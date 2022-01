Personal in Quarantäne: Zuger Heime und Spitex melden Engpässe

Corona Zuger Heime und Spitex melden Engpässe beim Personal Die aktuell hohen Corona-Fallzahlen haben Auswirkungen auf Zuger Gesundheitseinrichtungen. Eine Verkürzung der Quarantänedauer bringt nicht überall eine Entschärfung des Mitarbeitermangels mit sich. Marco Morosoli und Harry Ziegler Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Omikron lässt die Gesundheitsbranche in der ganzen Schweiz mit Sorge auf die kommenden Wochen blicken. Wie unsere Zeitung am Montag, 3. Januar, meldete, rechnet die Taskforce des Bundes mit täglichen Ansteckungen von bis zu 30'000 Personen. Das stellt die Gesundheitseinrichtungen auch im Kanton Zug vor Probleme. Es stecken sich auch vermehrt Pflegende an.

Nicht nur auf den Intensivstationen (im Bild das Zürcher Stadtspital Triemli) fehlt es mehr und mehr an Personal. Auch bei der Spitex und in Heimen fehlen die Fachleute. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Bereits von einem Mitarbeitermangel spricht Carina Brüngger, Geschäftsführerin der Spitex Kanton Zug. «Wir haben viele krankheitsbedingte Ausfälle. Nicht nur coronabedingt.» Laut Brüngger gelange das Personal an die Belastungsgrenze. «Diese Situation dauert nun schon sehr lange. Zudem ist der Personalmarkt ausgetrocknet, auch externes Personal steht kaum mehr zur Verfügung.»

Von einem Engpass spricht auch Peter Arnold, Präsident der Zuger Sektion des Schweizerischen Heimverbandes Curaviva. Verantwortlich für die angespannte Situation seien Quarantäne oder Isolation von Mitarbeitenden. Zurzeit beobachte er eine steigende Tendenz von Ansteckungen bei Mitarbeitenden, während diese bei Bewohnerinnen und Bewohnern der Zuger Heime stabil sei. Carina Brüngger geht von einer Verschärfung der Lage für die Spitex aus. «Mit dem befürchteten Anstieg der Fallzahlen in der Gesamtbevölkerung müssen wir mit vermehrten Ausfällen rechnen, was die angespannte Personalsituation zusätzlich verschärft.»

Spitäler melden noch keine Personalnot

Weder das Zuger Kantonsspital noch die Hirslanden Andreasklinik melden einen Personalengpass aufgrund der Coronasituation. «Momentan ist die Zahl der Patientinnen und Patienten, welche sich stationär im Zuger Kantonsspital in Behandlung befinden, gut bewältigbar», erklärt Sonja Metzger, Sprecherin des Kantonsspitals. Beide Spitäler seien auf Ausfälle von Personal vorbereitet. Denn beide Kliniken unterstützen sich gegenseitig. «Die Andreasklinik und das Zuger Kantonsspital arbeiten während der Coronapandemie eng zusammen und haben zu Beginn der Pandemie einen gemeinsamen Phasenplan erarbeitet, der nach wie vor gilt. Beispielsweise unterstützen Mitarbeitende mit entsprechender Zusatzausbildung bei Bedarf das Zuger Kantonsspital, wodurch in solchen Situationen weniger Personal bei der Andreasklinik vorhanden ist», erklärt die Sprecherin Rahel Maria Schmid.

Im Zuger Kantonsspital «bestehen verschiedene bereichsspezifische Eventualplanungen, wie bei einem möglichen Personalengpass infolge überdurchschnittlich hoher Patientenzahlen oder krankheitsbedingter Ausfälle vorgegangen werden kann. Dazu gehören die kurzfristige Anpassung der Dienstpläne, das Sicherstellen eines Pikettdienstes sowie der Einsatz von temporären Mitarbeitenden», so Sonja Metzger. Auch könne das Kantonsspital für die stationäre Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten bei Bedarf kurzfristig personelle Unterstützung bei der Andreasklinik anfordern.

Verkürzung der Quarantänedauer kann helfen

Zwar habe das Zuger Kantonsspital noch keine praktische Erfahrung mit der verkürzten Quarantänedauer, so Metzger. «Bestimmt helfen sie aber, dass Mitarbeitende früher an den Arbeitsplatz zurückkehren können.» Das sieht auch Rahel Maria Schmid von der Andreasklinik so. Skeptischer sind Peter Arnold von Curaviva Zug und Carina Brüngger von der Spitex. Für Arnold ist die aus einer verkürzten Quarantäne resultierende Entschärfung personeller Engpässe marginal. Und der Spitex bringt diese Massnahme wenig. «Es war ja bereits möglich, mit einem Test die Quarantäne zu verkürzen», so Brüngger.

