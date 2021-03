Coronamassnahmen Kurzarbeit: Die Voranmeldefrist ist vorübergehend aufgehoben Am 19. März hat das eidgenössische Parlament per 20. März die Voranmeldefrist bei der Kurzarbeit aufgehoben. Neu können Firmen unter gewissen Bedingungen bis 30. April eine Neuberechnung einreichen oder sich für Kurzarbeit anmelden. 29.03.2021, 18.09 Uhr

(haz) Das Parlament hat am 19. März Änderungen des Covid-19-Gesetzes beschlossen, die am 20. März in Kraft getreten sind. Der Bund hat die Wirtschafts- und Branchenverbände zuhanden der Mitglieder umgehend informiert. Da laut Medienmitteilung der Volkswirtschaftsdirektion nicht alle Betriebe Mitglied in solchen Verbänden sind und die Medienmitteilung des Bundes keine breite Streuwirkung hatte, will die Volkswirtschaftsdirektion auf diesem Weg die betroffenen Zuger Betriebe nochmals und speziell auf die rückwirkenden Änderungen hinweisen. Das Gesuch um Neubeurteilung muss bis 30. April (Verwirkungsfrist) eingereicht werden.