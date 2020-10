Corona kennt keinen Sonntag – der Kanton Zug schon: Wo es beim Contact-Tracing hapert Bislang hiess es die Kontaktverfolgung liefe bestens. Wie es scheint, gilt das nicht ausnahmslos. Zoe Gwerder 08.10.2020, 05.00 Uhr

Zug Ganze drei Tage waren seit dem positiven Coronatest-Resultat verstrichen, bis alle, die zur infizierten Person Kontakt hatten, informiert wurden. So passierte am vergangenen Wochenende im Kanton Zug. Der Fall von Hans B.*, der unserer Zeitung zugetragen wurde, wirft Fragen zum Tempo der Kontaktverfolgung auf – wenn diese auf ein Wochenende fällt. Und dies in einem Kanton, der schweizweit bezüglich Contact-Tracing zu den Vorzeigekantonen zählt.

Maskentragepflicht und Contact-Tracing: Das sind die wichtigsten Massnahmen, auf die der Kanton Zug derzeit setzt. Bild: Patrick Huerlimann Zug, 7. Oktober 2020)

Wie Aurel Köpfli von der Zuger Gesundheitsdirektion auf Anfrage erklärt, werden zwar alle positiv getesteten Personen noch am selben oder spätestens folgenden Tag durch einen Mitarbeiter der Gesundheitsdirektion kontaktiert. So geschah es auch im Fall von Hans B. Doch das Herzstück des Contact-Tracings, also das Aufnehmen und Kontaktieren von womöglich infizierten Personen, macht im Kanton Zug am Sonntag frei. So arbeitet die Lungenliga, welche den Auftrag für die Kontaktverfolgung hat, nur von Montag bis Samstag, wie Köpfli bestätigt. Fällt das positive Testergebnis also auf einen Freitag, und kann sich das Amt für Gesundheit aufgrund der hohen Auslastung erst am Samstag gegen Abend melden, startet das eigentliche Contact-Tracing erst am Montag.

Kontaktpersonen erst nach sieben Tagen informiert

Im konkreten Fall von Hans B.* hatte dies zur Folge, dass die meisten Kontakte von den 10 Tagen Quarantäne noch deren zwei bis drei einhalten mussten. Denn die Quarantänepflicht gilt ab dem Zeitpunkt, an welchem der letzte Kontakt zur infizierten Person stattgefunden hat. Bei einer durchschnittlichen Inkubationszeit von fünf Tagen wäre dies bei einer erfolgen Ansteckung für viele Kontakte zu spät gewesen – sie hätten also bereits einige weitere Personen infiziert.

Aurel Köpfli räumt ein, dass dies «sicher nicht optimal» sei. «Im Normalfall funktioniert das schneller.» Das Problem sei der sehr plötzliche Anstieg der Fälle, der in den letzten Tagen zu verzeichnen war. «In den vergangenen Wochen hatten wir zwei bis sechs Fälle pro Tag. Nun sind es plötzlich täglich mehr als 20.» Das Amt für Gesundheit sei nun daran, ausreichend Leute zusammenzuziehen und die Abläufe anzupassen. «Damit der Erstkontakt zu den Infizierten am besten am selben Tag aber spätestens möglichst schnell am Folgetag gewährleistet werden kann», so Köpfli. Denn dies sei eine der wichtigsten Schritte beim Contact-Tracing:

«Die infizierten Personen durch eine medizinische Fachperson kontaktieren, und ihr verständlich machen, weshalb es derart wichtig ist, dass sie sich in Isolation begibt.»

Inwiefern die Lungenliga ihre Arbeitszeiten überarbeitet, und wie sie auf die sprunghafte Zunahme an Fällen reagiert, konnte bis Redaktionsschluss von der zuständigen Stelle aufgrund einer Ferienabwesenheit nicht beantwortet werden.