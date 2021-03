Ein Jahr Corona Drei Zuger erzählen ihre Geschichten und der Rückblick mit Kantonsarzt Rudolf Hauri Mitte März jährt sich der erste Lockdown. Seither hat sich das Leben im Kanton Zug für alle stark verändert. Eine Zugerin und zwei Zuger erzählen von ihrem Coronajahr. Dazu der Rückblick mit Kantonsarzt Rudolf Hauri. Linda Leuenberger 12.03.2021, 05.00 Uhr

«Da ich mit meinem Bluthochdruck und schwachen Immunsystem zu den Risikopatienten gehöre, habe ich schon zu Beginn der Coronakrise den Kontakt zu anderen Personen eher gemieden. Als ich dann im August positiv auf das Coronavirus getestet wurde, überraschte mich das sehr.

Acht Wochen lang ging es mir sehr schlecht, erst ab Oktober ging es wieder ein wenig bergauf. Ich war so müde, dass mir schon nur Treppensteigen grosse Mühe bereitete. Der Geruchs- und Geschmackssinn ist bis heute nicht mehr so ausgeprägt wie vorher. Zudem konnte ich bei der Arbeit kaum mehr fokussieren und mich nur noch schlecht organisieren. Ohne die Hilfe meines Arbeitgebers und vor allem meines direkten Vorgesetzten hätte ich meinen Arbeitsalltag nicht mehr bewältigen können. Mein bester Freund hat mir zudem immer Essen vorbeigebracht. Er hat es jeweils draussen hingestellt und ich konnte es reinholen, sobald er weg war.

Als ich die angeordnete Quarantäne hinter mir hatte, ging es mir immer noch nicht gut. Ich habe sie deshalb freiwillig verlängert. Was in dieser zweiten Quarantäne passiert ist, nagt noch heute an mir: Eines Nachmittags ist mein bester Freund vorbeigekommen und wir haben auf der Terrasse ein Bier getrunken. Wobei er auf der Terrasse sass und ich mit fünf Metern Abstand drinnen im Wohnzimmer. Nach so vielen Quarantänetagen haben mir die sozialen Kontakte einfach gefehlt. Ein paar Nachbarn scheinen uns lachen gehört zu haben und haben in einem Gruppenchat über uns gelästert und uns beschimpft.

Kurze Zeit später – mein Freund war schon weg – standen zwei Polizisten in Schutzanzügen vor meiner Tür und beschuldigten mich, gegen die Coronarichtlinien verstossen zu haben. Jemand aus der Nachbarschaft hatte mich verpetzt, nicht wissend, dass ich meine verordnete Quarantäne bereits hinter mir hatte und mein bester Freund und ich mehr als vorsichtig gewesen sind. Dieser Ansicht waren dann glücklicherweise auch die Beamten, da mein Freund die Geschehnisse telefonisch bestätigen konnte und die Einhaltung der Richtlinien durch einen weiteren Zeugen bewiesen werden konnte. Es hat keine Anzeige gegeben. Eine Entschuldigung von Seiten der Nachbarn kam nie.

Corona hat mich gelehrt: In schlechten Zeiten realisiert man, wer die wahren Freunde und Unterstützer sind.»

Das geschah in Zug 25. Februar 2020 : Erster Coronafall in der Schweiz.

: Erster Coronafall in der Schweiz. 27. Februar 2020 : Die Kampagne «So schützen wir uns» des Bundes nimmt fahrt auf.

: Die Kampagne «So schützen wir uns» des Bundes nimmt fahrt auf. 2. März 2020 : Erster Coronafall im Kanton Zug.

: Erster Coronafall im Kanton Zug. 5. März 2020 : Erster Coronatodesfall in der Schweiz.

: Erster Coronatodesfall in der Schweiz. 16. März 2020 : Der Bundesrat ruft den nationalen Notstand aus – die Schweiz wird in den ersten Lockdown versetzt. Alle Schulen werden geschlossen. Die Zuger Spitäler vereinen ihre Kräfte.

