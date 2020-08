Schwerpunkt Coronasoforthilfe: Welche Zuger Sportvereine wie viel Geld erhalten haben Aus dem Coronasoforthilfefonds für Zuger Sportvereine sind bislang über 400'000 Franken ausbezahlt worden. Ein Gesuchsteller irritiert allerdings. Raphael Biermayr 10.08.2020, 18.30 Uhr

Felix Jaray beugt die Zeige- und Mittelfinger seiner Hände, um Anführungszeichen zu verdeutlichen, als er grosse Worte spricht. «Too big to fail» sei der Sport im Kanton Zug, sagt der Leiter des Sportamts. Zu wichtig also, um ihn einfach untergehen zu lassen.

Diese Haltung untermauerte der reiche Kanton im März: 5 Millionen Franken Soforthilfe stellte er bereit, um die grösstenteils auf Ehrenamtlichkeit basierenden Vereine zu unterstützen – ein enormer Betrag. «Wir denken, dass wir das nicht ausschöpfen werden», räumt Felix Jaray ein, «aber es war ein starkes und wichtiges Zeichen der Regierung.»

Allerdings war auf dem Höhepunkt der Coronakrise die Bedeutung des Breitensports anscheinend nicht allen so bewusst wie Jaray. Denn während man für die Unternehmen unverzüglich ein Hilfspaket schnürte, seien der Sport und auch die Kultur zunächst vergessen worden, sagt der Amtsleiter sinngemäss. Jaray hat festgestellt:

«Im Allgemeinen herrscht die Überzeugung, dass Gesundheitsförderung und Breitensport Privatsache sei. Es gibt dafür keine gewichtige Lobby.»

Deshalb sei die Zuger Soforthilfe in diesem Bereich auch «ein bisschen dem Zufall geschuldet», sagt er.

Wie genau es dazu kam, will er nicht öffentlich ausbreiten. «Zum richtigen Zeitpunkt spielten die kurzen Wege in der kantonalen Verwaltung eine wichtige Rolle. Man kennt sich gut über die Direktionen hinweg», umschreibt er die damalige Situation. Jedenfalls waren am Ende je 5 Millionen Franken für den Sport und die Kultur Bestandteil des Unterstützungspakets.

Die Vereine haben noch bis zum 20. September Zeit, ein Gesuch um Unterstützung zu stellen. Bislang sind 25 Gesuche gestellt worden und 19 Auszahlungen erfolgt (siehe Box). Vier Vereine erhielten abschlägige Antworten. Zwei Fälle sind noch durch den Gesundheitsdirektor Martin Pfister formell zu beglaubigen. So dürften letztlich rund 460'000 Franken aus dem Lotteriefonds an Sportvereine ausbezahlt werden.

Die Empfänger der bisherigen Auszahlungen Folgende Vereine haben von der kantonalen Soforthilfe profitiert:

- Tennisclub Allmend Zug (52'800 Franken ausbezahlt)

- Sportclub Cham (52'000)

- Fussballclub Ägeri (48'000)

- LK Zug Handball (40'000)

- Fussballclub Rotkreuz (39'200)

- See-Club Zug (32'000)

- Schwimmverein Baar (24'000)

- Oberwil Rebells (24'000)

- Zug 94 (23'200)

- Fussballclub Hünenberg (21'680)

- Unihockeyclub Einhorn Hünenberg (21'200)

- Sportclub Steinhausen (16'000)

- Ruderclub Cham (15'600*)

- Zug United (13'600)

- SC Frosch Ägeri (13'040*)

- Sport Union Ägeri (9'060)

- Armbrustschützengesellschaft Steinhausen (8'000)

- Tennisclub Unterägeri (4'160)

- Fussballclub Walchwil (2'400)

- Sportler Schmiede Schweiz (1'600) * Zustimmung Gesundheitsdirektor noch offen (bei Frosch Ägeri zu einem von zwei Gesuchen)

Stand: 10. August

Mietausfälle und fehlende Einnahmen aus Turnieren

Am meisten Unterstützung hat der Tennisclub Allmend Zug beantragt, 66'000 Franken. «Während des Lockdowns hatte der Verein keine Einnahmen aus der Miete für seine beiden Traglufthallen und musste zudem anteilsmässig Winterhalbjahresmieten zurückzahlen», erläutert Jaray die Hintergründe zu diesem Betrag. Als Grundlage für die Bemessung der Ausfälle dienten die Werte aus den Vorjahren beziehungsweise die geplanten Einnahmen gemäss aktuellem Budget.

Das gilt auch im Fall von Grümpelturnieren, die dieses Jahr nicht stattfanden. Entschädigungen für bezahlte Mitarbeiter seien hingegen über die Kurzarbeit abgegolten und damit nicht Angelegenheit des Sportamts. So ist zu erklären, warum etwa im Unihockey der breitensportorientierte UHC Einhorn Hünenberg mehr Soforthilfe aus dem Sportfonds erhält als das auf Leistungssport ausgerichtete Zug United.

