Nachtleben Covid-Zertifikat: Zuger Veranstalter wehren sich gegen Abschaffung der Gratistests Dass der Bundesrat die Tests für die Zertifikate nicht mehr bezahlen will, stösst bei den Betreibern im Zuger Nachtleben auf wenig Verständnis. Sie befürchten erneute Einbussen und weniger Gäste. Zoe Gwerder 24.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Am Freitag starten wir nach 307 Tagen mit unserem ersten Konzert.» Graziano Grieder ist Geschäftsführer der Chollerhalle in Zug. Für ihn und seine Mitarbeiter soll nun endlich wieder etwas Normalität einkehren – auch dank des Covid-Zertifikats, mit welchem Anlässe ganz ohne Massnahmen durchgeführt werden können. Wie ihm geht es derzeit so manchen Betreibern von Kulturlokalitäten und Clubs im Kanton Zug und schweizweit. Die Sommerpause ist vorbei und mit Hilfe des Coronazertifikats können sie ihre Lokale wieder füllen – wenn sie dies wollen.

Dank dem Zertifikat kann das Nachtleben in den Clubs wieder wie vor der Pandemie genossen werden. Bild: Lounge & Gallery (2014)

Ansonsten gelten weiterhin Eintrittsbeschränkungen und Sitz- sowie Maskenpflicht. Doch bereits zwei Monate nach der Einführung des Covid-Zertifikats ziehen aus Sicht der Betreiber neue dunkle Wolken auf: die Abschaffung der Gratistests, welche für ein Zertifikat nötig sind, wenn jemand weder geimpft oder genesen ist. Der Bundesrat hat diese Änderung den Kantonen vorgeschlagen. Der definitive Entscheid soll am Mittwoch fallen.

Wird der bundesrätliche Vorschlag gutgeheissen, bedeutet dies Mehrkosten für Personen ohne Impfung, wenn sie an einem Anlass mit Zertifikatspflicht teilnehmen möchten. Denn ein Schnelltest, mit welchem ein Zertifikat 48 Stunden gültig ist, kostet rund 50 Franken. So viel bezahlte der Bund jedenfalls im Juli der Bund pro Schnelltest.

Ausgaben für Tests fehlen am Ende an der Bar

Galvanik-Geschäftsführerin Eila Bredehöft.

Bild: Maria Schmid (Zug, 22. Juni 2021)

«Wenn es die Gratistests nicht mehr gibt, schliesst das einige unserer Gäste aus. Denn nicht jeder, der in der Galvanik verkehrt, hat ausreichend Geld, um neben dem Eintritt auch noch ein Mehrfaches für einen Test zu bezahlen.» Eila Bredehöft ist Geschäftsführerin der Galvanik. Dort gibt es Abende, an welchen die Regeln einer Bar gelten, aber auch Abende, an denen für den Zutritt das Zertifikat vorliegen muss:

«So können wir endlich wieder Konzerte und Anlässe veranstalten, so, wie es eben Spass macht.»

Sollte der Vorschlag des Bundesrats durchkommen, befürchtet sie deutliche Einbussen. «Wir haben einige Gäste, die nicht geimpft sind und womöglich fernbleiben werden, wenn sie ihren Test selber bezahlen müssen.» Und auch wenn solche Gäste ihre Tests selber bezahlen und erscheinen, befürchtet Bredehöft finanzielle Einbussen: «Wer bereits Geld für den Test und den Eintritt bezahlt, wird wohl weniger konsumieren. Doch wir sind auf alle Einnahmen angewiesen – von der Bar wie auch vom Eintritt.

Auch Philipp Waldis, Inhaber des Clubs Lounge & Gallery, empfindet kostenpflichtige Tests als diskriminierend. «Für uns, weil wir, die wir bereits die ganze Pandemie über zu den Verlierern gehörten, wieder bluten müssen. Aber auch für die Jungen, die schon viel entbehren mussten und sich einen solchen Test Woche für Woche oft nicht leisten können.»

