Video Corona: In Zug bleibt die Lage angespannt – trotz Silberstreif am Horizont Die Zahl der täglichen Coronainfektionen hat sich in den letzten Tagen auf hohem Niveau eingependelt. Inzwischen konnte auch das Zuger Contact-Tracing seinen Rückstand aufholen. Die Lage bleibt aber angespannt. Zoe Gwerder Aktualisiert 11.11.2020, 17.58 Uhr

Kantonsarzt Rudolf Hauri, Gesundheitsdirektor Martin Pfister, Direktor Zuger Kantonsspital Matthias Winistörfer und Direktor Hirslanden Andreas Klinik Jonas Zollinger (von rechts).



Bild: Maria Schmid (Zug, 11. November 2020)

Im Kanton Zug haben sich die Zahlen an Neuansteckungen mit Covid-19 auf hohem Niveau stabilisiert.

«Es ist aber noch zu früh, um Zuversicht zu verbreiten»,

warnt der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister an einer Pressekonferenz vom Mittwoch, 11. November. Die kantonale Gesundheitsdirektion hatte diese einberufen, um über den aktuellen Stand bezüglich der Coronapandemie zu sprechen. Gemäss Kantonsarzt Rudolf Hauri liegt der Sieben-Tages-Inzidenz – also die Zahl der Ansteckungen während der vergangenen sieben Tage – bei rund 320. Mit leicht sinkender Tendenz. Im Vergleich zu den anderen Kantonen liegt Zug hier im unteren Drittel.

Das Contact-Tracing, bei welchem auch der Kanton Zug Probleme hatte, steht gemäss Hauri inzwischen wieder auf einer soliden Basis. «Die Rückstände konnten grösstenteils aufgeholt werden, sodass wir in rund einer Woche wieder den Überblick haben werden.» Diesen hatte man vorübergehend verloren. «Ein grosser Teil der Ansteckungskette konnten wir nicht mehr rekonstruieren», erzählt der Kantonsarzt. Inzwischen sei jedoch wieder ersichtlich, dass es sich bei den aktuellen Fällen um mehrere Cluster – also Anhäufungen – handle.

Auf eine digitale Unterstützung des Contact-Tracing wird bislang verzichtet

Das Backward-Tracing, mit welchem solche Cluster aufgespürt werden, und Infektionsketten am Ausgangspunkt der Ansteckung unterbrochen werden, könne nun wieder betrieben werden. Digitale Hilfsmittel seien hierbei jedoch noch nicht im Einsatz. «Zum einen gibt es diesbezüglich schnell Probleme mit dem Datenschutz. Zum andern können wir im Kanton Zug mit ein paar Duzend Fällen pro Tag auch noch gut manuell die Übersicht behalten», so Hauri. Trotzdem sei man im Gespräch mit entsprechenden Anbietern.

Hauri appelliert, man solle sich dringend und schnell testen lassen, wenn man Symptome hat. Hierbei helfen derzeit auch die Schnelltests, mit denen nun erste Erfahrungen gesammelt werden konnten. Gemäss den Spitaldirektoren liegt das Ergebnis dieser Tests nach rund zwei Stunden vor. Beim herkömmlichen Test dauert es derzeit noch bis zu 24 Stunden.

Rasches Testen minimiert das Risiko für schwere Verläufe

Der Spitaldirektor des Zuger Kantonsspitals Matthias Winistörfer fügt an, dass es nicht nur wichtig sei, sich möglichst schnell testen zu lassen, um die Ansteckungskette zu unterbrechen: «Wenn man bereits weiss, dass man Covid-19 hat, können wir bei einer Verschlechterung des Zustands viel schneller behandeln – womit wiederum meist ein schlimmerer Verlauf verhindert werden kann.» Zudem betont Winistörfer, dass die beiden Spitäler weiterhin ausreichend Kapazitäten hätten. Und er appelliert an Personen, die an einer anderen Krankheit als Covid-19 leiden, den Gang ins Spital oder zum Arzt nicht aufzuschieben. «Alle Patienten können jederzeit kommen.»

Aussichten auf Sportlager im Winter noch ungewiss

Gefragt nach der Zukunft und einer allfälligen dritten Welle meint Kantonsarzt Hauri, man habe hierbei vor allem ein Augenmerk auf die Sportferien. Denn wie er bestätigt, gab es mehrere Coronacluster nach Lagern in den Herbstferien. «Grundsätzlich kann man derzeit noch Lager durchführen – ob dies mit den aktuellen Massnahmen aber Sinn macht, ist fraglich.» Zudem gebe es keine Sicherheit, dass bis zum Zeitpunkt der Sportferien überhaupt noch Lager durchgeführt werden dürfen.

Abschliessend betont Gesundheitsdirektor Martin Pfister, dass jeder dazu beitragen könne, «dass wir auf einem guten Weg sind. Wir dürfen nicht nachlassen». Um erneut auf die Regeln aufmerksam zu machen, hat der Kanton Zug gemeinsam mit dem Kanton Luzern eine Plakatkampagne lanciert. Mit dem Slogan «Corona kann Dein ganzes Leben auf den Kopf stellen – jetzt vorsichtig bleiben!» wird die Bevölkerung an die drei grundlegenden Regeln erinnert: Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen. «Wenn die Zugerinnen und Zuger diese Regeln weiterhin gut einhalten, können wir hoffentlich auf weitere Einschränkungen verzichten», so Pfister.

Neuer Viren-Stamm verhält sich anders als im Frühling Gemäss dem Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri kursiert in der Schweiz inzwischen nicht mehr das ursprüngliche Wuhan-Virus, sondern ein anderer Stamm. Dieser sei nicht aggressiver, verbreite sich jedoch schneller. Deshalb würden sich sowohl die Form wie auch die Anstiegsgeschwindigkeit der Kurve der Ansteckungen anders als im Frühling entwickeln. Eine Veränderung eines solchen Virus sei zu erwarten gewesen. Meist würden diese dabei milder dafür leichter in der Übertragung.

Hier können Sie die Medienkonferenz in voller Länge nachschauen:

Video: Tele 1