Das Reglement sieht zudem vor, dass nur 80 Prozent des bewilligten Betrags ausbezahlt werden, im Falle des TC Allmend also 52'800 Franken. Wie die detaillierte Liste zeigt, fallen bei manchen Klubs die bewilligten Beiträge nach der Prüfung der Unterlagen durch das Sportamt deutlich tiefer aus.

Die Zuger Ruderer sind trotz Kürzung zufrieden Der See-Club Zug (SCZ) gehört zu den 20 Vereinen, die von der kantonalen Soforthilfe für Sportvereine profitieren. Der Ruderverein ersuchte um 60'000 Franken aus dem Hilfsfonds. Dies wegen zu erwartender Ausfällen von Einkünften aus der Vermietung des Clubhauses, von Ruderkursen für Firmen sowie abgesagten Anlässen. Das Sportamt bewilligte 40'000 Franken, wovon gemäss der 80-Prozent-Vorgabe schliesslich 32'000 Franken und damit etwas mehr als die Hälfte ausbezahlt wurden. Die Kürzung des Gesuchsbetrags um einen Drittel ist, über alle ersuchenden Vereine geshen, die stärkste. Gemäss dem SCZ-Präsidenten Sandro Götz sei nachvollziehbar, warum das Amt weniger Geld bewilligte, zumal der Verein selbst im Bewilligungsprozess vom ursprünglichen Betrag abgekommen sei. «Wir wusste zunächst nicht, wie viel Geld wir vom Bund über das Programm Jugend und Sport erhalten würden. Schliesslich war das mehr als angenommen», begründet Götz diesen Schritt und ergänzt: «Ausserdem wollten wir nicht gierig sein. Der Seeclub-Zug steht finanziell gut da. Wir wussten deshalb, dass er überleben wird, auch wenn wir nicht den vollen Betrag erhalten würden.» Ein denkwürdiger Start Für Sandro Götz und den neuen Vorstand des über 300 Aktivmitglieder starken Traditionsklubs war es eine Feuertaufe: Sie übernahmen das sprichwörtliche Ruder während des Lockdowns Ende März, nachdem sie an der online durchgeführten Generalversammlung gewählt worden waren. Neben den 32'000 Franken profitiert der Seeclub-Zug auch von der grosszügigen Grundhaltung des Kantons. «Bereits gesprochene Beiträge an Anlässe, die nicht durchgeführt werden konnten, können die Vereine anteilsmässig behalten, sofern ein Defizit entstanden ist», erläutert der Leiter des kantonalen Sportamts Felix Jaray. Im Fall der Ruderer betrifft das 6'500 Franken im Zusammenhang mit der von ihnen organisierten Regatta auf dem Lauerzersee.

Der Breitensport – im Bild die Regatta Cham – habe im Kanton Zug keine gewichtige Lobby, sagt der Leiter des Sportamts. Bild: Alexandra Wey

Warum ist Zug 94 anspruchsberechtigt?

Das gilt auch für den Fussballverein Zug 94. Von 42'000 Franken wurden deren 29'000 bewilligt. Allerdings ist fragwürdig, dass der Klub überhaupt Anspruch auf Soforthilfe hat: Gemäss dem Reglement darf ein Gesuchsteller «vor Ausbruch der Krise nicht bereits in finanziellen Schwierigkeiten» gewesen sein. Dabei sprachen Verantwortliche von Zug 94 doch seit dem Winter in unserer Zeitung von Verbindlichkeiten in der Höhe von 100'000 Franken.

Felix Jaray erklärt, dass man sich im Bewilligungsverfahren auf das Budget abstützte, das bei Zug 94 mit einer schwarzen Null schliessen würde, «und nicht auf die Hilferufe an Sponsoren, Gönner und Donatoren». «Die coronabedingten Ausfälle mehrerer Anlässe, die zu diesem Ergebnis beigetragen hätten, haben den Verein zum Bezug der Unterstützung berechtigt», hält er fest.

Nicht alle Vereine hätten ein Gesuch gestellt

Den Eindruck, dass Vereine – bei entsprechender Dreistigkeit – leicht an unberechtigtes Geld kommen können, kann der Amtsleiter nicht zerstreuen. Er versichert: «Wir setzen primär auf das Vertrauen und kennen die Sportwelt im Kanton Zug, weshalb wir missbräuchliche Anträge erkennen würden.»

Die verhältnismässig tiefe Zahl an Gesuchstellern – das Amt verzeichnet rund 250 Sportvereine – bestärke ihn in dieser Haltung. «Es meldeten sich nicht alle, die Anrecht hätten», vermutet Jaray. «Nicht überall geht es um viel Geld. Ausserdem legen die Verantwortlichen mancher Vereine traditioneller Sportarten, wie etwa dem Turnen oder der Leichtathletik, grossen Wert darauf, nicht betteln gehen zu müssen», sagt er, «es ist für sie eine Ehrensache.» Felix Jaray setzt also auf den Sportsgeist.