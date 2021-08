Zug: Trotz Maskendispens Hausverbot bei New Yorker

Corona Zwei Zugern wurde trotz Maskendispens in einem Modegeschäft Hausverbot erteilt Eine Shoppingtour endete für ein Zuger Paar abrupt, als es ohne Federlesens vor die Tür gesetzt wurde. Fakt ist, die beiden trugen keine Maske, verfügten aber über ein ärztliches Attest. Cornelia Bisch 23.08.2021, 05.00 Uhr

Die Filialleiterin des Modegeschäfts New Yorker in Zug habe ihre ärztlich verordnete Maskendispens nicht einmal sehen wollen, echauffiert sich Caroline Liechti, die sich in Begleitung ihres Partners kürzlich mit neuen Sportkleidern in der Zuger Filiale der Geschäftskette eindecken wollte. Die beiden sind im Tanz- und Unterhaltungssektor tätig und bezeichnen sich als Leistungssportler. «Wir trainieren täglich mehrere Stunden lang, müssen deshalb besonders auf unsere Körper achten und können es uns nicht leisten, einen Sauerstoffmangel zu erleiden.» Ihr Partner sei schon einmal beim Tragen einer Maske umgekippt. «Dabei kann man sich böse verletzen.» Sie selbst leide unter Asthma und sei darauf angewiesen, frei atmen zu können, ergänzt Liechti und fährt mit ihrer Schilderung fort.

An die Luft gesetzt, beschlossen die beiden, sich nicht einfach zu ergeben, sondern zu versuchen, freundlich mit der Filialleiterin zu sprechen und ihr die ärztlichen Atteste zu zeigen. Also betraten sie erneut den Laden, worauf die Filialleiterin die Polizei rief und den beiden für sämtliche Schweizer Geschäfte der Kette Hausverbot erteilte.

«Wir wurden behandelt wie Schwerverbrecher und waren völlig perplex»,

resümiert Caroline Liechti. «Wir haben das Attest nun seit über einem Jahr und hatten noch nie irgendwo Probleme.» Sie findet das Verhalten der Filialleiterin unprofessionell und vollkommen übertrieben und fragt sich, ob es überhaupt zulässig ist.

Die Medienstelle der Geschäftskette New Yorker nahm schriftlich wie folgt Stellung: «Wir sind bereits durch unsere Filialleitung in Zug über den Vorfall informiert worden. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und zum Wohle aller, der Kunden sowie der Mitarbeitenden, ist unser Personal vor Ort verpflichtet, auf die Maskenpflicht in unseren Filialen hinzuweisen. Sofern kein Attest vorgelegt werden kann, behält sich New Yorker vor, vom Hausrecht Gebrauch zu machen.»

Hat sich die Szene genauso abgespielt, wie von Caroline Liechti geschildert - von der Zuger Filialleiterin des New Yorker erhielt unsere Zeitung keine Rückmeldung - handelte diese folglich nicht entsprechend der Richtlinien der Geschäftskette, weil sie die Maskendispens-Atteste der beiden Kunden nicht anerkannte.

Die Zuger Polizei nahm Vermittlungsfunktion wahr

Auf Anfrage bestätigt die Zuger Polizei, dass es in besagtem Fall zu einer polizeilichen Überprüfung im Rahmen der Covid-Verordnung gekommen ist. Jedoch habe keine strafrechtliche Übertretung stattgefunden, schreibt Judith Aklin, Kommunikationsverantwortliche der Zuger Polizei.

«Hingegen wurde gegen zwei Personen ein Hausverbot ausgestellt durch einen Rechtsinhaber eines Geschäfts», bestätigt sie. Das allgemeine Hausrecht beziehungsweise Hausverbot obliege dem Zivilrecht und umfasse die Befugnis des Rechtsinhabers, frei darüber zu entscheiden, wer Eintritt in seine Geschäftsräume erhalten dürfe oder nicht.

Wer bekommt eine Makendispens und wer stellt diese aus?

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab am 11. August ein Merkblatt bezüglich Maskendispens «für gewisse Menschen mit Behinderungen» heraus. Darin ist klar festgehalten, welche Personen eine ärztlich verordnete Maskendispens erhalten können. Es sind dies: Personen, die aus motorischen Gründen die Maske nicht selbstständig an- und abziehen können, beispielsweise Personen mit Lähmungen, einer Zerebralparese oder fehlenden Gliedmassen; Personen mit Autismus, die beim Tragen einer Maske in Panik geraten könnten; Personen mit einer geistigen oder psychischen Behinderung oder Menschen mit Demenz, die nicht in der Lage sind zu verstehen, dass sie eine Maske anziehen müssen, sowie bei Erkrankungen mit Erstickungsgefahr.

«Für Menschen mit Hörbehinderung, die auf Lippenlesen angewiesen sind», heisst es weiter auf dem Merkblatt, «stellen Masken ein kommunikatives Hindernis dar, das zu Missverständnissen führen kann. In diesem Fall können Personal oder Begleitpersonen während der Kommunikation die Maske abziehen. Falls vorhanden, kann eine Maske mit transparentem Fenster verwendet werden.»

Eine Maskendispens liege nicht im persönlichen Ermessen. Für den Nachweis medizinischer Gründe sei das Attest einer Ärztin, eines Arztes, einer Psychotherapeutin oder eines Psychotherapeuten erforderlich. «Ein Attest darf nur dann ausgestellt werden, wenn dies für die betreffende Person angezeigt ist», informiert das Merkblatt weiter.

Das Diskriminierungsverbot stellt eine Ausnahme dar

Gemäss Covid-19-Verordnung seien Betreiber von Läden grundsätzlich dazu angehalten, ihre Schutzkonzepte auf die Anwesenheit von Personen abzustimmen, die aus besonderen Gründen keine Maske tragen könnten, schreibt Daniel Dauwalder, Mediensprecher des BAG, auf Anfrage. «Sind solche Personen anwesend, so muss entweder der erforderliche Abstand eingehalten oder es müssen andere Schutzmassnahmen wie das Aufstellen von Abschrankungen oder transparenten Schutzwänden ergriffen werden.» Wo dies nicht möglich sei, müssten die Kontaktdaten der anwesenden Personen erhoben werden.

«Geschäftsinhaber können aber im Rahmen der Privatautonomie gleichwohl selber festlegen, wen sie als Kundinnen und Kunden empfangen wollen und damit auch Personen, die keine Maske tragen, den Zutritt zu ihrem Geschäft verweigern»,

führt Dauwalder aus. «Eine Ausnahme stellt das Diskriminierungsverbot dar. Niemand darf unter anderem wegen einer körperlichen Behinderung, welche eine Maskendispens grundsätzlich rechtfertigt, ungleich behandelt werden.»

Wenn überwiegende sachliche Gründe für das Beharren auf das Tragen einer Maske gegeben seien, liege allerdings keine diskriminierende Behandlung vor. Dies sei anhand der Umstände im Einzelfall zu beurteilen. Dazu gehöre insbesondere der Schutz besonders vulnerabler Personen wie Mitarbeiter oder Kunden.

«Wir erhalten relativ wenige Meldungen dieser Art», schreibt Daniel Dauwalder abschliessend. Dies könnte man als Indiz dafür werten, dass die Schweizer Bevölkerung bei solchen Vorfällen im Allgemeinen gesunden Menschenverstand walten lässt und ohne rigorose Massnahmen auskommt.