Corona-Kundgebung Komitee «Zug hält Abstand» gegründet Eine Gruppe von Mitgliedern der Juso Zug, der Jungen Alternativen, der ALG und weiteren Personen will Position gegen die Verbreitung von Verschwörungstheorien beziehen. 01.10.2021, 17.55 Uhr

Corona-Kundgebung in Zug. (Bild: Patrick Huerlimann, Zug, 13. Juni 2021) bild: Zug / Patrick Huerlimann

Am Samstag wird in der Stadt Zug eine Corona-Kundgebung stattfinden. Das hat nun linke Gruppierungen auf den Plan gerufen. Sie haben ein Komitee «Zug hält Abstand» gegründet. «Das Verbreiten von faktenfeindlichen Verschwörungsideologien ist Gift für eine Demokratie, besonders auch für die halbdirekte Demokratie der Schweiz», schreibt das Komitee in einer Mitteilung. Die Kundgebung auf dem Stierenmarktareal sei nicht bloss ein Treffen von Massnahmengegnerinnen und -gegnern: die Kundgebung verschreibe sich der Weiterverbreitung von fakten- und wissenschaftsfeindlichen Verschwörungsideologien. So gibt es unter anderem Vorträge über Chemtrails und die Illuminati.