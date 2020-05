Wegen coronabedingter Bildungsnachteile: Studenten der PH-Zug engagieren sich für Primarschüler

(vv) Beim Projekt «Chancen trotz Corona» des Instituts für internationale Zusammenarbeit in Bildungsfragen (IZB) der Pädagogischen Hochschule Zug (PH Zug) unterstützen PH-Studierende Primarschüler beim Ausgleichen von Bildungsnachteilen, die sich durch den Fernunterricht verschärft haben. In der direkten Zusammenarbeit mit Zuger Schulen konnten noch während den Frühlingsferien Kontakte zu Schülern vermittelt und «Lerntandems» gebildet werden. Hierzu wurden Lehrpersonen, Eltern, Schüler und Studierende gleichermassen involviert, so dass die Bedürfnisse und Möglichkeiten von allen Seiten abgeholt und die Begleitung im Einverständnis aller Beteiligten aufgegleist werden konnte. Bereits seit der Fortsetzung des Fernunterrichtes nach den Frühlingsferien am 27. April begleiten 22 Studierende je ein Kind. Auch mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes seit dem 11. Mai wird «Chancen trotz Corona» weitergeführt, um die Kinder beim Aufarbeiten von Lernlücken zu unterstützen. Den Studierenden stehen während ihres Engagements Dozierende des IZB beratend zur Seite. Das Projekt soll bis zum Beginn der Sommerferien (3. Juli 2020) andauern und wird finanziell von der Stiftung Mercator Schweiz unterstützt.