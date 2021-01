Corona Wie kleine Zuger Sportbetriebe unter den Massnahmen leiden Es sind schwierige Zeiten für Tanzschulen und Fitnesscenter. Zuger Unternehmen hoffen auf eine baldige Wiedereröffnung – und wünschen sich mehr Unterstützung.

Sina Engl 19.01.2021, 18.00 Uhr

Sonja Mutter leitet das Tanzlokal Matchless in Hünenberg. Der Lockdown bereitet ihr grosse Sorgen. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 19. Januar 2021)

Seit dem 22. Dezember sind sie geschlossen – genau wie Kinos, Museen und Restaurants. Doch Aufmerksamkeit erhalten sie wenig. Fitnesscenter, Tanzschulen und Co. leiden stark unter den Coronamassnahmen. Während sich die Gastrobranche durch eine starke Lobby und Demonstrationen Gehör verschafft, gehen die Anliegen der Sportbetriebe oft unter. Von der Schliessungsmassnahme, die nun nochmals verlängert wurde, sind vor allem kleinere Betriebe betroffen. Wenn die Einnahmen fehlen, wird das Bezahlen der Rechnungen schnell unmöglich.

Als Inhaberin und Geschäftsführerin von Matchless Dance & Arts in Hünenberg ist Sonja Mutter von der Schliessung stark betroffen. Das Angebot ihrer Tanzschule reicht von Ballett über Urban Dance bis zu diversen Fitness-, Pole- und Luftartistik-Kursen. Wegen der Coronakrise musste sie viele ihrer Angebote vorerst aus dem Programm streichen. Die Tanzschule bietet momentan nur noch die U16-Kinderkurse an. Die Geschäftsführerin berichtet:

«Es lastet ein grosser Druck auf dem Unternehmen, welches die ganzen Rechnungen mit weniger Einnahmen begleichen und zusätzlich noch die Erwartungen von allen decken muss.»

«Die Schüler wollen Leistungen für ihr Geld, gewisse Dozenten erhalten ihren Lohn nicht und der Vermieter verlangt Bezahlung.» Sonja Mutter konnte alle ihre Mitarbeitenden auf Kurzarbeit anmelden und musste bisher glücklicherweise keine Entlassungen durchführen. Anstelle des regulären Betriebs stecken sie und ihr Team viel Arbeit ins Umgestalten, Aufräumen und in die Vorbereitung auf das nächste Semester.

Die Altersgrenze wird zum Problem

Auch Andrea Flanders, Leiterin des Tanz-Ateliers Zug, unterrichtet in ihrer Schule momentan nur noch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren vor Ort. Doch gerade das führt die Tanzschule vor Herausforderungen. «Die Schliessungsmassnahme trifft vor allem erwachsene Schülerinnen und Schüler, aber auch diejenigen, die gerade ihren 16. Geburtstag feiern. Seit der Wiedereröffnung im Juni trainierten diese immer in der gleichen Gruppe. Nun dürfen sie nach Erreichung ihres 16. Geburtstag nicht mehr mittrainieren», berichtet Flanders. Ausserdem müssen die jungen Tänzerinnen und Tänzer ab dem 12. Geburtstag seit Oktober mit Maske trainieren.

Die Inhaberin der Tanzschule Tanz Eleganz in Baar, Yasmin Tobler, zeigt sich in der schwierigen Zeit kreativ. «Wir versuchen jetzt, einen Kurs per Zoom aufzubauen, auch um den Kontakt zu den Stammkunden zu erhalten», berichtet sie. Yasmin Tobler erlebte eine schrittweise Schliessung ihrer Tanzschule. «Nach dem Sommer mussten wir mit Masken tanzen, dann durften nur noch Paare aus dem gleichen Haushalt tanzen, dann nur noch 15 Personen und vor 19 Uhr, und nun die totale Schliessung», erzählt Tobler, die an ihrer Schule auch selbst unterrichtet.

«Die Schliessungsmassnahme ist bedrohlich, wir hatten massive Umsatzeinbussen. Die Zukunft der Tanzschule ist unsicher.»

Yasmin Tobler wünscht sich mehr Unterstützung für ihre Tanzschule. Eines ist ihr jedoch wichtig: «Wenn ich finanzielle Unterstützung möchte, dann Beiträge, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Kredit aufgenommen und fange jetzt auch nicht damit an.»

Fitness-Unternehmer ist verärgert

Neben den Tanzschulen trifft es auch die Zuger Fitnesscenter. David Freuler, Fitnessinstruktor und Geschäftsführer bei Focus Fitness & Diagnostik, erzählt: «Die Schliessungsmassnahme ist ohne Zweifel bedrohlich. Als Selbstständiger quälen einen nach dem Jahr 2020 auch schnell mal Existenzängste.» Das Zuger Start-up hofft nun auf Unterstützung vom Kanton. Erst im Juni 2020 eröffnete das Team sein Fitnesscenter in Cham. «Geplant war März, aber da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht», berichtet Freuler.

«Focus» bietet neben regulärem Fitnesstraining auch Personal Training und Leistungsdiagnostik an. Dies findet im Rahmen von Einzelterminen statt. «Ein Punkt, der mich wütend macht, ist, dass an vielen Orten akzeptiert wird, dass Menschenansammlungen entstehen, zum Beispiel im Skigebiet oder im Supermarkt. Aber eine Ausnahmeregelung, dass eine Person einen Termin in einem Fitnesscenter auf 550 Quadratmetern buchen kann, um an ihrer Gesundheit zu arbeiten, wird nicht erlaubt», bringt Freuler zum Ausdruck. «Ich wünsche mir die Anerkennung, dass Fitness eben doch systemrelevant ist. Wir haben unser Schutzkonzept und mit den Einzelterminen die Möglichkeit, mit unseren Kunden an ihrer Gesundheit zu arbeiten.»