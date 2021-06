Todesfälle 2020 Kanton Zug: Unterägeri war am stärksten betroffen

Coronajahr 2020 Vergleich der Zuger Gemeinden: Unterägeri muss besonders viele Tote beklagen Im vergangenen Jahr sind in fast allen Gemeinden des Kantons Zug mehr Personen gestorben als in den Jahren davor. In Unterägeri betrug die Zunahme über 40 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2019. Über den ganzen Kanton hinweg sehen die Zahlen im schweizweiten Vergleich hingegen positiver aus. Zoe Gwerder 27.06.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton Zug sind im vergangenen Jahr mindestens 67 Personen an oder mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Das sind rund 8 Prozent der insgesamt 868 Todesfälle im Kanton Zug, wie den Zahlen des Bundesamtes für Statistik sowie des Kantons Zug zu entnehmen ist.

Werden die Todeszahlen im schweizweiten Vergleich betrachtet, verzeichnet der Kanton Zug mit 7 Toten pro 1000 Einwohnern den tiefsten Wert. Die Kantone Tessin, Jura, Basel-Stadt, Glarus, Neuenburg und Schaffhausen hat es mit über 10 Promille am härtesten getroffen.

Gesundheitsdirektor Martin Pfister sagt, dass daraus keine direkten Rückschlüsse auf das Pandemiejahr gezogen werden könnten. Vielmehr weise der Kanton Zug seit vielen Jahren die tiefste Sterbeziffer der Schweiz auf.

«Ein wichtiger Aspekt ist sicher die Zusammensetzung unserer Bevölkerung, wie eine Studie in Basel-Stadt gezeigt hat.»

Diese ist im Kanton Zug eher jünger, das Bildungsniveau ist höher und auch die ökonomischen Verhältnisse sind vorteilhafter. «Die Interpretation der Zahlen muss deshalb sehr zurückhaltend erfolgen.»

Mehr Übersterblichkeit als Coronatote

Dass diese Bevölkerungszusammensetzung definitiv nur einer von vielen Aspekten ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen der Gemeinden des Kantons Zug. Hier gibt es enorme Unterschiede, welche durch die in den Coronazahlen erfassten Todesfälle nicht erklärt werden können. Denn im Kanton, aber auch in den meisten Gemeinden, sind es mehr zusätzliche Todesfälle als es Coronaopfer gab. Auffällig ist dies beispielsweise in Hünenberg: Die Gemeinde verzeichnet keine offiziellen Corona-Todesopfer. Trotzdem starben 2020 ein Drittel mehr Personen als durchschnittlich in den zehn Jahren davor.

Möglich wäre, dass dies Todesfälle der ersten Welle sind, als noch viel weniger getestet wurde und möglicherweise ein Coronatod nicht immer als solcher registriert worden war. Ebenfalls hatte sich zu Beginn der Pandemie gezeigt, dass Patienten mit anderen schwerwiegenden Erkrankungen viel zu lange mit dem Spitalbesuch zuwarteten.

Unterägeri hat es am härtesten erwischt

Eines zeigt sich aber klar: Im Kanton Zug hat Unterägeri die meisten Todesfälle zu beklagen. Die mit gegen 9000 Einwohnern mittelgrosse Gemeinde verzeichnet 18 Personen, die an oder mit Corona gestorben sind. Keine andere Gemeinde hat 2020 so viele Opfer an die Pandemie verloren. Auch im Vergleich zu den Jahren 2010 bis 2019 sind es deutlich mehr Tote. So starben in Unterägeri im vergangenen Jahr 84 Einwohner. Im Durchschnitt waren es davor jeweils 68 Personen, was einen Anstieg von 44 Prozent darstellt.

Gemeindepräsident Josef Ribary erklärt, dass die hohen Todeszahlen in Unterägeri auch mit dem grossen Alters- und Pflegeheim zu tun haben. «Das Chlösterli hat 120 Betten und bietet auch für viele Personen Platz, die vor ihrem Eintritt in anderen Gemeinden lebten.» Zudem verzeichne die Gemeinde viele pensionierte Zuzüger, die ihren Lebensabend im Ägerital verbringen möchten – entsprechend überaltert sei die Bevölkerungsstruktur in Unterägeri.

Oberägeri kam mit Glück und restriktivem Handeln durch die Pandemie

Ganz anders sieht es in der Nachbargemeinde Oberägeri aus. Dort starben im vergangenen Jahr sogar weniger Personen als durchschnittlich in den zehn Jahren davor. Coronatote sind beim Kanton gar keine erfasst.

Gemeindepräsident Marcel Güntert schätzt, dass es sicher auch Glück war, dass in Oberägeri im Zentrum Breiten niemand an Corona gestorben ist.

«Zudem ist unsere Gemeinde zu Beginn der Pandemie massiv durchgeschüttelt worden.»

Der damalige Gemeindepräsident Pius Meier sowie mehrere Personen der Schulleitung infizierten sich und erkrankten teilweise schwer. «Wenn man in seiner eigenen Umgebung erfährt, wie sich eine Ansteckung auswirken kann, ist die Akzeptanz von Massnahmen und die Disziplin wohl höher. Zudem haben wir möglicherweise aufgrund dieses Falles auch schneller und restriktiver gehandelt.»

Alters- und Pflegeheime waren wohl ausschlaggebend

Dass die sehr unterschiedlichen Todeszahlen in Zusammenhang mit den Altersheimen und der Altersstruktur stehen könnten, darauf weisen auch die Zahlen der Todesfälle bei den über 70-Jährigen hin. So ist bei diesen in Unterägeri die Differenz zum Vorjahresdurchschnitt noch höher (50,7 Prozent) als über alle Verstorbenen hinweg betrachtet. Und in Oberägeri ging die Sterberate bei den über 70-Jährigen zurück – um fast 17 Prozent.

Der Zuger Gesundheitsdirektor Pfister betont jedoch, dass die Sterberate in den Alters- und Pflegeheimen nicht mit deren Qualität gleichzusetzen sei. «Es war für jedes einzelne Heim eine Gratwanderung – Freiheiten lassen und Risiken eingehen, oder einschränken und Lebensqualität einbüssen.» Der Kanton Zug plant nun, zusammen mit den Pflegeheimen die Ereignisse der letzten Monate zu analysieren und sich gemeinsam auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.