: Der Bundesrat ruft den nationalen Notstand aus – die Schweiz wird in den ersten Lockdown versetzt. Alle Schulen werden geschlossen. Die Zuger Spitäler vereinen ihre Kräfte. 20. März 2020 : Das Versammlungsverbot von mehr als fünf Personen tritt in Kraft. Der Kanton Zug zählt die erste Person, die wegen Covid-19 im Spital stationär behandelt wird.

: Das Versammlungsverbot von mehr als fünf Personen tritt in Kraft. Der Kanton Zug zählt die erste Person, die wegen Covid-19 im Spital stationär behandelt wird. 27. März 2020 : Erster Coronatodesfall im Kanton Zug. Ein 73-jähriger Mann erliegt seiner Erkrankung.

: Erster Coronatodesfall im Kanton Zug. Ein 73-jähriger Mann erliegt seiner Erkrankung. 27. April 2020 : Erste Lockerungen: Gartencenter und Coiffeure dürfen wieder öffnen.

: Erste Lockerungen: Gartencenter und Coiffeure dürfen wieder öffnen. 11. Mai 2020 : Zweiter Lockerungsschritt: Restaurants, Läden, Sportanlagen, obligatorische Schulen und Museen werden unter Schutzkonzepten wieder geöffnet.

: Zweiter Lockerungsschritt: Restaurants, Läden, Sportanlagen, obligatorische Schulen und Museen werden unter Schutzkonzepten wieder geöffnet. 15. Mai 2020 : Spitäler und Praxen führen wieder alle Behandlungen durch.

: Spitäler und Praxen führen wieder alle Behandlungen durch. 10. Juni 2020 : Besuche in Zuger Heimen und Spitälern sind unter Auflagen wieder möglich.

: Besuche in Zuger Heimen und Spitälern sind unter Auflagen wieder möglich. 17. Juni 2020 : Innert einer Woche neun neue Coronafälle aus vier Infektionsherden im Kanton Zug.

: Innert einer Woche neun neue Coronafälle aus vier Infektionsherden im Kanton Zug. 13. Juli 2020 : Der Kanton Zug beschränkt Veranstaltungen auf 100 Personen.

: Der Kanton Zug beschränkt Veranstaltungen auf 100 Personen. 3. Oktober 2020 : Das Contact-Tracing im Kanton Zug kommt an seine Grenzen.

: Das Contact-Tracing im Kanton Zug kommt an seine Grenzen. 10. Oktober 2020 : Maskenpflicht in Zuger Läden.

: Maskenpflicht in Zuger Läden. 23. Oktober 2020 : Maskenpflicht in Zuger Schulen ab Oberstufe.

: Maskenpflicht in Zuger Schulen ab Oberstufe. 30. Oktober 2020 : Die Zahlen steigen weiterhin stark an. Der Kanton Zug spricht von einer bedrohlichen Lage.

: Die Zahlen steigen weiterhin stark an. Der Kanton Zug spricht von einer bedrohlichen Lage. 2. November 2020 : Coronaschnelltests werden zugelassen.

: Coronaschnelltests werden zugelassen. 12. Dezember 2020 : Öffentliche Veranstaltungen sind verboten. Für Zuger Restaurants und Bars gilt eine kantonale Sperrstunde ab 19 Uhr.

: Öffentliche Veranstaltungen sind verboten. Für Zuger Restaurants und Bars gilt eine kantonale Sperrstunde ab 19 Uhr. 22. Dezember 2020 : Zweiter nationaler Lockdown: Restaurants, Freizeitbetriebe und Sportanlagen werden geschlossen. Ebenso müssen Zuger Skigebiete schliessen.

: Zweiter nationaler Lockdown: Restaurants, Freizeitbetriebe und Sportanlagen werden geschlossen. Ebenso müssen Zuger Skigebiete schliessen. 23. Dezember 2020 : Erste Corona-Impfung im Kanton Zug.

: Erste Corona-Impfung im Kanton Zug. 11. Januar 2021 : Impfzentrum in Baar nimmt den Betrieb auf.

: Impfzentrum in Baar nimmt den Betrieb auf. 18. Januar 2021 : Schweizweite Schliessung von Läden des nicht-täglichen Bedarfs. Es dürfen sich nicht mehr als fünf Personen treffen und es gilt eine Homeoffice-Pflicht.