Während die Spitäler im Kanton Zug bei personellen Engpässen zusammenarbeiten und die Andreasklinik Mitarbeitende aus anderen Hirslanden-Kliniken anfordern könnte, sieht es bei Spitex und Heimen schlecht aus. Curaviva-Präsident Arnold betont, einen Einsatz des Zivilschutzes würde er begrüssen. Komplizierter ist die Situation bei der Spitex. Carina Brüngger erläutert: «Wenn uns Militär oder Zivilschutz qualifiziertes Personal bieten können, wären wir um Entlastung froh und nähmen diese Unterstützung gerne in Anspruch.» Man suche die Zusammenarbeit mit Pflegeinstitutionen oder anderen Spitexen. Leider sei auch bei diesen die Situation angespannt. «Im absoluten Notfall müsste überprüft werden, welche Leistungen zwingend zu erbringen sind und welche Leistungen reduziert werden könnten.»

ZVB, WWZ, Gewässerverband und die Zuger Polizei sind gerüstet

Judith Aklin, Mediensprecherin der Zuger Strafverfolgungsbehörden, versichert: «Die Zuger Polizei nimmt seit Beginn der Pandemie regelmässig Lagebeurteilungen vor und hat verschiedene Szenarien erarbeitet.» Bestandteil solcher Planspiele sei auch, wie vorzugehen sei, wenn eine gewisse Anzahl Personen des Polizeikorps krankheitshalber ausfalle oder aufgrund von Quarantänemassnahmen nicht einsetzbar sei. Judith Aklin sagt: «Es bestehen auch Planungen, bei vielen personellen Ausfällen gewisse Leistungen vorübergehend einzuschränken.» Oberste Leitlinie, so Aklin, sei die Aufrechterhaltung der Sicherheit und der Ordnung.

Die Zuger Polizei beurteilt die Lage regelmässig. Bild: Zuger Polizei

Alles in ihrer Macht Stehende hat auch die WWZ AG vorgekehrt. Wer seine Arbeit im Homeoffice erledigen kann, der tue dies auch, wie die Leiterin Kommunikation der WWZ Mirjam Panzer erklärt. Dieses Regime gälte seit dem 6. Dezember 2021. Eine weitere Vorsichtsmassnahme ist die Verteilung der Handwerkerinnen und Handwerker auf zwei Standorte. Eine Gruppe arbeite am Hauptsitz, die andere im Unterwerk Herti. Wie Panzer weiter erklärt, würde die WWZ AG wöchentlich Reihentests durchführen: «Besagte Tests machen vor allem für diejenigen Mitarbeiter Sinn, die aus betrieblichen Gründen nicht im Homeoffice arbeiten können.» Die restriktiv, konsequent und frühzeitig umgesetzten Coronamassnahmen, so die WWZ-Mediensprecherin, sollten Gewähr dafür bieten, den Betrieb auch bei einer weiteren Verschärfung der Situation aufrechterhalten zu können.

Fabrice Bachmann, Geschäftsführer des Gewässerschutzverbandes der Region Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee (GVRZ), betont, dass die Betriebsmitarbeitenden im Umgang mit Krankheitserregern im Abwasser durch interne wie auch externe Ausbildungen gut geschult seien: «Wir können deshalb auf ein hohes Ausbildungsniveau und eine grosse Sensibilität bei unseren Mitarbeitern zählen.» Die Aufgaben und Projekte sind im GVRZ-Betrieb klar priorisiert. Zur Aufrechterhaltung des Betriebs seien, so Bachmann, fünf Mitarbeitende notwendig: «Diese können über mehrere Tage dafür Sorge tragen, dass das Abwasser der Region Zug ordnungsgemäss in den Gemeinden gesammelt und zur ARA Schönau in Cham transportiert und dort gereinigt werden kann», erklärt der Geschäftsführer. Es versteht sich von selbst, dass durch die Priorisierung andere Arbeit liegen bleibt. Beim GVRZ arbeiten bei Vollbestand 26 Personen.

Dienst am Kunden leisten auch die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB). Um deren fahrendes Personal noch besser zu schützen, ist die vorderste Sitzreihe in den Bussen erneut abgesperrt. Bezüglich der Prävention halten sich die ZVB an die Vorgaben von Postauto Schweiz. Wie die ZVB-Mediensprecherin Karin Fröhlich sagt, sind aber auch hinter den Kulissen Massnahmen eingeleitet worden: «Interne Weiterbildungen, die bereits geplant waren, sind verschoben worden.» Zudem könne aus einem Pool Mitarbeitende abgerufen werden. Weitergehende Szenarien in Arbeit. Fröhlich betont: «Wir sind aktuell in einer guten Situation.» Da die ZVB-Mitarbeitenden aus verschiedenen Kantonen stammen, müssen noch die verschiedenen Quarantäneregeln beachtet werden.

