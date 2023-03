Leserbrief (Corona-)Schubladendenken hat ausgedient «Schwächt die mRNA-Impfung das Immunsystem?», Ausgabe vom 13. März. 20.03.2023, 16.19 Uhr

Front view of cropped hands wearing surgical gloves and holding an syringe and mRNA vaccine multidose vial for cancer immunotherapy (We look forward to seeing this coming into being) Javier Zayas Photography / Moment RF

Ich glaube, das Redaktionsteam der Luzerner (Zuger) Zeitung hat noch nicht gemerkt, dass das spalterische Schubladendenken der Pandemie nicht mehr greift.

Es war für die Medien dienlich, Leute, die kritische Fragen stellten, in Schubladen zu parkieren: Rechtsextreme, Erzkonservative, Querdenker, Falschinformierte. Der Vorteil dieser Schubladen war, dass man nicht mehr mit den Leuten sprechen musste, die darin verwahrt wurden. Aber es ist unverständlich, dass sich unsere Zeitung von diesem zu manipulativen Ansatz immer noch nicht verabschiedet hat.

Sabine Kuster schreibt über die Frage, ob die mRNA-Impfung das Immunsystem schwäche: «Das (dieses Gerücht) streut nicht nur US-Verschwörungsanhänger Tucker Carlson auf dem rechtskonservativen Sender Fox News, sondern auch der pensionierte St. Galler Infektiologe Pietro Vernazza auf seinem Blog.»

Zuerst produziert Frau Kuster die passende Schublade, so dass ein angesehener Wissenschaftler wie Prof. Vernazza plötzlich als Gerüchtestreuer, Rechts-konservativer erscheint, als ein Verschwörungstheoretiker. Dies hat den Vorteil, dass man sich inhaltlich mit den Ansichten von Prof. Vernazza nicht mehr auseinandersetzen muss.

Das war ja die Schwierigkeit in der Pandemie, dass durch diese Schubladen oft auf wirkliche Argumente verzichtet werden konnte. So endet auch der Artikel. Es wird erwähnt, dass Pietro Vernazza (hier ohne ‘Professor’ als Vorzeichen) eine Studie zu Interferonen beiziehe. Darauf werden mehrere (nicht genannte) «Experten» zitiert, die dies für völlig überinter-pretiert halten. Sofort wird klar, dass Prof. Vernazza also nicht zu den «Experten» gehören kann.

Ich wünschte mir, dass auch die Luzerner (Zuger) Zeitung dazu beiträgt, dass wir von diesem Schubladendenken endlich wegkommen und Diskussionen führen, in denen alle Argumente und Theorien miteinander abgewogen werden. Jetzt ist es an der Zeit, einer kritischen Aufarbeitung den Weg zu bereiten.

Stephan Hegglin-Besmer, Zug