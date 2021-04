Coronamassnahmen Kanton Zug zahlt 54 Millionen Franken an Zuger Unternehmen 375 Zuger Unternehmen haben Härtefallbeiträge erhalten. Die Nachfrage ist weiterhin hoch. 12.04.2021, 11.59 Uhr

(haz) Der Kanton Zug hat sich laut Medienmitteilung der Finanzdirektion bisher für die Zahlung von Härtefallbeiträgen von rund 54 Millionen Franken an Zuger Unternehmen verpflichtet. Die Rechtsunsicherheiten bei Fällen, in denen der Bund weitergehende Regelungen erliess, seien nun geklärt. Bisher pendente Gesuche, insbesondere von Grossunternehmen, würden nun definitiv entschieden oder neu beurteilt. Bei vom Bund weiterhin geschlossenen Betrieben, die vor dem April 2021 Beiträge erhielten, erfolgt in den nächsten Tagen eine Nachzahlung für den April 2021. Die Nachfrage nach Härtefallbeiträgen ist weiterhin gegeben. Gesuche können voraussichtlich bis zum 31. Mai eingereicht werden. Sollte der Bund eine Verschärfung der Einschränkungen beschliessen, würde der Zeitraum allenfalls verlängert.