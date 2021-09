Corona-Langzeitfolgen Was ist es, wer hat es, was hilft? Zu «Long Covid» sind noch viele Fragen offen «Long Covid» gibt dem Zustand von Menschen einen Namen, die sich nach einer Coronainfektion mehrere Monate lang nicht erholen. Der Begriff wirft aber mehr Fragen auf, als er beantwortet. Was wir bisher wissen. Linda Leuenberger 24.09.2021, 05.00 Uhr

Seit über einem Jahr kursiert der Begriff «Long Covid» in den sozialen und etablierten Medien – aus dem Coronapandemie-Vokabular ist er mittlerweile nicht mehr wegzudenken. In den Diskurs gebracht wurde der Begriff von Patientinnen, die auf Twitter von Beschwerden berichteten, die sich manchmal über Monate nach der Infektion mit dem Coronavirus erstreckten. Auch in der Medizin hat sich Long Covid inzwischen etabliert. Allerdings schwimmen Betroffene und Angehörige sowie Ärzte und Forscherinnen in einem Meer aus offenen Definitionen, ungenügender Datenlage, vorbehaltsbehafteten Studien und einem unscharfen Krankheitsbild.

Was ist Long Covid?

Fangen wir damit an, was wir wissen. Bisher wurden mehr als 200 Symptome für Long Covid registriert. Und kaum ein Teil unseres Körpers ist davor gefeit. Die Lunge, das Herz, das Hirn, der Magen-Darm-Trakt, die Muskeln, die Psyche, Hals-Nasen-Ohren sowie die Haut und die Augen können betroffen sein. Am häufigsten treten etwa Müdigkeit, Atemprobleme, Konzentrationsstörungen und chronische Erschöpfung auf. Die Liste erstreckt sich aber über Durchfall, Hautausschläge und Muskelschmerzen bis hin zu Tinnitus, Depression und Übelkeit.

Medizinerinnen und Mediziner orientieren sich bei der Diagnose derzeit an Richtlinien wie jenen des britischen National Institute of Healthcare and Excellence (NICE). Als Long-Covid-krank gilt demgemäss, wer während oder nach einer Coronainfektion Symptome entwickelt, die über zwölf Wochen anhalten. Alternative Diagnosen müssen ausgeschlossen werden können.

Solche Richtlinien sind aber weder allgemeingültig noch verbindlich. Dafür müsste eine gefestigte Definition des Krankheitsbilds her. Für ein solches ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zuständig, die das wichtigste Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen herausgibt. Aber solange Entstehung, Entwicklung und Auswirkung von Long Covid unzureichend untersucht sind, bleibt «Long Covid» bloss ein Sammelbegriff für eine Vielzahl an Symptomen.

Immer mehr Berichte und Studien sprechen indes dafür, dass schwere Krankheitsverläufe im Vergleich zu leichten Verläufen öfter lang anhaltende Symptome zur Folge haben. Eine Impfung kann vor schweren Verläufen schützen.

Soweit aus den verfügbaren Resultaten geschlossen werden kann, entwickeln nur wenige Personen lang anhaltende Covid-Symptome, welche ihren Alltag beeinträchtigen, resümiert Rudolf Hauri, Zuger Kantonsarzt und Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte Schweiz (VKS).

Wie viele Menschen im Kanton Zug an Long Covid erkrankt sind, erhebt das Zuger Gesundheitsdepartement nicht, wie es auf Anfrage mitteilt. Der Knackpunkt wiederum: die fehlende allgemeingültige Definition. Eine Long-Covid-Statistik zu führen, ohne zu wissen, was Long Covid genau ist, ergibt keinen Sinn.

Auch das Zuger Kantonsspital (ZGKS) kann auf Anfrage keine genauen Zahlen nennen, zumal sich Patienten mit lang anhaltenden Covid-Symptomen in der Regel an ihre Hausärztin wenden. Dass eine Patientin daraufhin wieder ins Spital müsse, komme selten vor. Von allen stationären Covid-19-Patienten im ZGKS handele es sich nur bei zwei bis drei Prozent um Patienten, die an Langzeitfolgen von Corona leiden.

Bei der IV-Stelle des Kantons Zug gingen bisher acht Anmeldungen in Zusammenhang mit Covid-19 ein. Es wurden aber noch keine Leistungen ausgerichtet, wie die IV-Stelle auf Anfrage mitteilt, denn jeder Einzelfall muss zuerst gründlich geklärt werden. Im Vergleich zu allen IV-Neuanmeldungen des letzten Jahres machen die Neuanmeldungen wegen Covid weniger als ein Prozent aus.

«Weil sich Long Covid bei jedem Patienten anders auswirkt und die einzelnen Beschwerden unterschiedlich ausgeprägt sein können», so Kantonsarzt Hauri, «erfolgt eine medizinische Abklärung idealerweise durch Ärztinnen und Therapeuten verschiedener Fachrichtungen, koordiniert durch Long-Covid-Sprechstunden.»

Viele grössere Spitäler bieten mittlerweile Long-Covid-Sprechstunden an. Für Zugerinnen und Zuger befinden sich die nächstgelegenen in Luzern und Zürich. Ebenso stehen auf der Website des Vereins Long Covid Schweiz Informationen «von Betroffenen für Betroffene» zur Verfügung. Derselbe Verein ist seit einem Jahr als Selbsthilfegruppe auf Facebook vertreten, die bereits über 1800 Mitglieder zählt. Ausserdem macht er sich für die Anliegen von Covid-Patienten gegenüber des Bundes stark.

Seit dem Frühjahr 2021 ist zudem das Altea-Netzwerk online. Im dortigen Forum können sich Betroffene, Angehörige und Expertinnen austauschen. Ebenso bietet Altea ein Verzeichnis verschiedener Long-Covid-Spezialisten, Tipps zur Behandlung und eine Agenda mit Veranstaltungen rund ums Thema.