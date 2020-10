Schwappt die Coronawelle von Schwyz nach Zug über? Der Kanton Zug will keine Daten preisgeben, allerdings könnten Indizien in diese Richtung deuten. Kilian Küttel 23.10.2020, 05.00 Uhr

Die Isolationsstation mit 25 Patienten voll, alle drei Betten für die Intensiv-Coronapatienten belegt, 603 Tests innert drei Wochen. Die zweite Coronawelle bringt das Spital Schwyz an die Kapazitätsgrenze. Auch beim Personal. Ende letzter Woche gab es bekannt, per sofort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege zu suchen, die im Stundenlohn arbeiten und auf Abruf bereit sind. Jetzt zeigt sich: Zumindest an dieser Front scheint sich die Lage zu entspannen. Auf Anfrage schreibt Spital-Sprecherin Nirmala Arthen:

«Wir haben nach unserem Appell zahlreiche Bewerbungen von Pflegekräften erhalten. Das ermöglicht uns, unsere Kapazität wenn nötig noch weiter zu erhöhen.»

Momentan sei die Situation auf hohem Niveau stabil, die Zahlen würden zwar nicht mehr exponentiell steigen aber dennoch stetig zunehmen.

Demgegenüber ist die Situation im Kanton Zug weniger angespannt. Weder das Zuger Kantonsspital noch die Andreas-Klinik Cham suchen extra Coronapersonal. Nichtsdestotrotz beschäftigt die Lage in Schwyz auch das Zuger Gesundheitswesen. So sagt etwa Sonja Metzger, Sprecherin des Zuger Kantonsspitals:

«Wir verfolgen die Entwicklung sehr aufmerksam. Mit den Spitälern in der Zentralschweiz stehen wir in täglichem Austausch.»

Die Einrichtungen würden untereinander klären, wie es um die Kapazitäten bestellt ist – besonders in der Intensivpflege. «In sehr wenigen Fällen mussten Patienten verlegt werden», sagt dazu Nirmala Arthen vom Spital Schwyz. Das Zuger Kantonsspital hat einen Intensivpatienten aus Schwyz übernommen.

Auch an den kantonalen Stellen geht die Lage in Schwyz nicht vorbei. Auf Anfrage sagt Aurel Köpfli von der Zuger Gesundheitsdirektion dasselbe wie Metzger vom Spital: Man beobachte die Lage aufmerksam und sei im regelmässigen Austausch. «Aber wir sehen aktuell keinen Anlass, besondere Massnahmen aufgrund der Entwicklung im Kanton Schwyz einzuleiten.»

Kanton schweigt sich über Details aus

Interessant wäre zu wissen, wie sich der Schwyzer Corona-Anstieg auf die Fallzahlen in Zug auswirkt. Dabei ist von den kantonalen Behörden allerdings nichts Brauchbares zu erfahren. Gemäss Köpfli gibt es statistisch gesehen keine Anzeichen, dass sich im Grenzgebiet mehr Personen angesteckt hätten – also etwa in Walchwil oder dem Ägerital.

Man wird es Köpfli glauben müssen, denn eine Aufschlüsselung der Krankheitsfälle nach Gemeinden, wie das etwa der Kanton Schwyz neuerdings tut, veröffentlicht die Gesundheitsdirektion nicht. Eine solche habe «im kleinräumigen Kanton Zug keine epidemiologische Aussagekraft, weshalb wir darauf verzichten», so der Sprecher der Gesundheitsdirektion.

Informationen aus Schwyz geben erste Anhaltspunkte

Auch wenn die Behörden schweigen, geben die Informationen aus Schwyz immerhin erste Anhaltspunkte – wenn auch nicht unbedingt eindeutige. Gemäss dem Schwyzer Innendepartement waren per 21. Oktober in den Grenzgemeinden Sattel oder Rothenthurm zwar lediglich 13 und 14 Personen infiziert.

Allerdings wurden in der Gemeinde Arth 80 positiv getestete Personen gezählt. Das ist nach Spitzenreiter Schwyz (186) und Ingenbohl (106) der dritthöchste Wert. Und die Zahlen deuten weiter daraufhin, dass sich die Lage in Schwyz nicht entspannt. Alleine vom 21. auf den 22. Oktober wurden 116 Personen positiv auf das Virus getestet.

Ein Lichtblick allerdings: Die Zahl der Genesenen stieg von 803 auf 898 Personen, also 95 innerhalb eines Tages – so viele wie nie seit der Kanton Schwyz die Fallzahlen veröffentlicht – also seit dem 24. März.