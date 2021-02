Corona-Protestmarsch Es ist die grösste Kundgebung seit längerem im Kanton Zug Am friedlichen Protestmarsch gegen die Covid-19-Massnahmen hierzulande haben sich am Samstag rund 800 Teilnehmer beteiligt. Laura Sibold 07.02.2021, 14.49 Uhr

«Dein Atem tötet», «Moderne Sklaven tragen Masken», «Stopp Massentest»: Diese und weitere Botschaften waren am Samstagnachmittag in der Zuger Innenstadt omnipräsent. Eine lange Kolonne von Protestierenden in weissen Overalls marschierte in Zweierreihen vom Bahnhof zum Landsgemeindeplatz und machte mit Plakaten auf die ihrer Meinung nach geltenden Missstände aufmerksam.