Selbsternannter Therapeut aus Morgarten dispensierte Leute von der Maskenpflicht – jetzt wird gegen ihn ermittelt

Kritik an Urner Hausarzt

Jurist will Dr. Sala einen Maulkorb verpassen, weil er Corona verharmlost

Der Urner Hausarzt Gianmarco Sala spricht am Samstag an einer Corona-Skeptiker-Demo in Schwyz. Daran stören sich ein Luzerner Jurist und die Urner Gesundheitsdirektion. Der Arzt will sich aber nicht bevormunden lassen.