 114 Millionen Franken ausbezahlt: Drei Zuger Tourismusbetriebe kassieren 6 Prozent aller Härtefallgelder Mit 58 Millionen hat der Kanton Zug mehr als die Hälfte der 114,2 Millionen Franken Härtefallgelder an Hotellerie und Gastronomie ausgeschüttet. Jetzt, fünf Monate nach Ende des Härtefallprogramms, werden weitere Zahlen öffentlich. Eine überrascht bedeutend mehr. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 28.10.2021, 05.00 Uhr

Tourismusattraktion Panoramaweg mit Blick auf den Ägerisee. Symbolbild: Stefan Kaiser

Zug Tourismus ist es nicht. Auch nicht das Museum Burg Zug. Die Baarer Höllgrotten? Nein. Die Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee ebenso wenig wie Ägerisee Schifffahrt. Und auch das Ägeribad sagt, nichts bekommen zu haben. Wer sind die drei Tourismusbetriebe, die der Kanton Zug mit 6,6 Millionen Franken aus dem Corona-Härtefalltopf alimentiert hat? Und die damit 6 Prozent der 114,2 Millionen Franken kassieren, die für alle 593 Gesuchstellenden reichen mussten?

Diese Frage muss vorderhand offen bleiben. Sämtliche von unserer Zeitung angefragten, bekannten Zuger Tourismusdestinationen gaben an, sie hätten keine Härtefallgelder erhalten. Und die Zuger Finanzdirektion macht mit Verweis auf den Datenschutz keine genaueren Angaben zu den Bezügen, als sie es ohnehin schon getan hat: Denn auf Anfrage unserer Zeitung geben die Behörden im Detail preis, in welche Branche wie viele Härtefallgelder geflossen sind.

Die Aufstellung basiert auf einer Selbstdeklaration der Gesuchstellenden wurde zwar von den Behörden plausibilisiert, Gewähr auf Richtigkeit könnte sie aber keine übernehmen, heisst es bei der Zuger Finanzdirektion. Beiträge an Kulturbetriebe oder Profisport etwa seien aus einem anderen Topf geflossen und nicht in der Statistik enthalten. Ebenso sei möglich, dass sich beispielsweise ein Sportartikelgeschäft in der Sport- oder der Detailhandelsbranche deklariert habe. Die Auflistung sei also mit Vorsicht zu geniessen.

247 Gesuche aus der Gastronomie, 37 aus Reise-, 60 aus der Eventbranche

Trotzdem – die Zahlen sind da. Und nebst der Ballung bei den Tourismusbetrieben auf drei Gesuche zeigen sie Tatsachen, die man erwarten konnte: Von den 593 Anträgen um nicht rückzahlbare A-fonds-perdu-Beiträge und um zinslose Darlehen stammten 247 aus der Gastronomie und der Hotellerie; mit 58 Millionen Franken vereinigt das Gastgewerbe 51 Prozent aller ausbezahlten Finanzhilfen auf sich, wie unsere Grafik zeigt:

Auf die Unterstützung durch den Kanton angesprochen, sagt deshalb Barbara Schneider, die Präsidentin des Wirtinnen- und Wirteverbandes Gastro Zug:

Barbara Schneider, Präsidentin von Gastro Zug. Bild: Matthias Jurt

«Der Kanton war sehr grosszügig und hat uns enorm gut und schnell geholfen, dafür sind wir nach wie vor dankbar.»

Das Kompliment aus der Wirtschaft nimmt der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler dankend an. Auf Anfrage wiederholt er, was die Kantonsregierung an einer Medienkonferenz im Juni zum Ende des Härtefallprogramms gesagt hat: «Es war ein voller Erfolg. Wir konnten vielen Unternehmerinnen und Unternehmern im Kanton Zug helfen, diese schwierige Phase zu meistern.»

In der Rückschau sei richtig gewesen, mehr A-fonds-perdu-Beiträge statt Darlehen auszubezahlen. Das würde sich jetzt, da Pandemie langsam abklänge, zeigen:

«Gewisse Branchen haben auch heute noch mit den Auswirkungen zu kämpfen. Für einen Unternehmer wird es nicht einfacher, wenn er weiss, dass er zu allem Überfluss auch noch ein Darlehen zurückzahlen muss.»

In Zahlen ausgedrückt: 103,3 Millionen Franken an A-fonds-perdu-Beiträgen stehen 10,9 Millionen Franken Darlehen gegenüber. Was die Statistik der Zuger Behörden ebenfalls zeigt, aber keinen Eingang in unsere Grafik gefunden hat: 4,13 dieser 10,9 Millionen Franken Darlehenssumme fasst die Zuger Finanzdirektion in einem Sammelposten zusammen, den er in einer ersten Anfrage unserer Zeitung mit Diverses bezeichnete (zusammen mit 5,9 Millionen A-fonds-perdu-Beiträgen hat der Kanton Zug 10 Millionen Franken an diverse Gesuchsteller ausbezahlt, wie die Grafik zeigt).

Tännler will nicht von Blackbox sprechen

Erst auf Nachfrage konkretisierte der Kanton die Aufstellung und wies die drei Gesuche aus der Sparte «touristische Betriebe» extra aus, da diese «betragsmässig relevant» seien.

Dennoch: Es bleibt unklar, aus welchen Branchen die 107 Gesuchsteller stammen, zu denen der Kanton keine weiteren Angaben macht, die aber 9 Prozent der gesamten Summe kassierten. Die einzelnen Branchen seien höchstens dreimal genannt worden, genauere Angaben würden deshalb eine Identifizierung der Gesuchstellenden ermöglichen, argumentiert die Finanzdirektion.

Den Begriff Blackbox will Heinz Tännler nicht hören:

Finanzdirektor Heinz Tännler Bild: Stefan Kaiser

«Diese Aufstellung ist keine Blackbox. Sämtliche Zahlen werden und wurden von der Finanzkontrolle auf Bundes- sowie auf Kantonsebene kontrolliert, ebenfalls ist im Kanton Zug die erweiterte Staatswirtschaftskommission beteiligt. Wir haben jede Information, jedes E-Mail offengelegt.»

Im Rahmen des Kommissionsgeheimnisses sei man also «absolut transparent».