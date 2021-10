Coronafälle beim EV Zug: Spiel gegen Davos verschoben

Eishockey Coronafälle beim EV Zug – das Spiel gegen Davos ist verschoben Der amtierende Schweizer Meister EVZ spielt heute Dienstag nicht gegen den HC Davos. Die Zuger haben nach dem Spiel gegen München mehrere Coronafälle. 19.10.2021, 15.16 Uhr

Am letzten Mittwoch spielte der EV Zug in der Champions Hockey League gegen Red Bull München. Dort wurden in den letzten Tagen insgesamt 14 Spieler und 4 Mitglieder aus dem Betreuerkreis positiv auf Corona getestet, wie die National League in einer Mitteilung schreibt.