Bei der «Lounge & Gallery» können sich die Gäste vor Ort testen lassen. Bild: PD

Doch Waldis spricht auch noch einen weiteren Aspekt an: «Mit den Gratistests für den Ausgang können Fälle entdeckt werden, die sonst nicht ans Licht kommen. Die Pandemie würde also besser unter Kontrolle gehalten.» So hätten sie bereits mehrere positive Fälle im Testcenter vor dem Lokal ausmachen können. Und er gibt zu bedenken: «Die Jungen, die sich keinen Test leisten können, werden nicht zu Hause bleiben. Sie werden sich irgendwo treffen, wo es dann ohne Massnahmen und Zertifikat zu vielen Ansteckungen kommen kann.»

Sorgen machen die Anlässe für Gäste vom Land

Waldis Berufskollege in Sihlbrugg, der Eigentümer des «Dukes» Markus Huber, hat noch andere Probleme als die Kosten eines Tests. «Insbesondere bei traditionelleren Tanzanlässen haben wir viele Gäste aus dem ländlicheren Umfeld.» Diese seien oft nicht geimpft. «Wenn sie beispielsweise vom Gubel aus zuerst einen Test in Baar machen müssen, und danach zu uns kommen, um zu tanzen, ist das für so manchen zu viel Aufwand.» Und wenn dann noch zusätzlich die Kosten für den Test anfallen, fürchtet er das Ausbleiben seiner Gäste.

«Es ist grotesk: Ein Gast hat mir erzählt, dass er im Swingerclub nur seinen Namen und Adresse angeben muss, und bei uns benötigt er das Zertifikat.»

Beim Theater im Burgbachkeller in der Altstadt von Zug sind die Verantwortlichen froh, dass sie nun dank dem Zertifikat wieder Vollgas geben können. Co-Theaterleiterin Madeleine Flury hofft auf mehr Atmosphäre und betont, wie wichtig es für die Künstler ist, wenn sie die Reaktion des Publikums sehen. Was die Einführung von kostenpflichtigen Tests für das kleine Theater mit sich ziehen würde, sei allerdings nicht einfach einzuschätzen, so Flury. «Ich finde es aber schwierig, wenn die Leute zusätzlich zum Ticket noch den Test bezahlen müssen. Denn der Zutritt soll möglichst niederschwellig bleiben.»

Graziano Grieder, Geschäftsführer Chollerhalle Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 7. Mai 2019)

Auch in der Chollerhalle bei Graziano Grieder gilt bei allen öffentlichen Veranstaltungen Zertifikatspflicht. «Für uns ist es wichtig, wieder zu leben. Unsere Gäste, aber auch Mitarbeiter sollen sich freier bewegen, die Gäste tanzen können.» Im Hinblick auf das Wegfallen der Gratistests gibt sich Grieder zuversichtlich, dass dies keinen allzu grossen Einfluss auf seine Auslastung haben wird. «Wir haben meistens ein Publikum, das älter als 30 Jahre alt ist. Die meisten Gäste sind geimpft oder genesen und wer ein Billett für einen Anlass kauft, wird vielleicht auch bereit sein, einen Test zu bezahlen.»

Beim Casino Theater Zug werden vorläufig beide Wege möglich sein. Gemäss der Betriebsleiterin Manda Litscher haben die Veranstalter freie Wahl, ob sie Massnahmen oder das Zertifikat möchten. «Wir können parallel zwei Veranstaltungen laufen lassen, bei der die eine mit Zertifikat stattfindet und die andere mit Massnahmen.» Hierbei kämen ihnen die beiden für sich funktionierenden Räumlichkeiten des historischen Gebäudes und des Anbaus zugute.

Zuger Regierung steht hinter Bundesrat

Auch wenn der Bundesrat noch keinen Entscheid gefällt hat: Klar ist, dass der Kanton Zug das Vorhaben unterstützt. Gesundheitsdirektor Martin Pfister schreibt in einer Stellungnahme: «Alle hatten in der Zwischenzeit die Möglichkeit, sich kostenlos impfen zu lassen. Personen, welche bewusst auf dieses Angebot verzichten und dennoch von den Vorteilen des Zertifikats profitieren möchten, sollten deshalb die anfallenden Testkosten selbst übernehmen.»

Die Präsidentin der IG Kultur Zug, Barbara Gysel, kann diesen Entscheid jedoch nicht nachvollziehen:

«Nun wird versucht, die Impfquote auf dem Buckel der Veranstalter hochzutreiben. Also ausgerechnet jener Branche, die zu den Verlierern dieser Pandemie gehören.»