Coronalockerungen Die Sonne macht einige Zuger Gastronomen seit langer Zeit wieder einmal glücklich Seit Montag können Wirte und Wirtinnen die Aussenbereiche ihrer Restaurants wieder öffnen. Noch nutzt die Zuger Bevölkerung die Möglichkeit, auf Terrassen etwas zu essen oder zu trinken, eher zaghaft. Das mag auch an den kalten Temperaturen liegen, wobei wenigstens die Bise nachliess. Für andere rechnet sich dieser halbe Schritt gar nicht. Marco Morosoli 19.04.2021, 18.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die zarten Sonnenstrahlen lassen sich bei einer Tasse Tee doch viel besser geniessen. Im Bild: Edi Waldesbühl im Restaurant Fischmarkt in Zug. Bilder: Maria Schmid (Zug, 19. April 2021) Es wird wieder aufgetischt, hier im Restaurant Olive e Oregano beim Landsgemeindeplatz in Zug. Janine und Irina machen es sich im Restaurant Olive e Oregano in Zug gemütlich. Kellner Marco vom Restaurant Widder in Zug bei der Arbeit. Beim Kiosk im Hirsgarten in Cham macht man sich bereit für die Gäste. Auch bei den Takeaways können die Sitzgelegenheiten wieder ausgepackt werden. Noch muss man sich hier in Unterägeri aber warm anziehen. Nicht alle Terrassen werden sofort geöffnet. Beim Schiff in Zug etwa wartet man auf eine längere Schönwetterperiode. Endlich wieder in die Mucki-Bude. Der Andrang im Fitnesscenter Cross Fit Zug in Hünenberg war gross. Fitnesscenter Cross Fit Zug in Hünenberg.

Die kanadische Provinz Ontario hat seit Montagmorgen ihre Grenzen geschlossen. Bereits am Samstag verfügte der populistische Premierminister derselben Provinz, Doug Ford, dass Treffen unter freiem Himmel nur noch mit Familienmitgliedern erlaubt seien. Im Vergleich zu diesem harten Regime in Ontario herrschen in der Schweiz aktuell fast paradiesische Zustände.

Nachdem der Bund Verfügungen wiederholt verschärfte, erlaubt der Bundesrat nunmehr wieder Essen unter freiem Himmel mit Anstand und Abstand. Auch Fitnesscenter öffneten am Montag wieder. Janosch Nietlispach von CrossFit Zug, ehemaliger Zuger Kickboxer, sagt:

«Die Leute sind aus dem Häuschen.»

Jede und jeder könne sich schon alleine fithalten, aber das Erlebnis unter seinesgleichen sei etwas ganz anderes. Das zeigt sich schnell bei der Trainingseinheit, die Kristian, Thuri und Patrice im Crossfit Zug im Hünenberger Industriequartier Bösch absolvieren. Kristian, der den Takt in dieser Dreiergruppe vorgibt, erwähnt dabei, dass mit den verfügten Lockerungen «die Trainingsmöglichkeiten viel variantenreicher sind».

Training im CrossFit Zug. Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 19. April 2021)

Im Trainingsraum hat es, so Kristian, Gewichte, Hanteln in den verschiedensten Konfigurationen. Kann der Abstand zum Trainingsnachbar von mehr als anderthalb Metern mehr als eingehalten werden, dann könnte allenfalls gar die Schutzmaske weggepackt werden. Im Migros-Fitness in der Eichstätte in Zug gilt die Regel, dass die Mund-Nasen-Bedeckung nur zum Duschen abgenommen werden darf. Es ist wie bei Rechtssätzen. Es bleibt Raum für Interpretationen.

Die grosse Freude auf den ersten sitzenden Gast in diesem Jahr

Der Zuger Landsgemeindeplatz ist an schönen Sommertagen eine Quelle der Freude und des Wohlergehens. Am Montag nahmen ihn die Zuger nur zaghaft in Beschlag. Vor dem Lokal Olive & Oregano sitzen zwei Frauen in der Sonne. Janine kommt aus Zürich. Ihre Freundin Irina aus Luzern. Sie sagt:

«Das Treffen in Zug macht Sinn, weil so jede nur die halbe Strecke zurücklegen muss.»

