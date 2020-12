Serie «Kreatives aus der Krise» Zwei Mütter aus Zug entwickelten im Lockdown Indoor Tipis für Übernachtungspartys daheim Um die Langeweile ihrer Kinder im Lockdown zu überbrücken, liessen sich zwei Spanierinnen etwas besonderes einfallen: Tipis für zu Hause. Sogar Weltfussballer Cristiano Ronaldo ist ein Kunde. Tijana Nikolic 31.12.2020, 05.00 Uhr

Und plötzlich stand alles still im März während des Lockdowns. Die anfängliche leichte Euphorie über mehr Ruhe und Freizeit sowie weniger Hausaufgaben verpuffte nach einigen Wochen und Langeweile machte sich breit. Kinder waren teilweise unterbeschäftigt, was die Eltern zu spüren bekamen. So auch die beiden Mütter und gebürtigen Spanierinnen Lia Camacho und Cuca Jaramillo aus Zug. Ihre Kinder wollten zu der Zeit ständig Übernachtungen bei ihren Freunden machen oder Freunde zu sich zum Übernachten einladen. «Das war uns wegen der Pandemie natürlich zu gefährlich. An einem Wochenende gestattete ich schliesslich meinem Sohn, dass ein Freund bei ihm übernachten dürfte», erinnert sich die spanische Modedesignerin Jaramillo.

Lia Camacho (rechts) und Cuca Jaramillo haben während des Lockdowns Tipis für Übernachtungspartys für Kinder und Jugendliche entwickelt, die sie zu verschiedenen Mottos dekoriert vermieten.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 10. Dezember 2020)

Weil den Kindern wegen der Ausgangssperre mittlerweile so langweilig gewesen sei, habe der Sohn von Jaramillo sie gefragt, ob er mit seinem Freund und seiner Schwester im Wohnzimmer ein Zelt aufstellen und campen dürfte. Jaramillo sei zuerst skeptisch gewesen, habe aber die Kinder schliesslich gewähren lassen: «Zu meiner Überraschung bekam ich mit, welch grossen Spass die Kinder hatten. Also überlegte ich zusammen mit Lia, ob wir denn nicht so etwas ähnliches für andere Kinder anbieten könnten.» Denn die beiden hatten schon länger vor, zusammen etwas Kreatives zu starten, wussten aber noch nicht genau was.

Das Handwerkliche brachten sie sich selber bei

«Nach einer kurzen Marktforschung stand fest, dass wir handgemachte Tipis machen und so Kindern und Jugendlichen eine spezielle Übernachtung mit Freunden bieten wollten», erzählt Camacho, die Anwältin und Lehrerin ist. Als dieser Entschluss feststand sei es Mitte Mai gewesen, die Baumärkte hätten gerade wiedereröffnen dürfen und der Andrang auf sie sei enorm gewesen. «Wir konnten also zu diesem Zeitpunkt nicht damit rechnen, dass uns jemand vom Baumarkt detailliert beim Zusammenbauen des Holzes zu einem Tipi hilft» erinnert sich Jaramillo weiter und schmunzelt. Also hätten die beiden Freundinnen selber Hand anlegen müssen. «Wir holten uns einen Elektrobohrer und anderes Werkzeug und verwandelten unseren Balkon zu einer Werkstatt. Die ganze Familie half mit», führt Camacho weiter aus. Nach zahlreichen Versuchen und einen durchgebrannten Elektrobohrer später seien zwei Tipi-Grössen zur Auswahl bereitgestanden.

«Alle waren begeistert und wir waren uns mehr als sicher, dass unsere Geschäftsidee klappen würde»

«Wir holten uns Vorhangstoff und nähten ihn passend mit der Nähmaschine meiner Tochter zusammen. Alles war ein wenig improvisiert aber funktionierte», so Camacho freudig. Fast täglich hätten die beiden Frauen neben ihrer Arbeit noch an dem Tipi-Business gearbeitet. Schliesslich hätten sie Fotos von den aufgestellten Tipis auf dem Raten für ihre neue Website gemacht und Ende Sommer eine Tipi-Übernachtung für Kinder von Freunden in Zürich, die sozusagen die Feuerprobe sein sollte, organisiert. «Alle waren begeistert und wir waren uns mehr als sicher, dass unsere Geschäftsidee klappen würde. Also schalteten wir Anfang September unsere Website ‹Teepees of Serendipity› auf», erzählt Camacho weiter. Mittlerweile hätten sie jedes Wochenende Aufträge für Übernachtungspartys.

Jede Party ist einzigartig

«Wir haben verschiedene Mottos wie Wald, Tropical, Blumen, Pinky oder Harry Potter, die sehr beliebt sind. Wir sind aber auch flexibel und passen uns den Wünschen der Kunden an», versichert Jaramillo. Nachdem der Kunde ihnen seine Wünsche mitgeteilt habe, würden die Frauen zu Hause so eine «Beispiel-Party» aufstellen und dem Kunden ein Bild schicken. Auch wenn die Klienten zufrieden seien, würden die beiden trotzdem mit zwei grossen Autos voller Stoffe und Dekorationsmaterial zu ihnen hinfahren, falls etwas mit dem Ambiente der Wohnung anzupassen sein sollte. «Jede Übernachtung ist einzigartig und wir überlassen nichts dem Zufall», meint Camacho zufrieden.

Mittlerweile würden sie über 70 verschiedene Stoffe zur Auswahl, bequeme Schlafmatratzen mit passender Bettwäsche und auch Extras wie beispielsweise eine Popcorn- oder Zuckerwattemaschine, Ballons, Beauty-Sets, Polaroidkameras zum Ausleihen oder alkoholfreien Sekt anbieten. Am Morgen nach der Übernachtungsparty würden die Frauen selber jeweils alles wieder abräumen.

«Georgina Rodriguez, die Freundin des Fussballers Cristiano Ronaldo, war begeistert und hat unsere Tipis auf ihrem Instagram-Profil beworben»

Durch die sozialen Medien habe sich ihr Geschäftsidee schnell herumgesprochen und sie hätten vor einiger Zeit sogar eine Übernachtungsparty für die Kinder des portugiesischen Fussballstars Cristiano Ronaldo in Madrid organisiert. «Wir konnten es fast nicht glauben. Das war eine grosse Ehre für uns. Seine Freundin Georgina Rodriguez war begeistert und hat unsere Tipis auf ihrem Instagram-Profil beworben. Seither haben sich unsere Follower stark vermehrt», schwärmt Jaramillo. Auch über Weihnachten hätten sie viele Anfragen gehabt, die sie nicht annehmen konnten. Denn nach diesem bewegten Jahr hätten sie die Festtage ganz in Ruhe mit der Familie verbracht. «Dafür sind wir jetzt an Silvester mit den dafür kreierten Neujahrstipis ausgebucht.»

Weitere Infos unter www.teepees.ch und infoteepees@gmail.com.