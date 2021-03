Corona Verzicht auf Impfstoff von Johnson & Johnson: Der Zuger Stadtrat ist irritiert – und schreibt dem Bundesrat einen Brief Die Impfstrategie des Bundes stockt auch wegen fehlender Impfstoffe. Da scheint ein Verzicht auf eine weitere Vakzine verfehlt. Der Zuger Stadtrat wird nicht nur deswegen beim Bundesrat vorstellig. Harry Ziegler 18.03.2021, 11.30 Uhr

Eine Fachperson zieht im US-Bundesstaat Minnesota eine Spritze mit dem Covid-Impfstoff von Johnson & Johnson auf. John Autey / AP (5. März 2021)

«Mit Befremden hat der Stadtrat von Zug die Aussagen der Vizedirektorin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zur Kenntnis genommen, wonach die Schweiz auf eine Bestellung des Impfstoffes von Johnson & Johnson verzichtet», schreibt der Zuger Stadtrat in einem Brief, den er an den Bundesrat gerichtet hat. Es beruht auf einem Beschluss des Stadtrats vom 16. März.

Der Stadtrat ersucht darum, den Entscheid des Bundesamts für Gesundheit (BAG) einer «bundesrätlichen Prüfung» zu unterziehen. Zwei Gründe sprechen dafür: Zum einen verfügt die Schweiz in der aktuellen Situation über zu wenig Impfstoff. Da sei es unverständlich, «dass von vornherein auf die Bestellung zusätzlicher Impfstoffe verzichtet wird». Zum anderen verkenne «der Entscheid des BAG die engen Verflechtungen von Johnson & Johnson zur Schweiz». Und zu Zug.

Zug ist wichtiges strategisches Kreuz

Abgesehen davon, dass Johnson & Johnson auf dem Campus Zug zusammen mit einer Reihe anderer Unternehmen aus verschiedenen Geschäftsbereichen angesiedelt ist, sei Zug «eines der wichtigsten strategischen Drehkreuze von Johnson & Johnson ausserhalb der USA» sowie eine bedeutende Arbeitgeberin in der Stadt und letztlich auch wesentliche Steuerzahlerin. Wovon laut Stadtrat im Übrigen die ganze Schweiz profitiere, «leisten Stadt und Kanton Zug doch einen namhaften Beitrag an den Nationalen Finanzausgleich, und die Eidgenossenschaft profitiert auch von doch erheblichen Bundessteuern».

Natürlich sei dem Stadtrat bewusst, dass andere als wirtschaftliche Interessen bei der Beschaffung eines Impfstoffs ausschlaggebend seien:

«Dass im vorliegenden Fall aber von vornherein mit wenig schlagkräftigen Argumenten auf rechtzeitige Vertragsverhandlungen verzichtet wird, ist hingegen nicht nachvollziehbar.»

Zumal ja nun offenbar die Zulassung des Impfstoffs durch Swissmedic bevorstehe.

Direkte Auswirkungen auf den Standort Zug

Die Idee des Schreibens an den Bundesrat sei im Stadtrat gediehen. «Die Stadtratsmitglieder und der Stadtschreiber beobachten die Entwicklungen und Massnahmen rund um die Pandemie laufend und mit Aufmerksamkeit», erklärt Stadtpräsident Karl Kobelt.

«Das nationale Geschehen hat auf die Stadt Zug als bedeutenden Wirtschaftsstandort direkte Auswirkungen. Deshalb lässt sich der Stadtrat zu entsprechenden Themen immer wieder verlauten.»

Kobelt erinnert daran, «dass die Städte und mithin die Stadt Zug von den Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie besonders stark betroffen sind». Entsprechend gross sei das Interesse, dass möglichst bald Lockerungen erfolgen können.

Der Stadtrat habe vorgängig in der Sache keinen Kontakt zu Johnson & Johnson gehabt, so Kobelt. Und laut Mediensprecher Thomas Moser habe auch Johnson & Johnson Schweiz diesbezüglich keinen Kontakt zum Stadtrat gesucht. Johnson & Johnson sei jedoch vom Stadtrat vorinformiert worden, dass ein Brief an den Bundesrat bezüglich der Nichtberücksichtigung des Impfstoffs abgeschickt werde.

Und was, wenn der Bundesrat das Ersuchen der Stadt ablehnt und den BAG-Entscheid nicht überprüft? Stadtpräsident Karl Kobelt: «Prima vista scheint uns eine Überprüfung sinnvoll. Es kann aber sein, dass die Faktenlage es nicht mehr erlaubt oder es als nicht nützlich erscheint, auf den Entscheid zurückzukommen.» Wichtig ist vorliegend wohl eher das Zeichen, das der Zuger Stadtrat zu Gunsten von Johnson & Johnson und den internationalen Unternehmen in der Stadt setzen will.