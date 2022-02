Coronamassnahmen aufheben? «Wir vertrauen dem Bundesrat»: Das sagen Zuger Wirtschaftsakteure zum «Freedom Day» Die Gastro Zug stellt sich vollumfänglich hinter die Forderung verschiedener wirtschaftlicher Akteure, die Coronamassnahmen sofort aufzuheben. Die Zuger Wirtschaftskammer findet derweil kritischere Worte gegen einen solchen «Freedom Day». Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 01.02.2022, 18.30 Uhr

Geht es nach dem Gewerbeverband und verschiedenen Branchenverbänden sowie bürgerlichen Politikerinnen und Politikern, ist die Zertifikatspflicht bald Geschichte. Bild: Nadia Schärli

Verschiedenen Wirtschaftsakteuren wie dem Gewerbeverband oder der Gastro Suisse sowie Vertreterinnen und Vertretern der bürgerlichen Parteien kann es nicht schnell genug gehen: Am liebsten sollten die Massnahmen zur Einschränkung der Pandemie schon am Mittwoch fallen. Keine Zertifikats- oder Homeofficepflicht mehr, keine Quarantäne und Isolation, keine Personenzahlbeschränkung. Quasi per sofort.

Doch wie dringlich ist ein solcher «Freedom Day» nach britischem Vorbild wirklich? Sehr dringlich, findet Barbara Schneider, Präsidentin der Gastro Zug. «Wir wären überglücklich, wenn am Mittwoch alle Massnahmen aufgehoben würden.» Die Gastro Zug stehe in dieser Sache hinter der Gastro Suisse und habe deren Präsidenten Casimir Platzer ermutigt, vergangene Woche vor die Medien zu treten.

Zwar gehe Schneider nicht davon aus, dass die Massnahmen tatsächlich per 2. Februar fallen. Sie hoffe aber auf Ende Monat. «Die Massnahmen machen grundsätzlich keinen Sinn mehr», sagt sie, selber Wirtin des Restaurants Rössli in Oberägeri. Die Corona-Taskforce des Bundes habe sicherlich keinen schlechten Job gemacht, allerdings sei sie ihrer Ansicht nach nie genügend auf die Bedürfnisse der Wirtschaft eingegangen. Und die gelte es jetzt in den Fokus zu setzen. Wirtinnen und Wirte hätten schon bisher Mühe gehabt, ihre Betriebe aufrechtzuerhalten, so Schneider:

«Mit den ausgelaufenen Zertifikaten verdüstert sich unsere Situation jetzt nochmals.»

Zuger Wirtschaftskammer kritisiert «Freedom Day»

Ob es Lokale gebe, die schliessen müssen, wenn der «Freedom Day» nicht sofort ausgerufen werde, kann Schneider nicht sagen. «Ein Grossteil der Zuger Restaurants hat natürlich Reserven, und wir wurden vom Kanton Zug grosszügig unterstützt. Aber bald sind die Reserven aufgebraucht, so lange wie die Pandemie jetzt schon andauert.» Im Kanton Zug gebe es kein Tourismus- oder Hotelleriegeschäft, das auswärtige Leute in die Region ziehe. «Wir sind angewiesen auf unsere lokalen Gäste, vor allem aufs Mittagsgeschäft. Und gerade dieses ist mit der Homeofficepflicht komplett eingebrochen.»

Zuger Bildungsdirektion hält vorerst an Massnahmen fest Mehrere Kantone kippen derzeit die Maskenpflicht an Schulen sowie die pauschale Klassenquarantäne. Die Zuger Bildungsdirektion wartet mit Lockerungen aber noch zu. Die Maskenpflicht gelte unverändert bis mindestens zu den Sportferien, schreibt die Bildungsdirektion auf Anfrage. Im Sportunterricht und wenn die Schülerinnen und Schüler an ihrem Pult sitzen, könne die Maske abgelegt werden. Klassenquarantänen seien im Kanton Zug in den vergangenen Monaten kaum ausgesprochen worden. Durch die bisherigen Schutzmassnahmen und das Reihentesten konnte bislang grösstenteils auf diese Massnahme verzichtet werden, schreibt die Bildungsdirektion. Im letzten Herbst seien vereinzelt in Kindergärten und Primarschulen Klassenquarantänen ausgesprochen worden.

Während die Gastro Zug die Forderung nach einem «Freedom Day» vollkommen unterstützt, findet die Geschäftsführerin der Zuger Wirtschaftskammer (ZWK) Karin Kofler deutlich kritischere Worte. Das Aufheben der Massnahmen sei klar auch im Sinne der Zuger Wirtschaft, gerade hinsichtlich Quarantäne- und Homeofficepflicht. «Die Unternehmen sind selbstredend froh um zügige Lockerungen», so Kofler, aber:

«Von einem ‹Freedom Day› halten wir – und da rede ich im Namen des ZWK-Vorstands – wenig.»

Dem Wirtschaftsraum Zug geht es gut

Die Forderung, sofort alle Massnahmen aufzuheben, sei eine Initialzündung und werde der Ernsthaftigkeit der Lage nicht gerecht. «Wir halten eine schrittweise, geordnete Öffnung für sinnvoll», sagt Kofler. «Wir vertrauen dem Bundesrat, dass er eine ausgewogene Lösung findet.»

Der Zuger Wirtschaft gehe es trotz der Krise relativ gut, so Kofler. «Der Wirtschaftsraum Zug zeigt sich sehr relativ robust, wenn sich auch der Betroffenheitsgrad zwischen den verschiedenen Unternehmen stark unterscheidet.» Die Ansichten der ZWK liessen sich bestimmt nicht auf alle der über 400 ZWK-Mitglieder generalisieren. «Wir haben aber keine Indizien, dass es in unmittelbarer Zeit zu einer Welle von Schliessungen kommt.»