Janine und Irina im Restaurant Olive & Oregano. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. April 2021)

Janine fügt dann aber gleich noch an, dass sie mit Irina abgemacht habe, bevor der Bundesrat die Mitteilung mit den Lockerungen bekanntgab: «Jetzt können wir miteinander reden und dabei noch etwas trinken.» Bester Stimmung ist auch Angelo Finelli vom Restaurant Widder: «Wir sind wirklich glücklich, dass es endlich losgeht.» Gäste haben sich bei ihm noch nicht niedergelassen, aber der Geschäftsführer des Lokals ist vorbereitet.

Im Restaurant Fischmärt unterhalb des Zytturms sitzt Edi Waldesbühl in lockerer Haltung an einem Tisch. Er ist per Zufall in diesem Restaurant im Herzen der Zuger Altstadt gelandet: «Ich brachte mein Auto zum Service. Dann habe ich mich entschlossen, in die Altstadt zu gehen.» Er habe seinen Entschluss nicht bereut.

Aber es gibt auch Restaurants, die nicht gleich bei der ersten Möglichkeit ihre Türen wieder öffnen. Beim Traditionsrestaurant Schiff sind am Montag die Türen noch geschlossen. In einer Vitrine ist zu lesen: «Wegen unseres Frischeangebots lohnt sich eine Öffnung erst bei einer längeren Schönwetterperiode.» Erst ab Donnerstag, 22. April, empfängt das «Casino» wieder Gäste. Mittlerweile haben sich die Plätze im «Olive & Oregano» fast vollständig gefüllt.

Sonne pur gab es auch im Kiosk-Restaurant Hirsgarten in Cham. Der Betreiber Erol Karadag und sein Team sind kurz nach dem Mittag immer noch mit dem Aufbau der Infrastruktur beschäftigt. Karadag sagt:

«Wir haben den Kiosk auch als Take-away betrieben. Jetzt haben wir wieder mehr Möglichkeiten.»

Der Gastronom, der auch Bier braut, rühmt vor allem seine Hotdogs. Offenbar zu Recht, denn während des kurzen Besuchs holen zwei Gäste einen «heissen Hund» ab. Auf alle Fälle ist der «Hirsgarten» in dem Sinne ein «Hingeher», weil von dort aus ein jeder prüfen kann, ob auf der Rigi die Spitze noch weiss ist. Solange dies so sei, wie ältere Semester erzählen, müsse der Nachwuchs auf das Glace verzichten.

Ebenfalls in Cham, auf dem Platz vor der katholischen Kirche St.Jakob mit dem höchsten Turm im Kanton, sitzt ein älterer Herr vor einem Getränk. Er scheint auf einen Kollegen zu warten. In der hohen Zeit des Stillstands waren natürlich auch solche gesellige Runden weggefallen.

Auf dem Berg ist es für die Sommerfrische leider noch etwas zu früh

Etwas zaghafter verlief der Tag eins nach dem kompletten Restaurant-Lockdown auf dem Berg. In Unterägeri war Herumsitzen nicht wirklich ein Genuss. Da zogen es die Leute vor, sich entlang des Seeufers die Füsse zu vertreten. Der eine oder andere landete später beim Fusco-Imbiss unterhalb des Theresiaheims. Die fahrbare Verköstigungsanstalt hatte in dem Sinne Glück, dass Take-away-Verkauf ja schon immer erlaubt war.

Daniela Fusco beim Take-away-Stand in Unterägeri. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 19. April 2021)

Wie Daniela Fusco erklärte, die ihren Mann beim Imbisswagen unterstützt, seien es bei der Premiere nicht mehr Hungrige gewesen als nach dem bisher gültigen Regime. Stammkunden kämen so oder so. Bis die anderen Gastronomieunternehmen im Kanton wieder ihre Stammkunden und natürlich viele mehr bedienen können, braucht es noch etwas Zeit – und natürlich noch wärmere Temperaturen.

Bei den Kinos dürfte dies genau umgekehrt sein. In Zug öffnet am Donnerstag das Kino Seehof (zwei Säle) wieder. Zu sehen gibt es unter anderem «Wonder Woman 1984» und «Das Neue Evangelium». Wieder einmal einen Film auf der grossen Leinwand sehen – welch ein Genuss.