: Schweizweite Schliessung von Läden des nicht-täglichen Bedarfs. Es dürfen sich nicht mehr als fünf Personen treffen und es gilt eine Homeoffice-Pflicht. 26. Februar 2021 : Impfungen in Zuger Alters- und Pflegeheimen sind abgeschlossen.

: Impfungen in Zuger Alters- und Pflegeheimen sind abgeschlossen. 1. März 2021 : Die Läden dürfen schweizweit wieder öffnen.

: Die Läden dürfen schweizweit wieder öffnen. 11. März 2021: Im Kanton Zug haben sich seit Beginn der Pandemie 6679 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 171 mussten hospitalisiert werden. Insgesamt gibt es 114 Todesfälle zu beklagen. 7319 Personen sind vollständig geimpft.

«Dieses Coronajahr war unschön. Und es ist immer noch nicht schön, auch wenn wir wohl das Schlimmste überstanden haben. Der grösste Einschnitt bei der Arbeit war für mich – und auch für die Senioren – die Maskenpflicht. Gerade beispielsweise dann, wenn wir Hilfestellung beim Duschen leisten. Auch die Verständigung ist bedeutend schwieriger.

Generell sind die Arbeitsschritte seit dem ersten Lockdown stark erschwert. Gerade wenn beispielsweise ein Arzt hinzugezogen oder Tests gemacht werden müssen. Zu einer isolierten Person dürfen wir zudem nur in Schutzanzügen.

Ende November, Anfang Dezember musste das ganze Altersheim zehn Tage in Quarantäne. Und als wäre das nicht genug, gab es dann nochmals zehn Tage obendrauf. Die Bewohner mussten auf ihren Zimmern bleiben und wir brachten ihnen das Essen vorbei. Es kam auch vor, dass jemand weinte. Viele Bewohnende fühlten sich eingesperrt und beschwerten sich, dass man über ihre Köpfe hinweg entscheidet. Andere waren traurig, dass man ihnen die letzten Jahre ihres Zusammenseins wegnehme. Auch das Besuchsverbot wirkte sich für die Bewohnenden sehr belastend aus. Was sagt man in solchen Fällen? Ich habe immer mein Verständnis ausgedrückt, habe aber auch gesagt, dass wir da halt jetzt durch müssen. Gemeinsam. So mussten wir auch vermehrt psychische Unterstützung bieten.

Das nagt an einem. Ich habe das Glück, einen sehr verständnisvollen Mann zu haben, mit dem ich über alles reden kann. Und wir haben wirklich viel geredet in diesem vergangenen Jahr.»

«Ich hatte zwar Corona, allerdings habe ich davon gar nichts gemerkt. Meine Lebenspartnerin, mit der ich in einer 2,5-Zimmer-Wohnung lebe, blieb negativ. Trotzdem verbrachten wir natürlich mindestens zehn Tage in unserer Wohnung in Quarantäne. Diese Zeit ist mir aber nicht in schlechter Erinnerung: Wir haben zusammen Spiele gespielt, uns ausgeruht, Radio gehört oder gemalt. Im Sommer haben wir oft mit dem Auto Ausflüge unternommen – wir fuhren nach Einsiedeln oder um den Rigi herum.

Im Chlösterli haben wir viele Schutzmassnahmen. Wir tragen alle Masken und dürfen nur noch stockweise unten in der Cafeteria essen gehen. Der Austausch mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern fehlt mir manchmal schon. Aber es gibt immer wieder Dinge, die wir pro Stock gemeinsam machen können. Kürzlich haben wir Ostereier bemalt.

Das Chlösterlipersonal macht seine Arbeit wahnsinnig gut. Ich möchte ihnen an dieser Stelle ein Kompliment aussprechen. Sie haben uns auch die Fasnacht ins Haus gebracht. Natürlich nur in kleinem Rahmen, aber es gab Musik, wir haben uns verkleidet, getanzt und etwas Wein getrunken.

Ich habe das Gefühl, dass ich vor dem Virus nie Angst haben musste. Jetzt, da meine Partnerin und ich beide geimpft sind, fühlen wir uns noch sicherer.»